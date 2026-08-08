Cặp đôi đình đám showbiz ly thân gấp sau 15 ngày cưới

Nam diễn viên đình đám người Mỹ James Haven (anh trai Angelina Jolie) kết hôn với ngôi sao truyền hình thực tế Romi Imbelli hồi tháng 8/2024. Nhưng chỉ đúng 15 ngày sau đám cưới, cặp đôi đột ngột ly thân trong sự ngỡ ngàng của công chúng và gia đình 2 bên. Đến tháng 3/2025, James - Romi chính thức làm thủ tục hủy hôn, qua đó đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân chóng vánh.

Tới sáng 8/8, tờ TVReport đưa tin, James Haven vừa bất ngờ công khai mình là người đồng tính ngay trên livestream có sự tham gia của vợ cũ - Romi Imbelli. Đáng nói, James khẳng định anh đã thú nhận giới tính thật của bản thân với vợ cũ ngay sau khi đệ đơn xin hủy hôn vào tháng 3/2025.

Nam diễn viên trải lòng trên sóng trực tiếp mới đây: “Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã hoàn toàn mê đắm các nàng công chúa Disney. Đây không phải là cố gắng giả vờ làm người khác đâu, mà thực ra là bộc lộ phần luôn tồn tại bên trong con người tôi. Công khai giới tính thật như thế này không phải là biến mình trở thành 1 con người mới, mà là quá trình cho thế giới thấy con người thật vẫn luôn hiện hữu trong tôi. Tôi hy vọng gia đình và mọi người xung quanh sẽ chọn yêu thương, thấu hiểu tôi thay vì cảm thấy sợ hãi và phán xét. Mong mọi người có thể vượt qua định kiến, hoặc ít nhất đừng thay đổi cách nhìn về tôi”.

James Haven vừa bất ngờ thú nhận là đồng tính sau khi ly hôn Romi Imbelli. Ảnh: Pagesix

James - Romi ly thân sau đúng 15 ngày cưới. Ảnh: Pagesix

Cùng xuất hiện bên James Haven trên sóng livestream mới đây, vợ cũ của nam diễn viên - Romi Imbelli cũng đã lên tiếng cổ vũ, ủng hộ anh: “Thực ra tôi từng lờ mờ đoán được James là người đồng tính. Dù biết mọi chuyện nhưng tôi vẫn muốn ủng hộ và yêu thương anh ấy. Lúc đó, thậm chí tôi còn sợ rằng mình sẽ đánh mất anh ấy”. Rồi Romi quay sang James với ánh mắt trìu mến như thể muốn khích lệ tinh thần đối phương: “Anh không chỉ là 1 người bạn thân mà còn là tình yêu của em, chỉ là tình cờ anh lại là người đồng tính”.

Vợ cũ ủng hộ quyết định công khai giới tính thật của James Haven. Ảnh: Pagesix

James Haven sinh năm 1973, là diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng người Mỹ. Anh là con trai của tài tử Jon Voight và cố diễn viên Marcheline Bertrand, đồng thời còn được biết đến với tư cách là anh trai của nữ minh tinh hạng S Angelina Jolie.

James từng đóng phim với em gái Angelina Jolie trong tác phẩm mang tên Gia (1998) và Original Sin (2001). Còn nhớ tại lễ trao giải Oscar 2000, 2 anh em họ từng gây xôn xao khi hôn nhau trên thảm đỏ.

Về sau, James Haven chuyển sang làm các công việc ở hậu trường. Theo SCMP, nam diễn viên từng có mối quan hệ rất tốt với em gái mình - Angelina Jolie. Sau khi nữ minh tinh này ly hôn Brad Pitt hồi năm 2016, James thậm chí còn chuyển đến sống cùng em gái, giúp Angelina Jolie chăm sóc 6 người con. Tuy nhiên, sau đó có thông tin cho hay Angelina Jolie đã sa thải anh trai vào năm 2017. Những năm gần đây, James cũng được cho là ít liên lạc với gia đình Jolie.

Tới tháng 8/2024, James và Romi Imbelli tổ chức hôn lễ tại California với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ của làng giải trí, song Angelina Jolie lại vắng mặt trong ngày trọng đại của anh trai mình.

Dù vậy, truyền thông Mỹ nhấn mạnh rằng, James vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với các con của Angelina Jolie. Bằng chứng rõ ràng nhất là anh từng chia sẻ về các cháu trên 1 podcast hồi năm 2024 với vẻ mặt đầy hạnh phúc và tự hào.

James là anh trai của đại minh tinh Angelina Jolie. Ảnh: Pagesix