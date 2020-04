Cập nhật dịch COVID-19: Hơn 200.000 ca tử vong trên toàn cầu, tình hình dịch ở bang New York hạ nhiệt, Indonesia có tỷ lệ tử vong cao nhất ở châu Á

Bản tin lúc 6h00 ngày 26/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 nào. Hiện cả nước vẫn có 270 ca mắc, trong số này 225 ca đã khỏi bệnh/xuất viện.

Trên thế giới, các ca tử vong toàn cầu liên quan đến COVID-19 đã vượt qua 200.000 vào thứ Bảy. Hơn một nửa số trường hợp tử vong đã được báo cáo bởi Mỹ, Tây Ban Nha và Ý.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 24/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 2.920.738 trường hợp, trong đó có 203.255 người tử vong. Đến nay, đại dịch đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Các nước cũng ghi nhận 836.679 bệnh nhân COVID được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 58.202 người đang trong tình trạng nguy kịch và 1.880.804 đang phải điều trị tích cực.

Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu trước hàng đống vật tư bảo vệ y tế trong cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Jacob K. Javits sẽ được chuyển đổi thành một bệnh viện tạm thời trong khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại thành phố New York, New York, Mỹ, ngày 24 tháng 3 năm 2020. REUTERS / Mike Segar / File Photo

WHO: Không có bằng chứng người khỏi bệnh COVID-19 không tái nhiễm

Vào Thứ Bảy (25 tháng Tư), tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo rằng "không có bằng chứng" cho thấy những người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã khỏi bệnh và có kháng thể thì không bị nhiễm lần thứ hai.

Cảnh báo được đưa ra khi một số chính phủ nghiên cứu các biện pháp như "hộ chiếu miễn trừ" hoặc ghi danh cho những người đã hồi phục như một cách đảm bảo để họ trở lại làm việc sau nhiều tuần ngừng hoạt động kinh tế.

WHO cho biết sẽ tiếp tục xem xét bằng chứng về các phản ứng kháng thể đối với virus SARS-CoV-2 bởi một số người mắc COVID-19 đã bình phục có thể có hàm lượng kháng thể trong máu rất thấp, cho thấy miễn dịch tế bào có thể cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sự bình phục của bệnh nhân.

Mỹ: Bang New York hạ nhiệt, một số bang khác bắt đầu nới lỏng phong tỏa

Cho tới nay, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19 toàn cầu cả về số ca nhiễm và ca tử vong. Tuy nhiên, ngày thứ Bảy vừa qua là ngày Mỹ có số ca tử vong ở mức thấp nhất trong suốt 3 tuần qua. Hoa Kỳ đã báo cáo tổng số hơn 54.256 cái chết vào sáng thứ Bảy và 960.651 ca nhiễm trên toàn quốc.

Còn tại tiểu bang New Yorrk, tâm chấn của dịch COVID-19 tại Mỹ, sau "21 ngày địa ngục", Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo cho hay số người tại bang New York phải nhập viện do mắc bệnh COVID-19 đã hạ xuống mức tương đương 21 ngày trước. Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy cuộc khủng hoảng đang hạ nhiệt.

Ông Cuomo cho biết sẽ bắt đầu tiến hành xét nghiệm kháng thể cho công nhân tại 4 bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID_19 và sẽ cho phép các nhà thuốc địa phương bắt đầu thu thập mẫu để xét nghiệm chẩn đoán. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Cuomo để hiểu rõ hơn về mức độ lan truyền của virus trên khắp tiểu bang của mình khi 300 phòng thí nghiệm của nó đã tăng công suất, với mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng lên 40.000 xét nghiệm mỗi ngày.

Trong khi đó, các bang Georgia, Oklahoma và Alaska của Mỹ bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa đối với các doanh nghiệp đang oằn mình chống đỡ những tác động của dịch COVID-19.

Các phòng tập thể dục, tiệm làm tóc và tiệm xăm đã bật đèn xanh để mở cửa trở lại ở tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ khi số người chết vì đại dịch COVID-19 (Ảnh: AFP / Chandan Khanna)

Nước Anh vượt qua cột mốc "khủng khiếp" với 20.000 ca tử vong

Số người chết COVID-19 của Anh đã vượt qua 20.000 vào thứ Bảy - điều mà bộ trưởng nội vụ gọi là "một cột mốc bi thảm và khủng khiếp" khi bà kêu gọi mọi người ở nhà.

Chính phủ nước Anh đang phải đối mặt với những chỉ trích ngày càng tăng về phản ứng của mình đối với đại dịch COVID-19 khi số người chết tăng lên. Anh tiến hành phong tỏa chậm hơn so với các nước châu Âu khác và đang nỗ lực nâng cao năng lực thử nghiệm.

