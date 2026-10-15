Cặp đôi Đầu Xuân Tươi Sáng tái ngộ: Visual cam thường gây chấn động, nhưng sao Tôn Thiên lại nhìn Tỉnh Bách Nhiên đầy "phán xét" thế này

Đầu Xuân Tươi Sáng có thể nói là hiện tượng, tác phẩm truyền hình thành công nhất của ngành phim ảnh Hoa ngữ trong năm 2026. Không chỉ "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc, sức hút của bộ phim ngôn tình chốn công sở này còn lan sang cả Việt Nam và đến tận châu Mỹ. Đầu Xuân Tươi Sáng được ghi nhận liên tiếp ba tuần đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, trong đó từng đứng đầu bảng tuần tại 8 quốc gia, cùng Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc), lọt top 10 tại 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Độ hot của bộ phim giúp nâng tầm danh tiếng của hai diễn viên chính "Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên và "Thượng Chi Đào" Tôn Thiên.

Đến sáng 15/10, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên đã có dịp tái ngộ khi cùng tham dự hội thảo về thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Cả hai xuất hiện ở sự kiện đầy phong cách, trông chẳng khác gì tái hiện cảnh phim Loan Niệm và Thượng Chi Đào đang cùng nhau đi họp công sở. Những ảnh cam thường không qua chỉnh sửa của 2 ngôi sao gây chấn động. Trong đó, Tỉnh Bách Nhiên nhận được "cơn mưa" lời khen nhờ ngoại hình lạnh lùng, thời thượng đúng chuẩn "tổng tài", còn Tôn Thiên lại trông nữ tính, dịu dàng và rạng rỡ cuốn hút. Tuy nhiên, điều khiến dân tình bàn tán và chú ý nhất lại là "gương mặt hiện phụ đề", biểu cảm "phán xét" của Tôn Thiên khi nhìn từ đầu đến chân Tỉnh Bách Nhiên. Không ít người cho rằng Tôn Thiên chắc hẳn đang "đánh giá" Tỉnh Bách Nhiên sao đi hội thảo phim mà lại lên đồ "lồng lộn" thế.

Cặp đôi Đầu Xuân Tươi Sáng hội ngộ. Clip: Weibo.

Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tươi rói tại hội thảo diễn ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào sáng nay (15/10). Cả hai xuất hiện với diện mạo chỉn chu, phong cách thời thượng, trông chẳng khác nào Loan Niệm và Thượng Chi Đào đang cùng nhau tham dự một cuộc họp công sở ngoài đời thực. Ảnh: Weibo.

Tỉnh Bách Nhiên lên đồ bảnh bao, gây ấn tượng với visual siêu điển trai đến cam thường cũng chẳng thể dìm nổi. Ảnh: Weibo.

Anh nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ vẻ ngoài lạnh lùng, phong độ, toát lên khí chất “tổng tài” đầy cuốn hút. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, tâm điểm bàn tán của cư dân mạng lại không nằm ở nhan sắc hay phong cách ăn mặc của hai diễn viên, mà chính là biểu cảm “như đang hiện phụ đề” của Tôn Thiên khi nhìn Tỉnh Bách Nhiên từ đầu đến chân. Ánh mắt có phần dò xét cùng vẻ mặt khó đoán của nữ diễn viên khiến dân tình được phen thích thú. Ảnh: Sina.

Tôn Thiên ghi điểm với diện mạo nữ tính, dịu dàng nhưng không kém phần rạng rỡ. Ảnh: Weibo.

Cũng giống với Tỉnh Bách Nhiên, visual cam thường không có filter làm đẹp hỗ trợ của "Thượng Chi Đào" cũng chẳng có điểm nào để chê. Ảnh: Sina.

Thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng giúp Tỉnh Bách Nhiên - Tôn Thiên được chú ý nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo rắc rối. Trong đó, nam chính Tỉnh Bách Nhiên hứng chịu làn sóng công kích, tẩy chay dữ dội từ fan cuồng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng suốt thời gian qua. Anh và bạn gái ngoài đời Lưu Văn bị cáo buộc mượn sức nóng của tác phẩm để PR tên tuổi và chuyện tình cảm. Sau đó, fan phim Đầu Xuân Tươi Sáng đăng tải danh sách liệt kê "18 tội trạng" của Tỉnh Bách Nhiên, rồi đồng loạt đòi hoàn tiền trên nhiều nền tảng xem phim trực tuyến để phản đối anh. Không ít người hâm mộ cực đoan còn ép buộc Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn chia tay.

Tỉnh Bách Nhiên bị tấn công ác ý suốt thời gian qua vì sự hâm mộ thái quá của fan cuồng bộ phim Đầu Xuân Tươi Sáng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo