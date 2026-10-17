Cặp đôi Reply 1988 vướng nghi vấn hẹn hò suốt 16 năm?

Go Kyung Pyo - Ryu Hye Young được biết đến là đôi bạn bè thân thiết suốt 16 năm qua. Cặp đôi cùng đóng phim Reply 1988 và nhiều lần công khai thể hiện tình bạn thân thiết ngoài đời. Chính vì vậy, có nhiều tin đồn hẹn hò đã đeo bám họ nhiều năm qua.

Đến nay, Ryu Hye Young đã có cuộc phỏng vấn trước thềm ra mắt phim mới Killing Time. Khi được hỏi về nghi vấn "từ bạn thành yêu" với Go Kyung Pyo, nữ diễn viên nói: “Tôi nhận ra rằng một số người thực sự hiểu mối quan hệ giữa nam và nữ theo cách này. Điều đó thực sự đã dạy tôi điều gì đó về các mối quan hệ giữa con người”. Chốt lại, Ryu Hye Young dứt khoát phủ định: “Hoàn toàn không có khả năng bạn sẽ nhận được thiệp mời đám cưới từ chúng tôi”.

Ryu Hye Young phủ nhận chuyện hẹn hò với Go Kyung Pyo. Ảnh: Cosmopolitan

Câu trả lời của nữ diễn viên sinh năm 1991 đã "dập tắt" hy vọng của các shipper. Cô và Go Kyung Pyo vốn là bạn học tại Đại học Konkuk, sau đó cùng xuất hiện trong bộ phim Reply 1988. Đến nay đã 16 năm trôi qua, họ vẫn duy trì trì tình bạn và trở thành một trong những tình bạn khác giời chân thành nhất trong làng giải trí.

Vào tháng 8 vừa qua, đôi bạn đã cho khán giả thấy những tương tác thường ngày qua chương trình thực tế nổi tiếng I Live Alone. Tại đây, Go Kyung Pyo kể có lần bố mẹ đến nhà trọ của anh thì thấy Ryu Hye Young ở đó, khiến đôi bên lâm phải tình huống khó xử. Trong bữa ăn, Go Kyung Pyo còn ăn phần mì lạnh thừa trong bát của cô bạn thân. Hành động tưởng chừng như bình thường này đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng, một số người cho rằng hành động của anh là bằng chứng cho thấy mối quan hệ này vượt trên tình bạn.

Về tình huống ăn mì, Ryu Hye Young sau đó đã làm rõ trên chương trình Zzanbro Shin Dong Yup. Cô thấy tình huống hơi lạ, nhưng nhấn mạnh đó tình huống chỉ phản ánh tình bạn lâu năm thay vì tình cảm lãng mạn. "Tôi học dưới Go Kyung Pyo một năm ở đại học. Chúng tôi quyết định coi nhau là bạn bè, vì vậy chúng tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau" - mỹ nhân Reply 1988 nói thêm.

Tình bạn của 2 diễn viên đã kéo dài 16 năm. Ảnh: X

Ryu Hye Young sinh năm 1991, ra mắt khán giả với vai diễn trong phim ngắn High School Girls năm 2007. Cô được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn Sung Bo Ra trong bộ phim Reply 1988 của đài tvN, chinh phục người xem bằng diễn xuất chân thực đáng nhớ. Gần đây hơn, cô đảm nhận vai Yeon Woo trong bộ phim kinh dị sắp ra mắt Killing Time, tiếp tục mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình với một thử thách mới.



Trong khi đó, Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp.

Bộ đôi vốn là bạn học...

... sau đó cùng đóng phim Reply 1998. Ảnh: YouTube

Nguồn: Kbizoom