Nước này hiện có số người chết chính thức liên quan đến COVID-19 cao thứ 5 trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Ý, Tây Ban Nha và Pháp, và các nhà khoa học đã nói rằng tỷ lệ tử vong sẽ chỉ bắt đầu giảm nhanh trong vài tuần nữa.

Tại Anh, nước này ghi nhận thêm 813 ca tử vong trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong tại đây lên 20.319 ca trong số 148.377 ca mắc.

Ngày 25/4, Chính phủ Anh thông báo, Thủ tướng Boris Johnson sẽ trở lại làm việc từ ngày 27/4 sau gần một tháng vắng mặt để điều trị COVID-19.

Số người chết của Pháp tăng lên 22.614

Số người chết ở Pháp do COVID-19 đã tăng 369, đứng ở mức 22.614, Bộ Y tế cho biết hôm thứ Bảy, khi chính phủ xem xét dữ liệu để xem làm thế nào có thể giảm bớt việc khóa máy kể từ giữa tháng Ba. Bộ cho biết có 124 bệnh nhân được đưa vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt trong 24 giờ qua mặc dù số người chết hàng ngày từ COVID-19 đã giảm đều đặn trong 2 tuần.

Tổng thống Emmanuel Macron đang đặt mục tiêu giảm bớt một số biện pháp hạn chế vào ngày 11 tháng 5 với các trường học mở cửa trở lại trước, mặc dù chính phủ vẫn chưa hoàn thiện cách thức hoạt động trong thực tế.

Một sĩ quan cảnh sát thành phố đeo khẩu trang đứng bảo vệ tại chợ Forville, tại Cannes, Pháp, ngày 25 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Eric Gaillard

Tây Ban Nha cho phép tập thể dục ngoài trời nếu các trường hợp mắc COVID-19 tiếp tục giảm

Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha cho biết rằng mọi người sẽ được phép tập thể dục từ ngày 2 tháng 5 nếu số ca mới mắc COVID-19 tiếp tục giảm.

Ông cũng đưa ra kế hoạch rộng hơn của chính phủ để nới lỏng việc phong tỏa ở các cấp độ khác nhau giữa các khu vực khác nhau, tùy thuộc vào việc họ có đáp ứng các tiêu chí do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập hay không.

Trước đó, chính phủ nước này đã phê chuẩn việc trẻ em dưới 14 tuổi được rời khỏi nhà để đi dạo một chút. Từ Chủ Nhật, nhóm đối tượng này sẽ được phép có một giờ hoạt động ngoài trời được giám sát mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, trong phạm vi 1km từ nhà của họ. Người lớn có thể đi cùng với tối đa ba trẻ em, những người sẽ không được phép sử dụng các trò chơi và phải tuân thủ các nguyên tắc cách xa xã hội, cách người khác ít nhất 2 mét.

Người Tây Ban Nha đã thực hiện các biện pháp hạn chế chặt chẽ nhất của châu Âu kể từ ngày 14 tháng 3. Họ được phép ra ngoài mua thực phẩm, thuốc men và các công việc thiết yếu nhưng không được tập thể dục.

Trong ngày 25/4, Chính phủ Tây Ban Nha xác nhận thêm 378 ca tử vong, cao hơn so với 367 ca một ngày trước đó. Theo Bộ Y tế, tổng số ca mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha tăng thêm 3.995 ca trong 24h qua lên 223.759 ca.

Nga báo cáo 5.966 trường hợp COVID-19 mới trong 24 giờ qua

Theo trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của nước này hôm thứ Bảy (25 tháng Tư), số trường hợp mắc COVID-19 mới ở Nga đã tăng thêm 5.966 trong 24 giờ qua, đưa tổng số nhiễm bệnh trên toàn quốc lên 74.588.

Nga cũng báo cáo 66 trường hợp tử vong mới từ COVID-19, nâng tổng số người chết ở Nga lên 681.

Số ca mắc COVID-19 ở Nga bắt đầu tăng mạnh trong tháng này, mặc dù đã báo cáo số ca nhiễm ít hơn nhiều so với nhiều nước Tây Âu trong giai đoạn đầu của đợt bùng phát.

Một người đàn ông đi bộ giữa giường tại một trung tâm mua sắm đã được biến thành một trung tâm để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19, ở Tehran, Iran. (Ảnh: WANA (Thông tấn Tây Á) / Ali Khara qua REUTERS)

Indonesia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao nhất ở châu Á

Người ta tin rằng tuổi già và các điều kiện y tế tồn tại trước đó đóng một phần quan trọng trong tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại một quốc gia. Trong trường hợp Indonesia, nơi có tỷ lệ tử vong cao nhất ở châu Á, các yếu tố khác như tỷ lệ hút thuốc cao và những gì được cho là phản ứng sớm không đầy đủ của chính quyền cũng là chìa khóa dẫn tới tình trạng này. Indonesia có tỷ lệ nam giới hút thuốc cao nhất thế giới vào khoảng 75%, theo dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2015.

