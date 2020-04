Cập nhật Covid-19: Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt qua 100.000 người, Pháp tăng gần 1.000 người tử vong trong một ngày, WHO cảnh báo nên thận trọng về việc dỡ bỏ biện pháp hạn chế

Số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt qua 100.000 người, trên 1,6 triệu người mắc bệnh

Theo một thống kê của Reuters, số ca tử vong liên quan đến dịch bệnh đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn thế giới lên tới 102.687 trường hợp, tổng số ca mắc bệnh là 1.697.533.

Cái chết đầu tiên vì dịch bệnh này xảy ra tại thành phố Vũ Hán miền trung Trung Quốc vào ngày 9 tháng 1. Sau 83 ngày, số ca tử vong đã tăng lên 50.000 người chết đầu tiên được ghi nhận và chỉ sau 8 ngày tiếp theo, con số này tăng lên 100.000 người. Tốc độ tử vong hàng ngày đã tăng từ 6% đến 10% trong tuần qua, và đã có gần 7.003 trường hợp tử vong được báo cáo trên toàn cầu vào thứ Sáu.

Số người chết do Covid-19 bây giờ có thể so sánh với bệnh dịch hạch lớn ở London vào giữa những năm 1660, đã giết chết khoảng 100.000 người, khoảng 1/3 dân số của thành phố vào thời điểm đó.

Một số quốc gia, bao gồm Ý, Pháp, Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Đức... vẫn là những nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch bệnh này.

Nhân viên y tế chuyển thi thể của một người đã chết lên cáng tại Trung tâm Y tế Do Thái Kingsbrook ở Brooklyn, New York, ngày 8 tháng 4. REUTERS / Lucas Jackson

Lần đầu tiên, số bệnh nhân Covid-19 tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại tiểu bang New York đã giảm

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết hôm thứ Sáu rằng số bệnh nhân Covid-19 tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt trên toàn tiểu bang đã giảm, mang đến một tia hy vọng rằng sự gia tăng các ca nhập viện chăm sóc quan trọng có thể sẽ chững lại. Đây là lần đầu tiên nhóm bệnh nhân này giảm trong một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát và là dấu hiệu cho thấy các biện pháp ngăn chặn xã hội đang làm giảm thành công sự lây lan của virus.

New York, tâm chấn của vụ dịch ở Hoa Kỳ, đã ghi nhận 7.844 trường hợp tử vong do Covid-19, bệnh hô hấp do virus Sars-CoV-2 gây ra, chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong trên toàn nước Mỹ.

Trong khi đó, với 18.719 ca tử vong - lần đầu tiên tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên cả nước Mỹ đã gần sát Italy, trong khi số bệnh nhân mới tăng thêm 33.483 người, nâng tổng số lên 502.049 người, với 27.239 ca đã hồi phục.

Cùng ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm công bố các thành viên trong một hội đồng có nhiệm vụ tập trung vào quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế của nước này sau khi đại dịch Covid-19 qua đi.

Italy gia hạn thời gian cách ly kéo dài đến đầu tháng 5

Thủ tướng Ý Giuseppe Conte hôm thứ Sáu đã gia hạn thời gian cách ly toàn quốc cho đến ngày 3 tháng 5 để ngăn chặn Covid-19. Mặc dù vậy, ông cũng cho biết một số loại cửa hàng sẽ được phép mở lại vào tuần tới. "Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết mà tôi chịu mọi trách nhiệm chính trị", ông Cont Conte nói trong một cuộc họp báo.

Ông Conte cho biết ông sẽ tiếp tục đánh giá xu hướng nhiễm Covid-19 hàng ngày và hành động phù hợp với điều kiện để mang đến tia hy vọng cho người Ý, giảm sự mệt mỏi mà họ đã phải chịu trong một tháng cách ly tại nhà, chỉ ra ngoài khi có những nhu cầu thiết yếu.

Ý đã ghi nhận gần 18.849 ca tử vong do virus kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21 tháng 2, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Sau khi tăng tốc đều đặn cho đến khoảng cuối tháng 3, số lượng tử vong và nhiễm trùng hàng ngày đã giảm nhưng nó không giảm mạnh như mong đợi. Ngày 10/4, Italy có thêm 570 ca tử vong và 3.951 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 147.577 ca bệnh.

Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, mọi người đeo khẩu trang trên cây cầu khi Ý tổ chức lễ Phục sinh dưới sự cách ly để cố gắng ngăn chặn sự lây lan của dịch Cvid-19 tại Venice, ngày 10 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Manuel Silvestri

Số tử vong do Covid-19 tại Pháp tăng gần 1.000 người trong một ngày

Số người chết vì nhiễm Covid-19 ở Pháp đã tăng thêm 987 trường hợp, nâng lên 13.197 ca, nhưng số người trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã giảm nhẹ trong ngày thứ hai liên tiếp. Bộ Y tế cho biết 7.004 người đang được chăm sóc đặc biệt, giảm 62 hoặc 0,9% sau khi giảm 1% vào thứ Năm.

Mặc dù ở cấp độ cao nhưng chúng ta dường như đang đến một đỉnh dịch, giám đốc bộ y tế của Jer, Jerome Salomon nói với một cuộc họp báo hàng ngày bằng video.

Số liệu đưa ra sáng 10/4 cho thấy nước Pháp có thêm 7.120 ca nhiễm mới, tổng số ca mắc là 124.869, cao thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Tây Ban Nha và Italy.

Thủ tướng Anh đã khá hơn và có thể đi bộ

Kênh CNN dẫn thông báo của người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng số 10 Phố Downing cho biết: Thủ tướng Boris Johnson đang trong quá trình hồi phục, ông đã có thể bước đi ngắn, thỉnh thoảng nghỉ một chút.

Trong khi đó, vào thứ Sáu, nước Anh ghi nhận là ngày chết chóc nhất trong đại dịch Covid-19, với 980 ca tử vong, vượt qua con số kỷ lục về số người tử vong trong ngày của Tây Ban Nha và Italy. Tổng cộng đến nay Anh đã có 8.958 ca tử vong trên tổng số 73.758 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Tây Ban Nha chứng kiến số ca tử vong thấp nhất trong 17 ngày qua

Đường cong số người chết do Covid-19 ở Tây Ban Nha đã có dấu hiệu giảm vào thứ Sáu (ngày 10 tháng 4) với 634 ca. Người Tây Ban Nha đã hạn chế ra đường từ giữa tháng 3 và đã phải chịu 158.273 ca tử vong do căn Covid-19 - con số cao thứ 2 sau Hoa Kỳ.

Nhưng sự chậm lại trong tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đã cho phép các quan chức xem xét việc dỡ bỏ dần việc cách ly. "Chính phủ đang chuẩn bị các kịch bản mới về sự xuống thang", Bộ trưởng Y tế Salvador Illa nói với các phóng viên.

Một hình ảnh cho thấy một bãi biển hoang vắng ở Le Pouliguen trong thời gian cách ly được áp đặt để làm chậm sự lây lan của Covid-19 ở Pháp, ngày 10 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Stephane Mahe

Cách ly 2 ngày ở ở phần lớn Thổ Nhĩ Kỳ khi số ca tử vong do Covid-19 lên tới 1.000

Theo lệnh của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, Ankara và các thành phố lớn khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã cách ly trong 2 ngày từ nửa đêm hôm thứ Sáu để chống lại sự lây lan của dịch Covid-19, vì số người chết vì đại dịch ở nước này đã tăng lên trên 1.000.

Các hạn chế đã được áp đặt tại 31 tỉnh trên cả nước, theo đó những người dưới 20 tuổi và trên 65 tuổi được yêu cầu ở nhà. Ankara cũng đã tạm dừng tất cả các chuyến bay quốc tế, hạn chế đi lại trong nước, đóng cửa trường học, quán bar và quán cà phê, và đình chỉ cầu nguyện hàng loạt. Nhưng mọi người vẫn sẽ đi làm để duy trì hoạt động kinh tế.

Cho tới hết ngày 9/4, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 47.029 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 1.006 ca tử vong.

Các công ty Ma-rốc bắt đầu sản xuất máy thở

Vương quốc Bắc Phi đã xác nhận 1.431 trường hợp mắc Covid-19, bao gồm 105 trường hợp tử vong và số bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt có khả năng nâng lên 3.000 từ 1.640. Đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu máy thở và các thiết bị y tế khác trên toàn cầu, không ngoại trừ Ma-rốc. Bộ Công nghiệp Ma-rốc đã yêu cầu các nhà cung cấp hàng không và điện tử trong nước phát triển và sản xuất cả máy thở không xâm lấn, trong đó mặt nạ oxy được bảo vệ trên khuôn mặt của bệnh nhân và các mô hình xâm lấn trong đó một ống đưa oxy thẳng vào phổi của bệnh nhân bị an thần.



