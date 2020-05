Cập nhật COVID-19: Thế giới có trên 5.1 triệu người mắc bệnh, nhân viên y tế Anh bắt đầu thử nghiệm thuốc chống COVID-19

Bản tin lúc 6h ngày 22/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến nay đã 36 ngày Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Hiện có gần 15.000 người cách ly chống dịch.

Trên thế giới, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 22/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 105.245 ca mắc bệnh và 4.818 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 5.188.656 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 334.057 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 2.019.945 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch còn 45.635 và 2.776.286 người đang phải điều trị tích cực.

Dịch COVID-19 ở Catania, Italy.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 2 nước ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 ở mức trên 1.000 ca là Mỹ (1.284 ca) và Brazil (1.153 ca). Tại Nam Mỹ, Peru cũng có nguy cơ trở thành ổ dịch mới khi ghi nhận 124 ca tử vong trong vòng 1 ngày qua.

Mỹ: Từ ngày 22/5, các bãi biển tại thành phố New York sẽ được mở lại

Mỹ vẫn là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch bệnh. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 1.344 ca tử vong và 27.213 ca mắc COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng và nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 96.280 ca và 1.619.936 ca.

Tính đến nay, bang New York tiếp tục là tâm dịch tại Mỹ, khi bang này ghi nhận trên 28.540 ca tử vong vì COVID-19 và tổng số ca nhiễm bệnh trên 359.200 người. Thị trưởng Bill de Blasio ngày 21/5 tuyên bố sẽ cung cấp 1,5 triệu suất ăn miễn phí cho người dân mỗi ngày kể từ tuần tới. Ông cũng kêu gọi người dân hiến máu giúp người bệnh và chính ông đã tình nguyện hiến máu ngày 21/5 sau khi Trung tâm Máu New York phát đi thông báo khẩn cho biết các ngân hàng máu của New York hiện chỉ còn đủ dùng trong 1 đến 3 ngày tới.

Bên cạnh đó, từ ngày 22/5, các bãi biển tại thành phố New York sẽ được mở lại cho người dân đi bộ hoặc chạy thể dục nhưng không được tập trung đông người.

Italy: Số người chết do COVID-19 có thể cao hơn báo cáo

Ở Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy ngày 21/5 cho biết quốc gia Nam Âu này đã ghi nhận thêm 642 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 lên 228.006 người - nhiều thứ 6 thế giới sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Brazil.

Cũng theo cơ quan trên, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 ở Italy cùng ngày đã tăng thêm 156 trường hợp, lên 32.486 người - đứng thứ ba thế giới sau Mỹ và Anh.

Số người chết do COVID-19 tại Italy vào tháng 3 và tháng 4 có thể cao hơn gần 19.000 so với con số chính thức là 32.000, cơ quan an sinh xã hội quốc gia cho biết hôm thứ Năm (21 tháng 5).

Anh: Nhân viên y tế bắt đầu thử nghiệm thuốc hydroxychloroquine để chống COVID-19

Trong 1 ngày qua, Anh là quốc gia ghi nhận nhiều ca tử vong vì COVID-19 nhất châu Âu với 338 trường hợp, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng vì đại dịch tại nước này lên 36.042 ca. Xứ sở sương mù cũng ghi nhận thêm 2.615 ca dương tính, nâng tổng số người mắc bệnh lên 250.908.

Kể từ ngày 28/5, các hoạt động thể thao như đánh golf, tennis và câu cá sẽ được phép hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các cửa hàng không thiết yếu, quán cà phê, quán rượu vẫn chưa được phép mở cửa. Người dân cũng được phép gặp gỡ một người khác, không phải trong gia đình mình. Những hạn chế đi lại cũng sẽ được nới lỏng đối với những người đi du lịch tại những điểm tham quan gần nhà.

