Cặp đôi được hóng nhất hiện tại: Nữ chính xinh lung xinh, cao gần 1m7 vẫn "bé như cây kẹo" bên nam chính

Sau khi Vân chi vũ kết thúc, một trong số những dự án phim Hoa ngữ được khán giả mong chờ nhất tiếp theo chính là Anh ấy bước ra từ ánh lửa do do Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du đóng chính. Đây là bộ phim tiếp theo lấy đề tài cuộc sống, công việc của những người làm công tác cứu hỏa, không ngại vất vả, nguy hiểm để cứu người. Sau thất bại thảm hại từ Khói lửa nhân gian của tôi, khán giả hi vọng Anh ấy bước ra từ ánh lửa sẽ mang đến cái nhìn toàn diện hơn về công việc cao cả này.

Tạo hình của cặp đôi chính Anh ấy bước ra từ ánh lửa. Ảnh: Weibo

Ngoài đề tài hấp dẫn, lý do lớn nhất khiến Anh ấy bước ra từ ánh lửa được mong chờ là màn hợp tác giữa giữa cặp đôi trẻ đẹp Hoàng Cảnh Du - Trương Tịnh Nghi. Không bàn đến vấn đề đời tư thì cả hai đều là những cái tên đã từng được công nhận về năng lực diễn xuất, hứa hẹn sẽ không làm khán giả thất vọng ở lần nên duyên này.

Hiện tại, chỉ còn một ngày trước khi Anh ấy bước ra từ ánh lửa lên sóng những tập đầu tiên. Trên mạng xã hội, những hình cảnh của cặp đôi Cảnh Du - Tịnh Nghi được khán giả chia sẻ rầm rồ. Đa phần đều tỏ ra thích thú, mê mẩn khi được thấy hai nhan sắc này ở cạnh nhau.

Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi ở hậu trường phim. Ảnh: Weibo

Trương Tịnh Nghi vẫn xinh lung linh, không thua kém gì thời làm "công chúa" ở bộ phim đình đám Chiếc bật lửa và váy công chúa, khi đứng cạnh Hoàng Cảnh Du tạo cảm giác chỉ cần nhìn qua đã thấy vô cùng hợp đôi. Dù cao tới 1m68 nhưng khi sánh đôi với bạn diễn cao hơn mình tới 19cm, Trương Tịnh Nghi trông như "cây kẹo nhỏ". Nhiều bình luận cho rằng, nhìn vào hình ảnh này khán giả lập tức muốn được che chở cho cô gái.

Hoàng Cảnh Du - Trương Tịnh Nghi chênh lệch chiều cao đáng yêu ở hậu trường phim. Ảnh: Weibo

Trong phim, Hoàng Cảnh Du vào vai Lâm Lục Kiêu, một người lính cứu hỏa dũng cảm. Anh đã từng cứu Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) khỏi một đám cháy khi cô mới 16 tuổi. Sau 5 năm xa cách, Nam Sơ trở thành một diễn viên nổi tiếng, trong khi Lục Kiêu vẫn là một anh lính cứu hỏa. Cuộc gặp gỡ sau này của họ khiến cho những cảm xúc ngày xưa trỗi dậy. Đáng nói hơn khi Nam Sơ phải tham gia một show thực tế về công việc chữa cháy và người đồng hành cùng cô chính là Lục Kiêu.

Khán giả rất mong chờ dự án này. Ảnh: Weibo

Dù motif phim không mới nhưng với dự dẫn dắt của dàn diễn viên chất lượng lại hứa hẹn mang đến nhiều tình tiết kịch tính, cảm động, Anh ấy bước ra từ ánh lửa vẫn được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm bùng nổ của phim Trung giai đoạn cuối 2023.