500 máy thở không xâm lấn đầu tiên sẽ sẵn sàng trong khoảng một tuần nữa, Bộ cho biết trong một email gửi cho Reuters.

Các nhân viên làm việc trên máy thở của Ma-rốc tại một nhà máy ở Casablanca sau khi bùng phát bệnh Covid-19, tại Casablanca, Morocco ngày 10 tháng 4 năm 2020. REUTERS / Youssef Boudlal

Singapore báo cáo 198 trường hợp mới mắc Covid-19, thêm một ca tử vong

Singapore đã báo cáo một trường hợp tử vong khác liên quan đến Covid-19 và 198 trường hợp mới vào thứ Sáu (ngày 10 tháng 4), đưa tổng số trường hợp lên 2.108 và tổng số 7 người chết.

Ngoài ra, SIngapore còn xác nhận 3 cụm Covid-19 mới là ký túc xá tại 31 Sungei Kadut Avenue, một địa điểm cải tạo tại Bệnh viện Đại học Quốc gia và tòa nhà Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh và Đường 10 tại Kallang Road.

Tại Thái Lan, dịch Covid-19 đang khiến nhiều người chuyển sang tiêu dùng trực tuyến

Đại dịch Covid-19 đang thay đổi thói quen và lối sống chi tiêu của người tiêu dùng trên khắp thế giới, bao gồm cả Thái Lan. Với lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và đóng cửa các cửa hàng bách hóa, quán ăn và chợ ở một số tỉnh, nhiều người ở Thái Lan đang dần trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào kết nối kỹ thuật số, khi đất nước chống lại đại dịch đang diễn ra.

Tới hiện tại, Thái Lan xác nhận có 2.473 người mắc Covid-19 và 33 người đã qua đời.

Lệnh kiểm soát chuyển động của Malaysia tiếp tục kéo dài đến ngày 28 tháng 4

Dựa trên lời khuyên từ Bộ Y tế và các chuyên gia y tế, vào thứ Sáu (ngày 10 tháng 4), Thủ tướng Muhyiddin Yassin cho biết, lệnh kiểm soát chuyển động (MCO) sẽ được gia hạn thêm 14 ngày nữa cho đến ngày 28 tháng Tư để chống lại sự lây lan của Covid-19 và ngăn chặn tái xuất hiện trong cộng đồng.

Điều này phù hợp với quan điểm của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) yêu cầu các quốc gia không chấm dứt kiểm soát chuyển động sớm. Như đã xảy ra ở một vài quốc gia, đại dịch lan rộng trở lại khi sự kiểm soát chuyển động kết thúc, ông nói.

Kể từ khi xuất hiện dịch cho tới nay, Malaysia đã ghi nhận 4.346 người mắc bệnh và 70 người đã tử vong.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang vào trung tâm mua sắm ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Các nhà hàng tại các cửa hàng bách hóa vẫn có thể hoạt động nhưng chỉ để mua. (Ảnh: AFP / Mladen Antonov)

Hàn Quốc báo cáo bệnh nhân hồi phục Covid-19 lại có xét nghiệm dương tính trở lại

Các quan chức Hàn Quốc vào thứ Sáu (ngày 10 tháng 4) đã báo cáo 91 bệnh nhân nghĩ rằng được chữa khỏi Covid-19 đã thử nghiệm dương tính trở lại. Jeong Eun-kyeong, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nói với một cuộc họp ngắn rằng virus có thể đã được "kích hoạt lại" thay vì bệnh nhân bị tái nhiễm.

Các quan chức y tế Hàn Quốc cho biết vẫn chưa rõ những gì đằng sau xu hướng này, với các cuộc điều tra dịch tễ học vẫn đang được tiến hành.

Cho tới ngày thứ Sáu, 9/4, Hàn Quốc có 10.450 người mắc bệnh và 208 người đã chết.

WHO cảnh báo các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế

Ngày 10/04, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo các nước nên thận trọng về việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng chống sự lây lan dịch bệnh đường hô hấp Covid-19.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nhấn mạnh việc dỡ bỏ những biện pháp hạn chế có thể dẫn đến sự hồi sinh "chết người" của dịch bệnh.

Theo ông, tại thời điểm này, một số nước đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội. Tuy nhiên, WHO phải cảnh báo rằng việc dỡ bỏ quá sớm có thể dẫn tới sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Nếu không xử lý hợp lý, quá trình nới lỏng các quy định có thể nguy hiểm như thời điểm dịch bệnh lây lan.

Theo Reuters, Channelnewsasia