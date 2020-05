Cập nhật COVID-19: Gần 100.000 người mắc bệnh trong ngày, châu Âu ghi nhận nhiều ca mắc hội chứng có liên quan tới COVID-19 ở trẻ em

Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, kết quả xét nghiệm chiều ngày 15/5/2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phát hiện thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 trong số hành khách về nước trên chuyến bay mang số hiệu VN0062 từ Nga hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh ngày 13/5. Hành khách này được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Diễn biến dịch bệnh trên thế giới vẫn còn phức tạp, căng thẳng. Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật sáng 16/5 (giờ Việt Nam), trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 96.957 ca mắc bệnh và 4.965 ca tử vong mới.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận ít nhất 4.618.946 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 308.047 ca tử vong. Đại dịch COVID-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới với 1.749.671 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch giảm xuống còn 45.027 và 2.561.228 người đang phải điều trị tích cực.

Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới, tiếp đến là Tây Ban Nha, Nga, Anh và Italy.

Một số ít người đi bộ đi qua Quảng trường Thời đại ở quận Manhattan của New York, vào ngày 5 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: REUTERS / Lucas Jackson)

Châu Âu ghi nhận 2 trường hợp tử vong, nhiều trường hợp mắc hội chứng liên quan đến COVID-19 ở trẻ em

Ngà 15/5, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu (ECDC) đặt tại Thụy Điển đã cảnh báo, một hội chứng viêm đe dọa tới tính mạng có liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã ảnh hưởng tới 230 trẻ em ở châu Âu, trong đó có 2 em đã tử vong tính tới thời điểm này trong năm. Theo báo cáo, 2 trẻ tử vong này bao gồm 1 ở Anh và 1 ở Pháp.

Cho đến nay, bệnh COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn nhất cho người già và những người mắc bệnh mãn tính, nhưng các báo cáo về hội chứng viêm ở trẻ em đã làm dấy lên lo ngại rằng nó có thể gây nguy cơ lớn hơn cho trẻ nhỏ so với suy nghĩ ban đầu.

Mỹ: Thành phố New York gia hạn phong tỏa

Các biện pháp hạn chế ở Thành phố New York đã được gia hạn đến ngày 13 tháng 6 theo lệnh hành pháp được ký bởi Thống đốc tiểu bang Andrew Cuomo.

Tuy nhiên, sắc lệnh cho phép nới lỏng các biện pháp hạn chế di chuyển đồng thời "bật đèn xanh" cho các doanh nghiệp dần mở cửa trở lại. Thành phố New York là tâm chấn của Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19 với hơn 20.000 người chết.

Một quan chức chính quyền hàng đầu của Trump cho biết hôm thứ Sáu, chính phủ vẫn tin tưởng vào xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng của Abbott Laboratory Laboratory ( ABT.N ) được sử dụng tại Nhà Trắng, cơ quan quản lý đã cảnh báo có thể mang lại kết quả không chính xác.

Hiện tại, Mỹ vẫn tiếp tục đứng đầu thế giới về cả số ca bệnh COVID-19, với 1.482.564 ca (tăng 24.971 ca trong 24 giờ qua) lẫn số ca tử vong, 88.425 ca (tăng 1.513 ca).

Một người đi xe đạp được nhìn thấy trước Ngân hàng Anh ở London, Anh, ngày 14 tháng 4 năm 2020. (Ảnh: Reuters / John Sibley)

Nhiều nước châu Âu nới lỏng các hạn chế, mở lại nền kinh tế

Anh: Xét nghiệm cho tất cả những người ở viện dưỡng lão

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 15/5 ho biết toàn bộ cư dân và nhân viên tại các nhà dưỡng lão ở nước này sẽ được xét nghiệm từ nay đến đầu tháng 6. Việc xử lý nhà dưỡng lão của chính phủ đã nổi lên như một cuộc tranh cãi lớn trong quốc hội. Theo phân tích của Reuters về các số liệu chính thức, đại dịch đã khiến hơn 20.000 người chết tại các nhà chăm sóc ở Anh.

Đường phố London không có xe hơi để khuyến khích đi bộ và đi xe đạp giữa những hạn chế về khoảng cách xã hội COVID-19. Thị trưởng thành phố, ông Sadiq Khan cho biết kế hoạch, bao gồm các tuyến đường xuyên thành phố lớn, sẽ biến một phần của trung tâm London thành một trong những khu vực cấm xe hơi lớn nhất ở bất kỳ thành phố thủ đô nào.

Anh hiện là quốc gia có số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ, với 33.998 người. Trong khi đó, số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang là 236.711 người.

Italy: Số người chết hàng ngày và các trường hợp mắc mới giảm

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết, số tử vong do dịch COVID-19 ở Italy đã giảm xuống còn 242 vào thứ Sáu (15/5), so với 262 ngày trước đó, trong khi số lượng các trường hợp nhiễm mới giảm xuống còn 789 so với 992 hôm thứ Năm.

Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Italy hiện ở mức 31.610, cơ quan này cho biết, cao thứ 3 trên thế giới sau Hoa Kỳ và Anh.

Số lượng các trường hợp được xác nhận mắc bệnh lên tới 223.885, tổng số cao thứ 5 toàn cầu sau Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Anh và Nga.

Các quy định nới lỏng việc tự do đi lại giữa các vùng của người dân Italy đã được đệ trình lên Thủ tướng nước này. Theo đó, người dân Italy có thể được tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Italy kể từ ngày 3/6. Kể từ ngày 18/5, các cửa hàng, viện bảo tàng, trung tâm thương mại, quán bar, nhà hàng, cửa hiệu cắt tóc, làm đẹp được phép hoạt động trở lại.

