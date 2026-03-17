Cặp sao Việt cứ sáp lại là vấp chỉ trích, đàng gái càng đáp trả càng dậy sóng

Mới đây, LyLy đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc đu trend cùng Vĩnh Đam. Trong clip, cả hai xuất hiện với filter hài hước, thoải mái tương tác và tạo nên không khí khá vui nhộn.

Tuy nhiên, dưới đoạn clip, một bình luận nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Người này cho rằng Vĩnh Đam sắp ra phim mới cùng Minh Kiên và nhận xét rằng khi đứng cạnh nàng hậu, nam diễn viên có vẻ thoải mái hơn nhiều so với lúc tương tác với LyLy. Bình luận còn ngụ ý rằng những lần xuất hiện chung giữa LyLy và Vĩnh Đam trước đó có phần gượng gạo".

Trước bình luận này, LyLy không chọn cách im lặng. Nữ ca sĩ lập tức phản hồi ngay dưới bài đăng với câu trả lời khá thẳng thắn: "Người ta up video với ai kệ người ta đi, vô duyên".

LyLy đáp trả khi bị so sánh với bạn diễn mới của Vĩnh Đam

Câu đáp trả ngắn gọn nhưng khá gắt của LyLy nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý. Không ít người cho rằng phản ứng của nữ ca sĩ thể hiện rõ thái độ khó chịu trước việc bị soi xét quá mức về các mối quan hệ với bạn diễn.

Đây không phải lần đầu tiên LyLy và Vĩnh Đam trở thành tâm điểm tranh luận vì những tương tác ngoài đời. Đơn cử như cách đây không lâu, cũng trong bài đăng chung với Vĩnh Đam, LyLy cũng nhận nhiều bình luận có thái độ mỉa mai. Nữ chính phim Thỏ Ơi!! cũng thẳng thắn đáp trả: "Chị quay clip phải xin phép em nữa hay gì. Sao mà khó với tôi quá, bộ không xào couple cà cạch mặt luôn hả em. Gì không cho tôi quay clip với bạn diễn luôn vậy trời. Tôi khóc á nha".

Sau phát ngôn này, mỗi lần LyLy xuất hiện chung với Vĩnh Đam trên mạng xã hội đều nhanh chóng trở thành chủ đề bị cư dân mạng soi kỹ. Từ những đoạn clip đu trend, video hậu trường cho đến các tương tác nhỏ như bình luận, thả reaction dưới bài đăng của nhau cũng lập tức được đem ra bàn tán.

Không ít người cho rằng việc cả hai liên tục xuất hiện chung sau khi LyLy khẳng định không thích "xào couple" khiến phát ngôn trước đó trở nên mâu thuẫn. Một số bình luận thậm chí còn đặt câu hỏi rằng nếu không muốn dùng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý, vì sao bộ đôi vẫn thường xuyên đăng tải clip tương tác hay tham gia các nội dung chung trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tranh cãi, nhiều netizen lại lên tiếng bênh vực. Theo họ, việc hai diễn viên tương tác, quay video hay xuất hiện cùng nhau sau khi đóng chung một dự án là điều hoàn toàn bình thường. Nhiều người cho rằng những khoảnh khắc giữa LyLy và Vĩnh Đam đơn giản chỉ mang tính đồng nghiệp, vui vẻ trong lúc làm việc hoặc quảng bá phim mà thôi. Một bộ phận khán giả cũng nhận định việc liên tục công kích hay soi từng động thái nhỏ của hai nghệ sĩ trẻ là khá khắt khe.

