Cập nhật Covid-19: WHO cảnh báo virus Covid-19 lan rộng ra phạm vi quốc tế, một người châu Âu đầu tiên tử vong do virus corona mới

Trung Quốc báo cáo 109 trường hợp tử vong mới do virus Covid-19 và 397 trường hợp mới được xác nhận

Trung Quốc đại lục đã có 397 trường hợp nhiễm virus corona mới (Covid-19) được xác nhận vào thứ Sáu, Ủy ban Y tế Quốc gia của nước này cho biết hôm thứ Bảy (22 tháng 2), giảm từ 889 trường hợp một ngày trước đó. Con số này nâng tổng số tích lũy của các trường hợp được xác nhận tại Trung Quốc đại lục cho đến nay là 76.288. Số người chết vì dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 2.345 vào cuối ngày thứ Sáu.

Tỉnh trung tâm Hồ Bắc, tâm chấn của vụ dịch, đã báo cáo 109 trường hợp tử vong mới, trong khi tại thủ phủ của tỉnh Vũ Hán, 90 người đã chết.

Mặc dù hầu hết các ca nhiễm trùng và tử vong đã xảy ra ở Trung Quốc, nhưng cũng có sự gia tăng mạnh trong các trường hợp được báo cáo và tử vong ở nước ngoài trong tuần qua, bao gồm 4 trường hợp tử vong ở Iran, 2 trường hợp tử vong và hàng chục ca nhiễm trùng được xác nhận ở Hàn Quốc. Hôm thứ Sáu, Ý đã báo cáo cái chết đầu tiên, hãng tin Ansa đưa tin.

Như vậy, trên toàn thế giới đã có hơn 77.760 người mắc, 2.360 người tử vong do Covid-19. Số bệnh nhân phục hồi cũng hơn 20.000 người.

Vũ Hán xây dựng thêm 19 bệnh viện tạm thời khi Trung Quốc đấu tranh để ngăn chặn dịch bệnh

Vũ Hán, tâm chấn của sự bùng phát coronavirus, có kế hoạch xây dựng 19 bệnh viện tạm thời khác để tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc bệnh hơn, chính quyền địa phương cho biết vào hôm thứ Sáu (21/2).

Ông Hu Yabo, phó thị trưởng Vũ Hán cho biết trong một cuộc họp báo về phòng chống dịch bệnh rằng sau khi hoàn thành, tất cả các bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán dự kiến sẽ cung cấp 30.000 giường vào ngày 25 tháng 2. Đến nay, Vũ Hán đã chuyển đổi 13 địa điểm hiện có thành bệnh viện tạm thời, với tổng số 13.348 giường và khoảng 9.313 giường đã được đưa vào sử dụng để điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng nhẹ. Để cải thiện khả năng điều trị, mỗi bệnh viện tạm thời sẽ được cung cấp máy quét CT và các thiết bị y tế khác.

Bệnh nhân trong bệnh viện tạm thời Vũ Hán Fang Cang. Đối mặt với tình trạng thiếu giường giữa lúc dịch virus corona, Vũ Hán đã đưa vào sử dụng 12 bệnh viện tạm thời được chuyển đổi từ phòng tập thể dục, trung tâm hội nghị hoặc triển lãm. ẢNH: EPA-EFE

Hàn Quốc chỉ định 2 thành phố là "khu chăm sóc đặc biệt" sau khi có ca tử vong thứ 2, số các trường hợp nhiễm tăng đột biến

Theo thông tin tổng hợp, Hàn Quốc đã báo cáo về cái chết của bệnh nhân thứ 2 nhiễm virus corona Covid-19 và tăng đột biến tổng số ca bệnh lên đến 204 vào thứ Sáu (ngày 21 tháng 2). Sau đó, chính phủ đã chỉ định thành phố Daegu và Cheongdo là "khu vực chăm sóc đặc biệt" và đưa quân đội đến căn cứ của họ trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Trong số các trường hợp mới nhất, 46 trường hợp đã tới với Nhà thờ Jesus của Shincheonji ở thành phố phía nam của thành phố Daegu, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Ít nhất 80 thành viên của nhà nhà thờ Shincheonji đã bị nhiễm bệnh, bắt đầu từ một phụ nữ 61 tuổi bị sốt vào ngày 10 tháng 2 nhưng đã tham dự ít nhất 4 dịch vụ của nhà thờ trước khi được chẩn đoán, một kịch bản mà các cơ quan y tế mô tả là "siêu lây lan" biến cố".

Thủ tướng Chung Sye-kyun nói tại một cuộc họp của các quan chức chính phủ cấp cao ở Seoul vào thứ Sáu rằng điều khẩn cấp là tìm những người tiếp xúc với người nhiễm bệnh và điều trị cho những người được chẩn đoán càng sớm càng tốt. Chính phủ cũng có kế hoạch gửi nhân viên y tế quân đội, và cung cấp các cơ sở cách ly tạm thời, ông nói.