Một nhân viên đeo khẩu trang tại khu ẩm thực của trung tâm mua sắm đã đóng cửa một phần chuẩn bị mở lại hoàn toàn, tại Bangkok, vào ngày 11 tháng 5 năm 2020. (Ảnh: Mladen ANTONOV / AFP)

Pháp: Kêu gọi sự thận trọng sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng

Trong khi tiếp tục sự nới lỏng các hạn chế, số ca tử vong do COVID-19 tại Pháp được báo cáo vào thứ Sáu (15 tháng 5) thấp hơn 3 lần so với 24 giờ trước đó trong khi các trường hợp được xác nhận nhiễm mới tiếp tục tăng với tốc độ chậm 0,4%.

Trong một tuyên bố, Bộ Y tế cho biết có 104 trường hợp tử vong mới so với 351 vào thứ Năm, nâng tổng số lên 27.529, vẫn cao thứ 4 trên thế giới, sau các nước Mỹ, Anh và Ý, và vượt qua cả Tây Ban Nha .

Trong một tuyên bố, Bộ đã bổ sung số trường hợp được xác nhận đã tăng 563 lên 141.919.

Các quan chức Pháp kêu gọi người dân tự kiềm chế khi đất nước chuẩn bị cho cuối tuần đầu tiên sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, các cuộc tụ tập lớn sẽ không được cho phép.

Tây Ban Nha: 70% dân số nước này sẽ được nới lỏng nhiều hạn chế theo giai đoạn 1

Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết, 70% dân số nước này sẽ được nới lỏng nhiều hạn chế theo giai đoạn 1 mở cửa lại bắt đầu từ ngày 11/5.

Trong ngày 15/5, Bộ Y tế Tây Ban Nha thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận số ca tử vong do mắc COVID-19 ở mức thấp nhất kể từ ngày 11/5. Theo đó, Tây Ban Nha chỉ xác định 138 trường hợp tử vong, đưa tổng số ca tử vong ở nước này lên 27.459 người. Trong khi đó, tổng số ca mắc COVID-19 ở Tây Ban Nha hiện là 274.367 người.

Châu Á: 18.871 ca nhiễm mới và 354 ca tử vong mới trong ngày

Trung Quốc: Lo sợ làn sóng dịch thứ hai, Vũ Hán của Trung Quốc tăng cường kiểm tra COVID-19

Các nhà chức trách ở Vũ Hán đã kiểm tra COVID-19 cho hơn 3 triệu cư dân trong tháng 4 và tháng 5 và nhằm mục đích kiểm tra tất cả những người còn lại. Sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào ngày 8/4, các doanh nghiệp, trường học mở cửa trở lại, Vũ Hán cũng báo cáo một loạt các trường hợp nhiễm mới. Điều này khiến chính phủ lo ngại về một làn sóng thứ hai của dịch có thể xuất hiện trở lại.

Cho tới hiện tại, Trung Quốc báo cáo 82.933 trường hợp mắc bệnh và 4.633 ca tử vong.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo vệ tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho cư dân tại một khu dân cư ở Vũ Hán, thành phố Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 15 tháng 5 năm 2020. REUTERS / Aly Song

Nhật Bản: Mở cửa biên giới theo các giai đoạn

Nhật Bản thông báo sẽ mở cửa biên giới theo các giai đoạn sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Các doanh nhân sẽ là những người đầu tiên được phép nhập cảnh sau khi nước này mở cửa biên giới. Nhật Bản sẽ dỡ bỏ các hạn chế du lịch với một số nước theo nhóm nước thay vì riêng lẻ.

Nhật Bản đã tránh được tình trạng bùng nổ gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, đây vẫn là quốc gia có nhiều bệnh nhân COVID-19. Tính đến sáng 16/5, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở Nhật Bản là 16.120 người, số ca tử vong là 697 người.

Thái Lan: Mở lại trung tâm thương mại và phòng tập thể dục, rút ngắn giờ giới nghiêm

Theo Trung tâm Quản lý tình huống COVID-19 (CCSA), Thái Lan đang chuẩn bị mở lại các cửa hàng bách hóa và các địa điểm kinh doanh khác nhau trên toàn quốc từ Chủ nhật (17/5) khi tình hình COVID-19 ở nước này tiếp tục được cải thiện. Người phát ngôn của CCSA, Tiến sĩ Thaweesilp Wisanuyothin cho biết hôm thứ Sáu rằng việc nới lỏng thêm các biện pháp khóa máy là cần thiết cho nền kinh tế, nhưng thừa nhận có lo ngại về đợt bùng phát thứ hai của đại dịch.

Vào thứ Sáu, CCSA đã báo cáo 7 bệnh nhân COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh ở Thái Lan lên 3.025. Tổng số ca tử vong là 56 người.

Trong khi đó, tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Philippines thông báo, ngày 15/5 Philippines đã ghi nhận 215 ca mắc COVID-19 và 16 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong ở nước này lần lượt lên thành 12.091 và 806 người. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 123 bệnh nhân COVID-19 bình phục, nâng tổng số người bình phục lên 2.460.

Cùng ngày, tại Singapore, Bộ Y tế nước này xác nhận phát hiện thêm 753 ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 26.891 ca. Malaysia cũng thông báo ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới và không có ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Theo Reuters, Channelnews