Ngoài ra, nhân viên y tế của Anh sẽ vào thứ Năm (21 tháng 5) bắt đầu tham gia một thử nghiệm quốc tế do Đại học Oxford dẫn đầu về 2 loại thuốc chống sốt rét để xem liệu họ có thể ngăn ngừa COVID-19 hay không, trong đó có 1 loại mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông đã dùng.

Thử nghiệm sẽ có sự tham gia của hơn 40.000 nhân viên y tế tuyến đầu từ Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ để xác định xem chloroquine và hydroxychloroquine có hiệu quả trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2 hay không.

Một nhân viên nhà thuốc tại Bệnh viện CHR Centerierier de de Citadelle ở Liege, Bỉ, ngày 22 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: REUTERS/Yves Herman)

Pháp: Tốc độ tăng trưởng của các trường hợp COVID-19 mới đã chậm lại

Tốc độ tăng trưởng của các trường hợp COVID-19 mới được xác nhận tại Pháp đã chậm lại một chút vào thứ Năm (21 tháng 5), với các cơ quan y tế báo cáo thêm 318 ca nhiễm trùng đã biết, tăng 0,2% trong 24 giờ. Tốc độ gia tăng số ca tử vong được báo cáo cũng chậm lại một chút, với 83 trường hợp tử vong COVID-19 trong ngày qua, nâng tổng số lên 28.215. Điều đó thể hiện sự gia tăng có 0,3%.

Trong hai tuần cuối cùng của khóa máy, sự gia tăng hàng ngày về số lượng các trường hợp được xác nhận là trung bình 0,8%. Chỉ số này đang được chính phủ theo dõi chặt chẽ để đảm bảo việc nới lỏng dần các biện pháp hạn chế không gây ra làn sóng thứ hai đáng sợ của căn bệnh này.

Genevieve Chene, người đứng đầu cơ quan y tế Sante Publique France (SPF), tuần này không có dấu hiệu nào cho thấy đại dịch đang bùng phát, mặc dù có một số cụm nhiễm bệnh mới.

Tây Ban Nha: Tình hình dịch bệnh đã có sự chuyển biến tích cực

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã có sự chuyển biến tích cực với số ca nhiễm và tử vong trong ngày liên tục giảm, Tây Ban Nha đã nới lỏng các biện pháp hạn chế. Từ ngày 21/5, để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi các hoạt động tự do đi lai khiến các biện pháp giãn cách xã hội khó được đảm bảo, Tây Ban Nha thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Tính đến sáng 22/5, nước này đã ghi nhận 280.117 người nhiễm COVID-19 (tăng 593 ca so với ngày 21/5) và 27.940 người tử vong vì bệnh dịch này (tăng 52 ca so với một ngày trước).

Nhật Bản: Bỏ tình trạng khẩn cấp tại một số tỉnh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/5 đã tuyên bố gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vì đại dịch COVID-19 ở 3 tỉnh thuộc khu vực Kansai, gồm Osaka, Kyoto và Hyogo. Ông cũng cho biết tình trạng khẩn cấp tại khu vực thủ đô Tokyo và tỉnh Hokkaido ở cực Bắc có thể bỏ sớm nhất vào ngày 25/5 tới.

Hiện số ca mắc COVID-19 mới ở Tokyo và các tỉnh lân cận đang có xu hướng giảm. Riêng tại thủ đô Tokyo ngày 20/5 chỉ ghi nhận thêm 5 ca mới. Còn trên cả nước, Nhật Bản ghi nhận tổng số 16.385 người mắc COVID-19 và 771 người đã thiệt mạng.

Một thành viên của đội ngũ y tế mặc một bộ đồ bảo vệ khi cô thu thập mẫu máu tại một trung tâm xét nghiệm bệnh COVID-19, tại Tehran, Iran, ngày 20 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: WANA/Ali Khara qua REUTERS)

Iran: Khoảng 10.000 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19

Khoảng 10.000 nhân viên y tế Iran đã bị nhiễm COVID-19, hãng tin ILNA bán chính thức dẫn lời một thứ trưởng bộ y tế cho biết hôm thứ Năm (21 tháng 5). Iran là quốc gia Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch hô hấp, với 7.249 ca tử vong và tổng cộng 129.341 ca nhiễm trùng. Bộ Y tế cho biết vào tháng Tư rằng hơn 100 nhân viên y tế đã chết vì COVID-19.