Các quan chức khử trùng đường phố tại quảng trường Gwanghwamun ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. ẢNH: EPA-EFE

Lebanon xác nhận trường hợp đầu tiên mắc Covid-19

Lebanon đã xác nhận trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên vào thứ Sáu (21/2) và cho biết họ đang theo dõi hai trường hợp tiềm năng khác sau khi một phụ nữ 45 tuổi đến từ Iran hôm thứ Năm cho kết quả dương tính, Bộ trưởng Bộ Y tế Hamad Hassan cho biết.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Hassan cho biết bệnh nhân được đưa thẳng đến cách ly với một chiếc máy bay đến từ thành phố Qom của Iran hôm thứ Năm sau khi biểu hiện các triệu chứng của virus. Bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đại học Rafik Hariri ở Beirut và hai người khác từ chuyến bay Qom và nghi ngờ mang virus sẽ được chuyển đến bệnh viện để kiểm dịch.

UAE ghi nhận 2 trường hợp mới mắc virus corona mới, nâng tổng số nhiễm lên tới 11

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết hôm thứ Sáu (21/2), họ đã xác nhận thêm 2 trường hợp nhiễm virus corona mới, nâng tổng số người được chẩn đoán dương tính với virus này ở quốc gia Ả Rập ở vùng Vịnh lên 11.

Các trường hợp mới ở UAE được phát hiện ở một công dân Philippines 34 tuổi và một công dân Bangladesh 39 tuổi, người đã tiếp xúc với một công dân Trung Quốc được chẩn đoán nhiễm virus, Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố.

WHO cảnh báo: Cánh cửa cơ hội kiềm chế Covid-19 đang khép lại

Ngày 21-2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói rằng cánh cửa cơ hội để ngăn dịch Covid-19 đang dần khép lại sau khi chủng virus mới này lây lan rộng hơn ra phạm vi quốc tế. Khi được hỏi liệu dịch có bùng phát ở "điểm bùng phát" sau các trường hợp mới và tử vong do Covid-19, tổng giám đốc của WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết ông vẫn tin rằng virus có thể được ngăn chặn, nhưng nói thêm: "Cửa sổ cơ hội đang thu hẹp, vì vậy chúng ta cần hành động nhanh chóng trước khi nó đóng hoàn toàn".

"Sự bùng phát này có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể ngăn chặn bất kỳ cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nào, nhưng nếu chúng ta phung phí cơ hội thì chúng ta sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng", ông Tedros nói.

Nhân viên y tế kiểm tra thông tin bệnh nhân ở Vũ Hán, tâm chấn của ổ dịch. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ý công bố trường hợp tử vong đầu tiên vì virus corona

Một người Ý 78 tuổi đến từ vùng Veneto đã được xét nghiệm dương tính với virus đã chết trong bệnh viện. Bộ trưởng Y tế Italy cho biết nạn nhân đã hồi phục khoảng 10 ngày trước đó nhưng sau đó tử vong vì một vấn đề sức khỏe không liên qua.

Adriano Trevisan là một thợ hồ đã nghỉ hưu và là một trong hai người mắc bệnh trong khu vực, trong khi 15 người khác được phát hiện đã nhiễm virus ở vùng Bologna. Ý đã áp dụng các biện pháp ngay lập tức để cô lập các khu vực bị ảnh hưởng.

Năm nhà tù Trung Quốc báo cáo nhiễm Covid-19, nhưng không có trường hợp nghiêm trọng



Năm nhà tù ở các tỉnh Hồ Bắc, Sơn Đông và Chiết Giang, He Ping, Trung Quốc, đã báo cáo các trường hợp nhiễm viurs corona mới (COVID-19) nhưng không có trường hợp tử vong hoặc tử tù nghiêm trọng nào liên quan đến căn bệnh này vào thứ Năm, một quan chức tư pháp cho biết hôm thứ Sáu.

Một quan chức phụ trách Cục Quản lý Nhà tù của Bộ Tư pháp, cho biết trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh rằng một số quan chức liên quan đã bị cách chức, ông nói.

Ông cam kết nỗ lực hết sức để cách ly các trường hợp nghi ngờ và liên hệ chặt chẽ của họ và điều trị kịp thời cho tất cả những người được xác nhận nhiễm virus.

Các nhà tù trên khắp đất nước cũng được lệnh tăng cường theo dõi hồ sơ theo dõi của tất cả các cai ngục và sĩ quan nhà tù để ngăn chặn sự lây lan của virus vào cơ sở nhà tù, ông nói thêm.