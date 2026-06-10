Cặp đôi sáng nhất khán đài chung kết Roland Garros: Nàng là siêu mẫu thiên thần, chàng là tỷ phú với profile choáng váng!

Giữa không khí nóng bỏng và kịch tính của trận chung kết Roland Garros 2026, mọi ánh nhìn trên khán đài dường như đều bị "hớp hồn" bởi sự xuất hiện của một cặp đôi vô cùng quyền lực: siêu mẫu đình đám Miranda Kerr và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel. Trong khi các tay vợt đang cống hiến những màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở trên sân đất nện, thì bộ đôi này lại trở thành tâm điểm của sự chú ý nhờ khí chất sang trọng và sự hạnh phúc rạng ngời mà họ dành cho nhau.

Siêu mẫu đình đám Miranda Kerr và tỷ phú công nghệ Evan Spiegel nổi bật tại chung kết Roland Garros. Ảnh: Instagram

Dù đã bước qua tuổi 40 và là mẹ của bốn người con, Miranda Kerr vẫn khiến người đối diện phải trầm trồ trước nhan sắc thách thức thời gian. Không cần những bộ cánh cầu kỳ hay phô trương, "cựu thiên thần" Victoria's Secret chọn cho mình phong cách tối giản nhưng vô cùng tinh tế. Cô diện áo lụa và quần jeans, giúp tôn lên vóc dáng chuẩn mực vốn đã trở thành huyền thoại trên các sàn catwalk thế giới. Nụ cười rạng rỡ, thần thái nhẹ nhàng nhưng cuốn hút của cô đầy thanh lịch giữa bầu không khí cuồng nhiệt của giải đấu.

Sánh bước bên vợ, Evan Spiegel – người đàn ông đứng sau đế chế Snapchat – cũng giữ phong cách lịch lãm, điềm tĩnh thường thấy. Sự tương đồng trong gu thẩm mỹ cùng cách họ trao nhau những cử chỉ ân cần đã tạo nên một khung hình hoàn hảo, khẳng định vị thế của một trong những cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Hollywood.

Cặp đôi lên đồ đồng điệu. Ảnh: Instagram

Câu chuyện tình yêu của Miranda Kerr và Evan Spiegel vốn được ví như một phiên bản cổ tích giữa đời thực, nơi sự đồng điệu về tâm hồn đã vượt qua mọi rào cản về tuổi tác cũng như khoảng cách giữa hai thế giới thời trang và công nghệ. Họ gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc tối của Louis Vuitton vào năm 2014. Lúc đó, Miranda Kerr vừa ly hôn Orlando Bloom, còn Evan Spiegel kém nàng "thiên thần nội y" đến 7 tuổi.

Chính sự khiêm tốn, điềm đạm của vị tỷ phú trẻ tuổi đã làm "đổ gục" trái tim người đẹp. Sau lễ cưới riêng tư vào năm 2017, cặp đôi đã cùng nhau xây dựng một gia đình viên mãn, nơi sự nghiệp đỉnh cao không bao giờ được đặt lên trên giá trị của tổ ấm. Miranda Kerr đã sinh thêm 3 người con cho vị tỷ phú này.

Nhìn Miranda Kerr, ít ai cho rằng cô đã ngoài 40 và là mẹ 4 con. Ảnh: Instagram

Siêu mẫu diện áo lụa, quần jeans đơn giản nhưng tôn dáng. Ảnh: Instagram

Miranda Kerr sinh năm 1983, nổi danh là "thiên thần Victoria's Secret" đình đám. Không chỉ có sự nghiệp thời trang huy hoàng, cô còn là doanh nhân thành đạt, đứng sau 1 thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ đình đám. Trong khi đó, Evan Spiegel sinh năm 1990, là một trong những tỷ phú tự thân trẻ tuổi nhất thế giới, người đã làm thay đổi hoàn toàn cách thế giới kết nối thông qua ứng dụng Snapchat.

Một người là biểu tượng của cái đẹp và sự tinh tế, một người là bộ óc thiên tài của kỷ nguyên số – sự kết hợp giữa họ không chỉ đơn thuần là chuyện tình cảm giữa hai ngôi sao, mà còn là sự giao thoa giữa hai đế chế tài chính và tầm ảnh hưởng cực lớn. Sự xuất hiện của họ tại Roland Garros không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc "lên đồ" đẹp mắt, mà còn là minh chứng thuyết phục nhất cho một tình yêu bền vững, nơi người ta tìm thấy sự bình yên và đồng hành cùng nhau trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.

Chuyện tình của cặp đôi siêu mẫu - tỷ phú này khiến người người phải ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram

MINH HỒNG