Kể từ khi Indonesia báo cáo trường hợp tử vong do COVID-19 đầu tiên vào giữa tháng 3 , chỉ chưa đầy 10 ngày sau khi Tổng thống Joko Widodo tuyên bố 2 trường hợp COVID-19 đầu tiên của đất nước, tỷ lệ tử vong ở nước này luôn cao từ 8-9%.

Cho tới hiện tại, số người dương tính với SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Indonesia là 8.607, trong đó có 720 người tử vong.

Singapore chiếm 33% tổng số ca của khu vực Đông Nam Á

Singapore đã báo cáo 618 trường hợp mới mắc COVID-19 vào Thứ Bảy (25 tháng Tư), nâng tổng số bệnh nhân tại quốc gia lên 12.693. Bảy cụm mới cũng đã được xác định, bao gồm trung tâm mua sắm Northpoint City tại Yishun. Trong số các trường hợp mới, 81 phần trăm được liên kết với các cụm đã biết, phần còn lại đang chờ theo dõi liên lạc.

Thái Lan đã có số ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gia tăng trở lại trong vòng 24h qua

Với 53 ca mới được xác nhận trong ngày 25/4, tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại THái Lan đã tăng lên 2.907 người. Trong số các ca lây nhiễm mới được ghi nhận có 42 lao động nhập cư ở Songkhla. Thái Lan cũng xác nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 51 người.

Trước đó, trong khoảng hai tuần, số lượng các ca mắc mới COVID-19 ghi nhận theo ngày ở Thái Lan đã giảm từ 54 ca hôm 9/4 xuống 13 ca trong ngày 23/4 và 15 ca trong ngày 24/4. Ngày có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 được ghi nhận cao nhất là hôm 22/3 với 188 trường hợp.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đi bộ trên đường ray xe lửa khi họ đến khu vực ổ chuột để xác minh mọi người để tìm hiểu xem họ có phát triển bất kỳ triệu chứng COVID-19 ở Kolkata, Ấn Độ không , Ngày 24 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Rupak De Chowdhuri

Malaysia báo cáo 51 trường hợp COVID-19 mới, 2 trường hợp tử vong

Với 51 ca nhiễm COVID-19 mới và 2 trường hợp tử vong được báo cáo vào thứ Bảy (25 tháng Tư), tổng số trường hợp mắc COVID-19 được ghi nhận ở nước này hiện là 5.742, với 98 trường hợp tử vong, Bộ Y tế cho biết trong một cuộc họp báo.

Giới chức y tế nước này cho biết 99 trường hợp cũng đã hồi phục vào thứ Bảy và đã được xuất viện, đưa số ca được phục hồi hoàn toàn lên 3.762. Tổng số trường hợp nhiễm trùng COVID-19 là 1.882 trường hợp. Họ đã được cách ly và được điều trị.

Số người chết vì COVID-19 của Iran tăng lên 5.650 trong bối cảnh lo ngại về "dịch bệnh mới"

Số người chết của Iran từ COVID-19 đã tăng 76 trong 24 giờ qua để đạt tổng số 5.650, một phát ngôn viên của Bộ Y tế cho biết trên truyền hình nhà nước vào Thứ Bảy (25 tháng Tư). Tổng số người được chẩn đoán nhiễm virus là 89.328, trong đó 3.096 người đang trong tình trạng nguy kịch, người phát ngôn Kianush Jahanpur nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iraj Harirchi cho biết số tử vong hàng ngày của quốc gia này đã giảm khoảng 70% so với mức đỉnh, trong khi số bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện đã giảm khoảng một nửa. Các quan chức y tế ở Iran làm dấy lên lo ngại về một "ổ dịch mới" của các trường hợp COVID-19 ở nước này.

Ấn Độ và Pakistan nới lỏng hạn chế cho một số doanh nghiệp nhỏ

Ấn Độ cho phép các cửa hàng trong khu dân cư mở cửa trở lại từ thứ Bảy, hơn một tháng sau khi nước này bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, các quan chức liên bang và tiểu bang cho biết. Ấn Độ đã báo cáo 24.942 trường hợp mắc COVID-19, căn bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra và 779 trường hợp tử vong.

Trong khi đó, tại Pakistan, chính phủ đã gia hạn cách ly toàn quốc cho đến ngày 9 tháng Năm. Tuy nhiên, họ sẽ chuyển sang thực hiện việc này một cách linh hoạt, cho phép một số hoạt động công nghiệp và thương mại tiếp tục hoạt động theo hướng dẫn an toàn.

Theo Reuters, Channelnewasia