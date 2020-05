Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 5,5 triệu người mắc bệnh trên thế giới, Brazil vượt Mỹ về số người chết hàng ngày, Hà Lan có thêm bệnh nhân lây COVID-19 từ chồn

Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết, đã 40 ngày Việt Nam không có ca mắc mới trong cộng đồng. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.739. Bệnh nhân số 91, nam phi công người Anh vẫn trong tình trạng rất nặng, khó kiểm soát tình trạng nhiễm trùng. Chiều 25/5, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là du học sinh trở về từ Pháp trên chuyến bay VN008. Bệnh nhân đã được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 326 ca.

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 26/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 88.255 ca mắc bệnh và 3.044 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 5.582.338 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 347.561 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 2.361.028 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch còn 53.167 và 2.873.749 người đang phải điều trị tích cực.

Một cặp vợ chồng đi bộ bên cạnh bãi biển Leblon, giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 25 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Sergio Moraes

Trong 24 giờ qua, thế giới chỉ có 2 nước ghi nhận số ca tử vong ở mức trên 500 ca là Brazil và Mỹ. Đây cũng là 2 nước duy nhất có số ca mắc bệnh trong ngày vẫn ở mức trên 10.000 người. Nga là nước đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc bệnh trong ngày cũng như tổng số người mắc bệnh.

WHO cảnh báo "đỉnh thứ hai" ở những khu vực có COVID-19 giảm

Các quốc gia nơi nhiễm COVID-19 đang giảm vẫn có thể phải đối mặt với "đỉnh thứ hai ngay lập tức" nếu dỡ bỏ quá sớm những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai (25/5).

Phát biểu họp báo trực tuyến, ông Ryan khẳng định thế giới vẫn đang ở trong làn sóng đầu tiên của sự bùng phát virus SARS-CoV-2. Mặc dù số ca bệnh đang giảm xuống ở nhiều quốc gia, song tình trạng này lại gia tăng ở các khu vực Trung và Nam Mỹ, Nam Á và châu Phi.

Ông Ryan cho biết dịch bệnh thường xuất hiện theo đợt, điều đó có nghĩa là dịch bệnh có thể quay trở lại vào cuối năm nay tại những nơi mà đợt sóng đầu tiên đã lắng xuống. Cũng có khả năng tỷ lệ lây nhiễm có thể tăng trở lại nhanh hơn nếu các biện pháp ngăn chặn làn sóng đầu tiên được dỡ bỏ quá sớm.

Brazil vượt qua Mỹ về số người chết hàng ngày vì COVID-19

Theo Bộ Y tế nước này cho biết, lần đầu tiên, trong 24 giờ, Số ca tử vong hàng ngày do COVID-19 ở Brazil cao hơn so với tử vong ở Mỹ. Brazil đã báo cáo 807 cái chết trong 24 giờ qua, trong khi 620 người chết ở Hoa Kỳ.

Brazil có ổ dịch tồi tệ thứ hai trên thế giới, với 374.898 trường hợp, sau Mỹ với 1.637 triệu trường hợp. Tổng số người chết ở Mỹ đã lên tới 97.971, theo thống kê của Reuters so với Brazil là 23.473.

Mỹ: 50 tiểu bang đã nới lỏng các hạn chế phòng COVID-19

Tính đến 6 giờ sáng 26/5, số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới 99.772 người, tăng 472 ca trong 24 giờ qua. Ngoài ra, Mỹ tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca nhiễm với 1.706.364 người, tăng 19.232 ca. Cùng ngày, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết số ca tử vong vì COVID-19 tại bang New York, từng là tâm dịch của nước Mỹ đã giảm mạnh, trong ngày 24/5 chỉ còn 96 ca.

Tất cả 50 tiểu bang của Mỹ đã nới lỏng các hạn chế phòng COVID-19 ở một mức độ nào đó. Ở một số tiểu bang, như Illinois và New York, các nhà hàng vẫn đóng cửa để ăn uống trực tiếp và các tiệm làm tóc vẫn đóng cửa. Ở nhiều tiểu bang miền Nam, hầu hết các doanh nghiệp đều mở, với những hạn chế về năng lực.

Ngày 24/5, Nhà Trắng thông báo đã quyết định cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với hầu hết công dân nước ngoài từng ở Brazil trong 2 tuần gần nhất, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang trở thành điểm nóng mới của đại dịch COVID-19.

Mọi người trên bãi biển ở Southend sau sự bùng phát của COVID-19, Southend, Anh. (REUTERS / Andrew Canridge)

Châu Âu: Cuộc sống dần trở lại bình thường

Anh có thể mở lại các cửa hàng vào ngày 15 tháng 6

Thủ tướng Boris Johnson cho biết hôm thứ Hai (25/5) rằng Anh có thể mở lại tất cả các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu vào ngày 15 tháng 6.