Trước đó vào thứ Năm, Bộ trưởng Y tế Saeed Namaki đã kêu gọi người Iran tránh đi du lịch trong ngày lễ tôn giáo Eid al-Fitr vào cuối tháng này để tránh nguy cơ nhiễm COVID-19, truyền hình nhà nước đưa tin.

Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 21/5



Trong 24 giờ qua, khu vực Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.688 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 40 người tử vong. Trong 24 giờ qua, khu vực có ba nước Indonesia, Philippines và Singapore ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công tăng lên 29.316 trường hợp.

Ủy ban chống COVID-19 của Indonesia thông báo, ngày 21/5 nước này có 973 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm lên 20.162 ca. Tổng số ca tử vong tại Indonesia đã tăng lên 1.278 ca, trong khi 4.838 ca khỏi bệnh. Đây là một trong những ngày có nhiều ca mắc mới nhất. Indonesia đã trở thành "ổ dịch" nghiêm trọng nhất khu vực.

Trong khi đó, Bộ Y tế Philippines ngày 21/5 ghi nhận 213 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 13.434 ca. Philippines có thêm 4 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 846 ca. Bộ trưởng Y tế nước này Francisco Duque nhận định Philippines đang đối mặt với làn sóng nhiễm COVID-19 thứ hai.

Cùng ngày, Bộ Y tế Singapore báo cáo thêm 448 ca mới, đưa tổng số ca lên 29.812, trong khi số ca tử vong vẫn là 23 ca, thêm 1 ca mới. Ngoài ra, Singapore có 12.117 ca đã bình phục. Các biện pháp phong tỏa nhằm đối phó với dịch COVID-19 đang được áp dụng tại Singapore sẽ kết thúc vào ngày 1/6 và nước này sẽ dần khởi động lại nền kinh tế theo 3 giai đoạn trong vài tháng sau đó.

Malaysia sau nhiều ngày yên ả, không ghi nhận thêm ca tử vong nào trong ngày 21/5, nâng tổng số tử vong lên 114 người. Với 50 trường hợp mới mắc bệnh, tổng số bệnh nhân dương tính với COVID-19 tại Malaysia là 7.059 người.

Tại Thái Lan, các cơ quan an ninh của nước này đã nhất trí kiến nghị kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp cho tới hết tháng 6 do tình hình đại dịch COVID-19 toàn cầu vẫn đáng lo ngại. Hiện tại, Thái Lan ghi nhận 3.037 trường hợp nhiễm bệnh và 56 ca tử vong.

Những người đeo khẩu trang đi bộ tại quảng trường Trocadero gần tháp Eiffel. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Châu Phi: Hơn 95.000 ca mắc COVID-19

Theo CDC châu Phi, dịch COVID-19 đã lan rộng ở 54 quốc gia châu Phi với số người mắc bệnh lên đến 95.201 vào chiều 21/5. Số người tử vong vì dịch bệnh này trên khắp châu Phi tăng 85 ca mới, nâng tổng số ca tử vong tại châu lục là 2.997 người. Và khoảng 38.075 người mắc COVID-19 đã được chữa khỏi.

Nam Phi, Ai Cập và Algeria hiện là 2 quốc gia châu Phi có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất châu lục. Đứng đầu là Nam Phi với 19.137 ca nhiễm và 369 ca tử vong, tiếp theo là Ai Cập với 15.003 ca nhiễm và 696 ca tử vong (đứng đầu châu lục với số ca tử vong), Algeria giữ vị trí thứ 3 với 7.728 ca nhiễm và 575 ca tử vong.

Nguồn: Reuters, Channelnews