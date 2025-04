Cặp sao Việt bị khán giả cấm yêu đương, trai tài gái sắc đẹp đến mấy cũng thấy sai sai

Cha Tôi Người Ở Lại từ khi bắt đầu lên sóng đến nay vẫn luôn duy trì những thứ hạng đầu bảng trên BXH tỷ suất người xem. Phim duy trì được sức hút cao, là chủ đề hot trên các nền tảng mạng xã hội. Ở giai đoạn hiện tại, phim lại càng được chú ý nhiều hơn khi có rất nhiều hint về cái kết của cặp đôi Nguyên (Trần Nghĩa) - An (Ngọc Huyền).

Vốn dĩ, Cha Tôi Người Ở Lại được remake từ kịch bản gây nhiều tranh cãi của Trung Quốc - Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Ở bản Trung và cả bản Hàn, anh lớn (tức Nguyên ở bản Việt) và em út (tức An ở bản Việt) đều thành đôi sau nhiều năm chung sống một nhà như anh em ruột thịt. Tuy không có máu mủ gì nhưng ở cả 2 bản phim trước, cái kết này đều gây tranh cãi. Vô số bình luận tiêu cực, thậm chí còn rất nặng nề, cho rằng việc ghép một anh em một nhà là không hợp lý.

Ở bản Việt, Nguyên và An hiện chưa có mối quan hệ "vượt mức" nào nhưng biên kịch đã cho thấy rất nhiều "hint" về cái kết tôn trọng nguyên tác. Nguyên thổ lộ mình có thích một cô gái kém mình 2 tuổi từ hồi cấp 3, anh cũng nhiều lần thể hiện thái độ khó chịu với "người yêu hờ" của An. Cách hai người thân thiết, quan tâm nhau cũng không giống một cặp anh trai - em gái thông thường, khác hẳn so với cách Việt quan tâm An. Chính bởi những chi tiết này, khán giả nắm chắc đến 90% rằng Nguyên và An sẽ thành đôi giống như bản gốc của bộ phim. Đây thực ra cũng là điều dễ hiểu khi Cha Tôi Người Ở Lại dù sáng tạo khá nhiều nhưng vẫn giữ vững tinh thần của bản gốc xuyên suốt tác phẩm.

Mối quan hệ của Nguyên và An đang đặt ra dấu hỏi lớn cho khán giả

Hiện tại, tương tự với những phản ứng gay gắt mà bản Trung từng nhận về, mối quan hệ của anh lớn - em út ở Cha Tôi Người Ở Lại cũng bị không ít khán giả phản đối dù thậm chí còn chưa có một sự xác nhận chính thức nào. Trang các nền tảng MXH của nhà đài, rất nhiều bình luận mong An - Nguyên chỉ là anh em. Đặc biệt rất nhiều người hi vọng An sẽ thành đôi với Đại (bạn học của Nguyên và Việt) và không có mối quan hệ vượt mức nào với cả 2 người anh (thay vì ủng hộ em út đến với anh nhỏ như bản Trung).

Bình luận của khán giả:

- Đừng yêu lấy người nhà!

- Nguyên - An mà thành đôi thì bỏ xem ngay.

- An - Đại đi chứ tội Đại quá, hoặc đừng yêu ai cũng được, 4 người đều vui.

- Mình vẫn thích Nguyên - An, có phải máu mủ đâu, mọi người sao vậy?

- Trần Nghĩa - Ngọc Huyền đẹp đôi thật nhưng không thích Nguyên - An thành đôi đâu, hai bạn đóng anh em đang đáng yêu lắm.

Dĩ nhiên bên cạnh những bình luận phản đối thì vẫn có một bộ phận khán giả ủng hộ Nguyên - An nên duyên khi vốn dĩ họ không phải anh em ruột thịt. Bên cạnh đó, chemistry quá ấn tượng của Trần Nghĩa - Ngọc Huyền trong lần thứ 2 hợp tác cũng khiến nhiều người thích cặp đôi này. Hiện tại, tất cả mới chỉ là đồn đoán của người xem, còn hơn 10 tập nữa phim mới đi đến hồi kết. Hi vọng ở những diễn biến sau của dự án, dù An có thành đôi với ai thì biên kịch cũng có những thêm thắt đủ khéo léo để làm hài lòng khán giả.