"Vào ngày 15 tháng 6, chúng tôi dự định cho phép tất cả các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu, từ cửa hàng bách hóa đến cửa hàng độc lập nhỏ, mở cửa trở lại", Johnson nói với các phóng viên, nhấn mạnh rằng điều này "sẽ phụ thuộc vào tiến trình chống lại" căn bệnh COVID-19.

Số tử vong chính thức của Anh là 36.914 là cao nhất châu Âu. Nhưng số ca tử vong và nhiễm bệnh mới đã giảm mạnh từ mức đỉnh điểm và quốc gia này đang trên đường mở cửa lại các chợ ngoài trời cũng như trường học cho trẻ nhỏ vào ngày 1 tháng 6.

Italy báo cáo 92 trường hợp tử vong do COVID-19, hơn 300 ca nhiễm mới

Số ca tử vong do đại dịch COVID-19 ở Ý đã tăng 92 vào thứ Hai (25/5), so với 50 ngày trước đó, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, trong khi số trường hợp mới hàng ngày giảm xuống chỉ còn 300 từ 531 vào Chủ nhật. Tổng số người chết của Italy kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21 tháng 2, hiện ở mức 32.877, cơ quan này cho biết, cao thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Anh.

Pháp: Số người chết hàng ngày có dấu hiệu chậm lại

Tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Pháp gần 28.500 vào thứ Hai (25/5) vì số người chết hàng ngày có dấu hiệu chậm lại mặc dù Pháp đã thực hiện việc nới lỏng các hạn chế. Theo một tuyên bố của Bộ Y tế, 28.457 người đã chết vì COVID-19 ở Pháp kể từ khi bắt đầu dịch.

Số ca COVID-19 tại Pháp đến hiện tại là 182.942 ca, tăng 358 trường hợp trong ngày 25/5, với tổng số 28.432 ca tử vong, tăng thêm 199 ca.

Các biện pháp nhằm vực dậy nền kinh tế Pháp sau cuộc khủng hoảng y tế COVID-19 có thể tiêu tốn tới 450 tỷ euro (khoảng 490 tỷ USD), tương đương với 20% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đưa ra ngày 25/5.

Khách du lịch đeo khẩu trang tại Quảng trường Thánh Mark sau khi dịch coronavirus bùng phát ở Venice, Italy. (REUTERS / Manuel Silvestri )

Tây Ban Nha kêu gọi khách du lịch nước ngoài trở lại từ tháng 7

Tây Ban Nha kêu gọi các khách du lịch nước ngoài quay trở lại từ tháng 7 khi các biện pháp hạn chế tại đây được nới lỏng. Quốc gia này đã phong tỏa toàn quốc và áp dụng các biện pháo hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới vào tháng 3 để xử lý đại dịch COVID-19, áp đặt kiểm dịch 2 tuần đối với du khách nước ngoài. Nhưng yêu cầu đó sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1 tháng 7, một tuyên bố của chính phủ cho biết vào thứ Hai (25 tháng 5).

Bộ Y tế Tây Ban Nha đã sửa đổi số người chết do COVID-19 tại quốc gia này giảm gần 2.000 xuống còn 26.834 vào thứ Hai (25/5) sau khi kiểm tra dữ liệu do các khu vực cung cấp. Chỉ có 50 người chết vì virus trong tuần qua, nó nói thêm, một sự sụt giảm rõ rệt so với các tuần trước.

Đức dự định kéo dài thời hạn giãn cách xã hội tới 5/7

Chính phủ Đức dự định tiếp tục kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 5/7 mặc dù sẽ nới lỏng một số hạn chế. Hiện đã có hai bang là Thüringen và Sachsen tuyên bố sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế từ ngày 6/6 tới.

Cho tới hiện tại, Đức ghi nhận 180,789 ca mắc COVID-19 và 8.428 ca tử vong.

Hà Lan: Thêm bệnh nhân nhiễm COVID-19 từ chồn

Cách đây khoảng 1 tháng, Chính phủ Hà Lan cũng đã thông báo về trường hợp chồn tại một trang trại ở miền Nam nước này nhiễm virus SARS-CoV-2 và tuần trước, Hà Lan thông báo về ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên nghi chồn là nguồn lây bệnh. Đến ngày 25/5, Bộ Nông nghiệp Hà Lan thông báo ca nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 2 nghi có nguồn gốc lây nhiễm từ chồn nuôi.

Số ca mắc bệnh mới tại Hà Lan đã giảm đáng kể, trong ngày 25/5 có 209 ca, nâng tổng số ca COVID-19 hiện là 45.445, trong đó có 5.830 ca tử vong (tăng 8 trường hợp).

Một số nước châu Âu khác cũng đã hạ mức cảnh báo và mở lại các hoạt động kinh doanh, thương mại nhằm đưa đất nước trở lại cuộc sống bình thường.

