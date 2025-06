Mới đây, hình ảnh của Yeri (Red Velvet) và Kim Min Kyu trong bộ phim Bitch X Rich 2 đã được chia sẻ, nhanh chóng thu hút rất nhiều sự chú ý. Cả hai tỏa ra vibe cậu ấm cô chiêu đỉnh nóc kịch trần, tựa như hậu duệ tài phiệt xé truyện bước ra.

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời khen cho cả hai. Thực tế, visual của Yeri đã được đánh giá rất cao từ phần 1 và bây giờ, cô tiếp tục mang tới cho khán giả một bữa tiệc thị giác. Về phần Kim Min Kyu, anh chàng sinh năm 2001 cũng gây bất ngờ với hình tượng mới. Không chỉ vậy, một số cư dân mạng còn nói rằng visual của anh có nét giống Cha Eun Woo, Hwang Min Hyun và Jin (BTS).

Bình luận của netizen về visual của Yeri và Kim Min Kyu trong Bitch X Rich 2:

- Ui cha siêu siêu hóng couple này, đúng kiểu được cả tài lẫn sắc luôn.

- Má ơi, hóng quá trời hóng.

- Trời ơi sao mà vừa Cha Eun Woo, Hwang Min Hyun mà lại Jin BTS.

- Lúc đầu tui còn tưởng Cha Eun Woo, nhìn kĩ lại mới biết không phải.

- Quả nhiên là top 1 visual của Produce X. Em yêu trổ mã đỉnh của chóp.

- Nhớ ngày nào trong Produce X ảnh còn ngơ ngơ, giờ ảnh biết ngậm thuốc lá đóng phim rồi.

- Chưa gì đã muốn ghép couple này rồi đó.

Cho những ai chưa biết, Bitch X Rich 2 là phần tiếp nối của Bitch X Rich, xoay quanh những câu chuyện xảy ra tại Trường trung học quốc tế Cheongdam. Bitch X Rich có hai nữ chính là Kim Hye In (Lee Eun Saem) và Baek Je Na (Yeri). Nếu như Baek Je Na sinh ra trong gia đình tài phiệt, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng thì Kim Hye In lại lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Vì là nhân chứng trong một vụ án giết người, thế nên Kim Hye In mới có cơ hội được học tại Cheongdam. Và tất nhiên, điều kiện là cô phải im lặng.

Yeri trông đầy khí chất của một hậu duệ tài phiệt.

Visual của Kim Min Kyu trong Bitch X Rich 2 nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Bước sang Bitch X Rich 2, hệ thống phân cấp vững chắc tại Cheongdam giờ đã bị phá vỡ. Kim Hye In trở thành người đầu tiên có xuất thân thấp kém nhưng lại được gia nhập hội Diamond 6. Về phần Baek Je Na, người vốn là nữ hoàng quyền lực lại đang ở trong tình cảnh khó lường khi bị nghi là kẻ sát nhân. Về phần Kim Min Kyu, anh đảm nhận vai nam phụ Cha Jin Wook, vị hôn phu của Baek Je Na.

Bộ phim Bitch X Rich 2 có sự góp mặt của Yeri và Kim Min Kyu sẽ bắt đầu chiếu từ ngày 3/7.