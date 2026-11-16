Cặp đôi VTV lộ 1001 hint hẹn hò: Nhà gái 2k5 thi Hoa hậu Việt Nam, nhà trai là con nhà nòi có mẹ siêu hot

Hai cái tên đang được nhắc đến là Long Vũ và Trinh Nguyễn, cùng tham gia bộ phim truyền hình Mùa Hè Năm Ấy. Trong phim, Long Vũ đảm nhận vai Khánh, còn Trinh Nguyễn xuất hiện trong vai trò một người bạn thuộc nhóm nhân vật trẻ. Mối quan hệ của hai người trên màn ảnh không được xây dựng theo hướng tình yêu. Họ đơn thuần là những người bạn thân thiết, cùng gắn bó trong một nhóm bạn. Bởi vậy, việc khán giả liên tục soi ra những khoảnh khắc gần gũi của cặp đôi ở hậu trường càng khiến câu chuyện trở nên thú vị.

Tạo hình của Long Vũ và Trinh Nguyễn trong phim

Nếu chỉ nhìn vào những phân cảnh chung trên phim, khán giả khó có thể nghĩ Long Vũ và Trinh Nguyễn có điều gì đặc biệt ngoài đời. Tuy nhiên, những hình ảnh và đoạn video hậu trường được chia sẻ lại đang mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cả hai có nhiều tương tác tự nhiên, thoải mái, thường xuyên xuất hiện cạnh nhau và dành cho đối phương những cử chỉ thân mật khiến vô số lời đồn đoán xuất hiện.

Hai người có mối quan hệ thân thiết ngoài đời

Đáng chú ý nhất là màn xuất hiện chung của cả hai tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Án Mạng Karaoke gần đây. Đây là bộ phim có sự tham gia của nghệ sĩ Vân Dung, mẹ ruột Long Vũ. Tại thảm đỏ, Vương Anh Ole bất ngờ trở thành nhân vật được cư dân mạng gọi tên khi có hành động chủ động đẩy Long Vũ đứng cạnh Trinh Nguyễn. Khoảnh khắc tưởng chừng chỉ là một màn trêu chọc giữa những người đồng nghiệp thân thiết lại nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ.

Đặc biệt, biểu cảm và ánh mắt của Vương Anh Ole trong tình huống này càng khiến khán giả thích thú. Nhiều người cho rằng nam diễn viên có vẻ rất hiểu chuyện, thậm chí giống như đã biết điều gì đó về mối quan hệ giữa hai người bạn. Chính thái độ có phần đầy ẩn ý ấy khiến cư dân mạng càng thêm tò mò, liên tục đặt giả thuyết rằng Long Vũ và Trinh Nguyễn có thể đang trong một mối quan hệ đặc biệt.

Vương Anh cố ý đẩy Long Vũ sang đứng cạnh tình tin đồn

Thái độ của Vương Anh và sự ngại ngùng của Long Vũ khiến cư dân mạng càng tin chắc vào mối quan hệ của cặp đôi Mùa Hè Năm Ấy

Chưa dừng lại ở đó, nghệ sĩ Vân Dung cũng vô tình trở thành nhân vật được réo tên trong câu chuyện. Trong một khoảnh khắc tại sự kiện, khi đi ngang qua con trai và Trinh Nguyễn, thái độ của nữ nghệ sĩ khiến một bộ phận khán giả chú ý. Cư dân mạng cho rằng biểu cảm của Vân Dung khá thú vị, giống như một người mẹ đang chứng kiến con trai đứng cạnh một cô gái đặc biệt. Từ đây, những bình luận hài hước về chuyện mẹ chồng tương lai, con dâu tương lai cũng bắt đầu xuất hiện.

Thái độc của NS Vân Dung khi con trai và đồng nghiệp thân thiết trên thảm đỏ càng làm khán giả nghi ngờ

Tất nhiên, tất cả những chi tiết trên hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức độ suy đoán của cư dân mạng. Việc đồng nghiệp trêu chọc hay người thân có biểu cảm được cho là đáng ngờ không đồng nghĩa với chuyện hai diễn viên đang hẹn hò. Dẫu vậy, khi những khoảnh khắc thân thiết liên tục xuất hiện, Long Vũ và Trinh Nguyễn khó tránh khỏi việc trở thành một trong những cặp đôi được khán giả tích cực ghép đôi trên mạng xã hội.

Về phía Long Vũ, nam diễn viên sinh năm 2001 là gương mặt không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Anh là con trai nghệ sĩ Vân Dung, từng gây sốt trên màn ảnh với vai Chải trong bộ phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Vai diễn thiếu gia phố núi si tình, vừa hài hước vừa chân thành đã giúp Long Vũ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau dấu ấn này, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính Khánh trong Mùa Hè Năm Ấy, cho thấy nỗ lực thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau.

Trong khi đó, Trinh Nguyễn cũng là một gương mặt trẻ đáng chú ý. Cô sinh năm 2005, sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao nổi bật và từng thử sức tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước khi được khán giả chú ý qua vai diễn trong Mùa Hè Năm Ấy, Trinh Nguyễn chưa phải cái tên quá quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Sự xuất hiện trong bộ phim phát sóng trên VTV, dù chỉ là vai nhỏ, đã giúp cô có cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả hơn, đồng thời mở ra những bước đi đầu tiên trên con đường diễn xuất.