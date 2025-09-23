Hơn 10.000 người đã phải sơ tán đến các trường học và nơi trú ẩn khẩn cấp ở miền bắc Philippines ngày hôm nay (22/9) khi siêu bão Ragasa (tên địa phương là Nando) tấn công khu vực này với sức gió lên tới 270 km/h.

Theo cơ quan dự báo thời tiết Canada The Weather Network, Ragasa là cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay.

Ảnh hưởng của bão ở Philippines

Ảnh hưởng của bão ở Trung Quốc

Sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) đang chuẩn bị tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trong 36 giờ tới, có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn chuyến bay.

Theo các báo cáo, đây sẽ là đợt tạm dừng chuyến bay dài nhất từng được thực hiện tại sân bay Hong Kong và có thể bắt đầu lúc 6 giờ tối giờ địa phương vào thứ Ba (22/9) và kết thúc vào 6 giờ sáng thứ Năm (24/9).

Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang hủy các chuyến bay cũng như dịch vụ phà.

Cơ quan thời tiết Philippines đã cảnh báo về "nguy cơ cao xảy ra bão lớn đe dọa tính mạng" với sóng cao hơn ba mét. Các trường học và văn phòng chính phủ, bao gồm cả ở thủ đô Manila đã bị đóng cửa.

Các quan chức cảnh báo rằng Ragasa có thể gây ra lũ lụt trên diện rộng, lở đất và thiệt hại lớn về nhà cửa và cơ sở hạ tầng trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng.

Người Philippines sơ tán

Tàu thuyền ngừng hoạt động ở Đài Loan

Bão Ragasa, còn được gọi là Nando, đang đổ bộ vào Philippines vào thời điểm đất nước này vẫn đang phải hứng chịu nhiều tuần lũ lụt lớn do gió mùa.

Tổng công ty Lưới điện quốc gia Philippines cho biết hôm thứ Hai rằng hai đường dây truyền tải chính ở phía bắc Luzon đã bị sập sau khi siêu bão Ragasa quét qua khu vực này, khiến một số khu vực thuộc tỉnh Cagayan và Abra bị cắt điện.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã chỉ thị cho cơ quan ứng phó thảm họa phải trong tình trạng báo động cao và huy động tất cả các cơ quan chính phủ tham gia tránh bão.

Các nhà dự báo cho biết Ragasa đang di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 15 km/h trên vùng nước rất ấm, một môi trường thuận lợi để bão tiếp tục mạnh lên.

Ragasa không phải là cơn bão duy nhất mạnh lên ở Thái Bình Dương trong tuần này. Siêu bão Neoguri cũng đã đạt đến cấp 4. Hình ảnh vệ tinh quan sát được vào sáng sớm Chủ nhật (21/9) cho thấy cả hai cơn bão đều rất lớn và đang mạnh lên nhanh chóng.

Nguồn: CNN, The Independent