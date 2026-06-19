Cặp đôi Việt mãi không chịu xác nhận hẹn hò hóa ra đã âm thầm ra mắt gia đình, hỷ sự không còn xa!

Những ai theo dõi showbiz Việt đều không còn xa lạ với loạt "hint" tình cảm giữa Anh Tú và LyLy. Từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội, đến những lần vô tình check-in cùng địa điểm, cả hai đã nhiều lần bị netizen gọi tên trong danh sách những cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thậm chí, chính chủ cũng không ít lần có những màn tung hứng khiến dân tình càng thêm chắc mẩm về mối quan hệ đặc biệt này.

Mới đây, mạng xã hội lại được phen xôn xao khi xuất hiện loạt khoảnh khắc Anh Tú và LyLy cùng tham gia một buổi gặp gỡ gia đình. Trong những bức ảnh lan truyền, cả hai ngồi ăn uống rất thoải mái, tự nhiên bên cạnh người thân. Không khí thân mật cùng cách tương tác gần gũi của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dù không có bất kỳ hành động tình tứ công khai nào, nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng việc cùng xuất hiện trong một buổi gặp mặt gia đình là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của Anh Tú và LyLy đã tiến thêm một bước mới. Không ít người nhận xét đây khó có thể chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ giữa đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết. Và nếu một ngày đẹp trời cả hai chính thức công bố hỷ sự, có lẽ đó sẽ không phải là điều quá bất ngờ đối với người hâm mộ.

Anh Tú và LyLy chối đây đẩy chuyện hẹn hò nhưng đã âm thầm ra mắt gia đình

Cư dân mạng cho rằng mối quan hệ cả hai đã chuyển sang giai đoạn mới

Nghi vấn LyLy và Anh Tú hẹn hò

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Cặp đôi đã nhiều lần bị phát hiện check-in cùng địa điểm, diện đồ đôi hay có những màn tương tác cực ngọt trên sân khấu. Anh Tú và LyLy liên tục trở thành tâm điểm khi dính tin đồn hẹn hò. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết cùng nhau, từ trên sân khấu, sự kiện cho đến đời thường.

Anh Tú ngày càng thoải mái công khai với LyLy

Khi được hỏi về vấn đề tình cảm, Anh Tú chia sẻ: "Tú đang muốn dành những điều tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, cho những điều Tú hằng mong ước, cho những giá trị mà khán giả đang cần ở Tú và cho những sự đền đáp của Tú đến với khán giả. Còn vấn đề tình cảm thì Tú thấy... gia đình với Tú là tất cả rồi. Những lúc mệt mỏi thì Tú sẽ gọi điện về với gia đình. Tú cũng có FC xinh xinh là Lover. Lâu lâu Tú sẽ nhắn tin cho mọi người, hỏi mọi người đang làm gì, nghe mọi người 'chém gió' 1 tí. Thế là Tú thấy vui. Đối với Tú cuộc sống bây giờ gói gọn lại ở gia đình, Lover và khán giả. Thời điểm này là thời điểm vàng và Tú không nên quá quan tâm đến những thứ khác, sợ bản thân bị phân tâm nhiều thứ".

Về phía LyLy, cô từng tâm sự: "Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Thật sự tất cả những gì mọi người nhìn thấy, như việc 'đẩy thuyền' hay các bài báo, thông tin, chưa bao giờ là sự chủ động của tôi hay Anh Tú. Mọi thứ rất tự nhiên. Có người không tin và nghĩ đó là kế hoạch, sắp xếp hay làm hình ảnh, nhưng tôi không như vậy. Dù tin đồn có thật hay không, tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đánh bóng tên tuổi. Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người cảm thấy vui hoặc giải trí, và đó cũng là điều tốt".