Cặp đôi vàng showbiz ly hôn đột ngột sau 11 năm bên nhau

Sáng 12/8, tờ Yahoo News đưa tin, cặp đôi diễn viên đình đám showbiz Đài Loan (Trung Quốc) Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy vừa đột ngột thông báo ly hôn sau 11 năm chung sống, khiến cộng đồng mạng được 1 phen náo loạn. Thông tin gây sốc bởi lẽ từ lâu Phương Chí Hữu - Dương Minh Uy đã được xem là cặp đôi vàng ở làng giải trí Hoa ngữ nhờ câu chuyện tình đẹp và ngọt ngào tồn tại bền vững qua hơn 1 thập kỷ. Trên thực tế, giữa 2 người từng xuất hiện khúc mắc nhưng đã vượt qua được, điều này càng khiến công chúng thêm phần tin tưởng vào mối quan hệ của cặp đôi này. Ai dè tới nay 2 nghệ sĩ lại đi tới bước đường phải chấm dứt mối quan hệ sau hơn 10 năm mặn nồng bên nhau.

Ở bài đăng thông báo ly hôn mới đây, nữ diễn viên Phương Chí Hữu cho biết lý do ly hôn thuộc về 1 phần trong quá khứ, đồng thời nhấn mạnh rằng cô cùng chồng cũ Dương Minh Uy quyết định không công bố nguyên nhân ly dị với công chúng. Ngoài ra, mỹ nhân họ Phương khẳng định cô cũng như Dương Minh Uy sẽ không phản hồi lại các suy đoán từ netizen liên quan tới cuộc hôn nhân đổ vỡ. Những lời chia sẻ này từ Phương Chí Hữu càng khiến dân tình thêm phần hoang mang, tò mò về những góc khuất đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc của cặp đôi 1 thời.

Phương Chí Hữu và Dương Minh Uy chính thức ly hôn sau 11 năm cưới. Ảnh: Yahoo News

Trên thực tế, tin đồn Phương Chí Hữu - Dương Minh Uy ly hôn đã bắt đầu râm ran trong giới từ hồi đầu năm nay. Còn nhớ hồi tháng 3, 1 nguồn tin cho hay 2 diễn viên đã thuê luật sư và đang bắt đầu tiến hành thủ tục ly dị. Vào thời điểm đó, công ty quản lý đã từ chối bình luận, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề riêng tư của nghệ sĩ.

Tuy nhiên, tới tháng 5 trong lần xuất hiện trong 1 sự kiện, Phương Chí Hữu lại khẳng định: “Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn bình thường”. Lời phát biểu này đã khiến fan thở phào nhẹ nhõm vào thời điểm đó vì còn tưởng thông tin cặp đôi vàng ly hôn thực chất chỉ là tin đồn nhảm nhí. Thế nhưng giờ đây khi 2 nghệ sĩ xác nhận “đường ai nấy đi”, người hâm mộ đã thật sự như bị “dội gáo nước lạnh vào mặt”.

Tới lúc này, truyền thông bất ngờ khui lại lần hiếm hoi Phương Chí Hữu than vãn về Dương Minh Uy trên 1 chương trình truyền hình trước đây. Khi đó, mỹ nhân họ Phương cho biết Dương Minh Uy trở nên khó kiểm soát khi uống rượu và thậm chí từng tuyên bố muốn ly hôn cô ngay trước mặt các con. Lúc trước công chúng còn tưởng cặp đôi đình đám đã giải quyết được chuyện khúc mắc này nên vẫn chung sống bên nhau nhiều năm sau đó. Nhưng tới nay khi Phương Chí Hữu - Dương Minh Uy đột ngột chia tay, nhiều khán giả lại nhận định, hành vi của tài tử họ Dương khi say xỉn là 1 phần lý do khiến cho cuộc hôn nhân giữa 2 nghệ sĩ này đổ vỡ.

Phương Chí Hữu từng hiếm hoi bóc phốt Dương Minh Uy trên sóng truyền hình. Ảnh: Yahoo News

Phương Chí Hữu chính thức ra mắt làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc) hồi năm 2007 thông qua mùa thứ 2 của chương trình tìm kiếm tài năng Super Star Avenue. Sau đó, cô tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh gây tiếng vang. Năng lực diễn xuất của Phương Chí Hữu cũng được giới chuyên môn công nhận, điều này được thể hiện qua việc nữ ngôi sao đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60 với tác phẩm mang tên Marry My Dead Body hồi năm 2023. Trong khi đó, Dương Minh Uy cũng xây dựng được 1 sự nghiệp diễn xuất đáng nể, từng được đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Kim Chung vào các năm 2021 và 2024.

2 diễn viên nên duyên qua phim ảnh, cưới chạy bầu hồi năm 2015 và có với nhau 2 người con (1 con trai và 1 con gái) trong thời gian còn chung sống.