Rapper nổi tiếng Hàn Quốc - Yang Hong Won và nữ người mẫu xinh đẹp Won Hyun Joo gặp khủng hoảng hôn nhân nghiêm trọng sau khi đàng trai bị tố ngoại tình chỉ 5 ngày sau đám cưới. Ngay sau khi bê bối nổ ra, 2 ngôi sao đã đồng loạt hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội. Từ đây, nghi vấn Yang Hong Won - Won Hyun Joo ly dị đã xuất hiện rần rần trên khắp các nền tảng trực tuyến xứ củ sâm.

Nhưng chỉ 8 ngày sau khi tin ly hôn tràn lan trên mạng xã hội, Yang Hong Won - Won Hyun Joo đã lại tái hợp bên nhau trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Theo đó, trong sáng 18/11, tờ TV Report cho hay, 1 người quen nhắn tin cho Yang Hong Won vào hôm 31/10 rằng: “Đang đi mua quà sinh nhật cho Lua (con gái của Yang Hong Won và Won Hyun Joo)", và Yang Hong Won đã đáp lại: “Chúng tôi cũng đang đi mua quà cho bé đây”. Truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, Yang Hong Won dùng từ “chúng tôi” tức là đang ngầm thông báo rằng anh và bà xã Won Hyun Joo đã “gương vỡ lại lành”. Nói cách khác, nam rapper “lắm tài nhiều tật” đã được vợ tha thứ và 2 người còn đi mua sắm cùng nhau vào hôm 31/10, đúng 8 ngày sau khi tin ly hôn của họ tràn lan trên mạng xã hội. Như vậy, cặp đôi đình đám đã tổ chức đám cưới, ly hôn rồi tái hợp chỉ trong vòng 13 ngày ngắn ngủi, khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng bật ngửa. Nhưng nhiều khán giả lại bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào màn tái hợp của Yang Hong Won - Won Hyun Joo, đồng thời nhận định, mối quan hệ này chắc cũng chẳng bền lâu, sớm muộn gì cũng hoàn toàn khép lại.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo bất ngờ tái hợp sau 8 ngày nổ ra tin ly hôn. Ảnh: Naver

Nhưng công chúng lại cho rằng cặp đôi này không thể bền lâu dù đã tái hợp. Ảnh: Nate

Vụ ồn ào quan hệ ngoài luồng nổ ra khi 1 cư dân mạng tên A bất ngờ đăng đàn tố Yang Hong Won phản bội bà xã: “Chú rể mới cưới lại đi nhà nghỉ với gái lạ (cô B), thế này chẳng phải là 1 hành động vô cùng sai trái hay sao?”. Đồng thời, A còn công khai loạt tin nhắn đã gửi cho nữ người mẫu Won Hyun Joo và nội dung cuộc gọi điện thoại với Yang Hong Won.

Giữa tâm bão ồn ào, công ty quản lý đã lên tiếng bác bỏ thông tin Yang Hong Won ngoại tình sau lưng vợ người mẫu: “Những tuyên bố của người A là sai sự thật, và những tài liệu mà người này cung cấp thực chất là sản phẩm đã bị chỉnh sửa với ý đồ xấu. A gặp khó khăn tài chính. Cuối cùng người này đã chỉnh sửa các đoạn hội thoại có sẵn, nhằm tống tiền dựa trên những thông tin sai lệch”.

Phía Yang Hong Won cho biết thêm, sau khi kết thúc buổi biểu diễn, nam rapper này đã cùng uống rượu với cô B tại nhà của A. Sau đó, A đã bảo Yang Hong Won - B đi nhà nghỉ và mời họ ra khỏi nhà. Công ty quản lý khẳng định, Yang Hong Won khi ấy trong tình trạng say khướt nên đã đến nhà nghỉ để tìm chỗ ngủ, và cô B lúc đó không có nơi nào để đi nên đành phải đi cùng nam rapper. Người đại diện cũng khẳng định giữa Yang Hong Won và cô B không có bất kỳ hành động thân mật nào với nhau ở nhà nghỉ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc cả 2 cùng tới đó vốn chỉ là tình huống bất đắc dĩ.

Yang Hong Won bị tố ngoại tình chỉ sau 5 ngày tổ chức đám cưới với Won Hyun Joo. Ảnh: Naver

Cô B cũng khẳng định mình và Yang Hong Won không xảy ra chuyện quan hệ bất chính: “Tôi hoàn toàn không quen biết Yang Hong Won. Nhưng A đã liên tục yêu cầu tôi đi theo anh Yang đến nhà nghỉ, đồng thời A hứa hẹn rằng sẽ liên lạc lại với tôi sau. Khi ấy, Yang Hong Won thì lại đang say xỉn, và vì ban đầu cũng tin tưởng A nên tôi đã làm theo những điều anh ta bảo. Thực sự không có chuyện gì xảy ra giữa tôi và Yang Hong Won, Yang Hong Won ngủ trên giường trong căn phòng ở nhà nghỉ, còn tôi thì lăn ra nằm dưới sàn nhà”.

Như vậy có thể thấy, dù thừa nhận từng cùng vào nhà nghỉ nhưng cả Yang Hong Won lẫn cô B đều 1 mực phủ nhận thông tin họ có hành vi bất chính với nhau.

Công ty chủ quản thừa nhận Yang Hong Won có vào nhà nghỉ với gái lạ nhưng khẳng định hành vi của 2 người họ là hoàn toàn trong sáng. Ảnh: Nate

Yang Hong Won sinh năm 1999, là quán quân mùa đầu tiên của High School Rapper. Trong suốt sự nghiệp, anh từng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây tiếng vang, chiếm lĩnh thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng lớn nhỏ. Trong khi đó, Won Hyun Joo sinh năm 1997, hơn Yang Hong Won 2 tuổi, là người mẫu kiêm YouTuber tại Hàn Quốc. Cô gây chú ý khi đăng tải loạt Vlog về cuộc sống thường ngày và quá trình nuôi dạy con cái.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo đón con gái đầu lòng chào đời hồi tháng 11/2024. Nhưng phải tới cuối tuần trước, họ mới làm đám cưới linh đình ở Seoul.

Yang Hong Won - Won Hyun Joo là cặp trai tài gái sắc nổi tiếng ở Kbiz. Ảnh: IGNV

Cặp đôi vừa làm đám cưới cách đây không lâu. Ảnh: Naver