Băng rào chắn nối liền các tòa nhà của một trang trại chồn tại Beek en Donk, miền đông Hà Lan, sau khi các xét nghiệm cho thấy động vật bên trong đã bị nhiễm COVID-19. (Rob ANHELAAR / ANP / AFP)

Châu Á: 21.991 người mắc bệnh và 346 người tử vong trong ngày

Tính tới 6 giờ sáng 25/5 (giờ Việt Nam), châu Á đã ghi nhận 982.409 ca mắc COVID-19, trong đó 27.801 ca tử vong. Số bệnh nhân khỏi bệnh là 573.449 người.

Ấn Độ: Số ca mắc COVID-19 vẫn tăng mạnh

Ấn Độ đã ghi nhận tới 6.405 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số bệnh nhân lên 144.941 trường hợp. Hiện Ấn Độ là nước có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 10 thế giới và nhiều nhất châu Á. Số ca tử vong cũng tăng 148 trường hợp, lên 4.172 người.

Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp

Ngày 25/5, Chính phủ Nhật Bản ngày 25/5 đã chính thức tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn tình trạng khẩn cấp ở 5 khu vực gồm thủ đô Tokyo, tỉnh Kanagawa, tỉnh Chiba, tỉnh Saitama và tỉnh Hokkaido. Với quyết định mới của chính phủ, người dân Nhật Bản hiện đã được phép tự do di chuyển khỏi nơi lưu trú, trong khi các doanh nghiệp cũng có thể hoạt động trở lại bình thường.

Tuy nhiên, Thủ tướng Shinzo Abe khuyến cáo người dân tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng, giữ khoảng cách với người đối diện và hạn chế di chuyển quá xa khu vực lưu trú đến ít nhất là đầu tháng 6.

Hàn Quốc: Người dân được yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay

Để hạn chế sự lây lan và bùng phát trở lại của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, ngày 25/5, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc thông báo từ ngày 27/5, các hãng hàng không của nước này sẽ yêu cầu tất cả hành khách trên các chặng bay nội địa và quốc tế phải đeo khẩu trang trên các chuyến bay.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra quy định giới hạn quy mô các lớp học, theo đó không quá 70% tổng số học sinh được tới trường cùng lúc. Bộ trên nhấn mạnh đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại trong bối cảnh học sinh đi học lại vào ngày 27/5.

Dịch COVID-19 ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 25/5

Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.282 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 25 ca tử vong. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm virus ở Malaysia tăng mạnh trở lại, Indonesia đã vượt qua Singapore trở thành quốc gia có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới cao nhất khu vực.

Ủy ban chống COVID-19 của Indonesia thông báo, ngày 25/5 nước này có 479 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 22.750 ca. Tổng số ca tử vong tại Indonesia đã tăng lên 1.391 ca, với 19 ca tử vong mới. Số người khỏi bệnh là 5.642. Indonesia vẫn là "ổ dịch" nghiêm trọng nhất khu vực. Hiện nay, đại dịch COVID-19 đã lây lan đến toàn bộ 34 tỉnh của Indonesia. Bộ Cải cách Hành chính của Indonesia cho biết chính phủ nước này có thể sẽ sớm nới lỏng các hoạt động kinh tế, xã hội.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 24/5 ghi nhận 284 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 14.319 ca. Philippines có thêm 5 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 873 ca. Bộ trưởng Y tế nước này Francisco Duque nhận định Philippines đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai.

Trong vòng 1 ngày qua, Singapore ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 giảm là 344 ca và tới thời điểm này Singapore cũng là nước có tổng số ca dương tính cao nhất trong khu vực với 31.960 ca, số ca tử vong vẫn là 23 ca. Ngoài ra, Singapore có 14.876 ca đã bình phục. Các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang được áp dụng tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày 1/6 và nước này sẽ dần khởi động lại nền kinh tế theo 3 giai đoạn trong vài tháng sau đó.

Malaysia không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong ngày 25/5, tổng số tử vong là 115 người. Số ca nhiễm virus ở Malaysia tăng mạnh trở lại với 172 người. Như vậy, tổng số bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Malaysia là 7.417 người.

Tại Thái Lan, trong ngày 25/5 ghi nhận thêm 2 ca mắc bệnh COVID-19 và 1 ca tử vong, nâng tổng số lên 3.042 ca nhiễm và 56 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 1 vừa qua. Tính đến ngày 25/5, Thái Lan cũng ghi nhận tổng cộng 2.928 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và được phép trở về nhà. Các cơ quan an ninh của nước này đã nhất trí kiến nghị kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp cho tới hết tháng 6 do tình hình đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đáng lo ngại. Hiện nước này cũng đang cân nhắc duy trì lệnh giới nghiêm từ 23h đêm hôm trước tới 4h sáng hôm sau hay rút ngắn thêm một tiếng, từ nửa đêm tới 4h sáng.

Trong cuộc đua chế vắc-xin, Thái Lan cho biết đang thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh COVID-19 trên khỉ đuôi ngắn với mong muốn tới năm 2021 sẽ điều chế thành công một loại vắc-xin có giá thành thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại của Mỹ và châu Âu.

Nguồn: Reuters, Channelnews