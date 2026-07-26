Mới đây, một đám cưới thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi cô dâu - chú rể không thực hiện nghi thức cắt bánh kem quen thuộc mà thay bằng... trộn bánh tráng ngay trên sân khấu.

Clip màn trộn bánh tráng trong đám cưới gây chú ý. Nguồn: Chou lười makeup.

Trong một ly thủy tinh lớn chứa đầy bánh tráng, cô dâu và chú rể lần lượt cho vào các loại topping như nước sốt, hành phi, mỡ hành, đậu phộng... Sau đó, cả hai cùng dùng đũa trộn đều rồi thưởng thức ngay trên sân khấu. Chứng kiến màn "trộn bánh tráng" độc lạ này, không chỉ quan khách có mặt tại hôn lễ mà cả cư dân mạng cũng không khỏi bất ngờ.

Nhiều người đoán rằng đây hẳn là món ăn yêu thích của cô dâu, chú rể hoặc gắn liền với một kỷ niệm đặc biệt trong hành trình yêu nhau của cả hai. Bởi bánh tráng trộn vốn là món ăn vặt quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, vừa ngon, vừa rẻ, lại gắn với biết bao buổi tan học và những cuộc hẹn tuổi trẻ.

Không ít netizen còn hài hước "hiến kế" rằng nếu đã thay màn cắt bánh kem bằng trộn bánh tráng thì ly rượu vang cũng có thể đổi thành... trà sữa cho đủ bộ.

Chính sự sáng tạo này khiến đoạn clip nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

"Ê hay nha, thế mà khúc tui đám cưới không nghĩ ra", "Trời sao mà đáng yêu dữ vậy", "Bánh kem cắt ra chắc ăn không hết chứ cái món này có khi lát là sạch luôn", "Thế nào đám cưới tui chiên cá viên chiên", "Thế mà lại hay, nào cưới tôi bắt chước", "Thay rượu bằng trà sữa cũng được", "Chắc sau tui pha cà phê laura luôn".. . là một số bình luận của cư dân mạng.

Có thể thấy vài năm trở lại đây, những nghi thức quen thuộc như cắt bánh kem hay uống rượu giao bôi trong lễ cưới đang được nhiều cặp đôi biến tấu theo sở thích và dấu ấn cá nhân.

Có người chọn cùng nhau nấu cơm, nấu lẩu, trồng cây, làm đồ thủ công..., miễn sao nghi thức ấy phản ánh được câu chuyện của hai người thay vì chỉ làm theo khuôn mẫu. Bởi cuối cùng, điều khiến một đám cưới đáng nhớ không nằm ở việc có bao nhiêu nghi thức cầu kỳ, mà là mỗi khoảnh khắc đều mang ý nghĩa với chính cô dâu và chú rể.

Danh tính của cặp đôi trong đoạn clip sau đó cũng nhanh chóng được cư dân mạng tìm kiếm, bởi nhiều người nhận ra gương mặt cô dâu khá quen thuộc.

Hóa ra, cô dâu là TikToker Chou Lười Makeup (tên thật là Đoàn Ngọc Minh Châu) - nhà sáng tạo nội dung sở hữu hơn 620 nghìn người theo dõi trên TikTok. Cô từng là cựu học sinh chuyên Văn của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), sau đó tốt nghiệp ngành Marketing của Trường Đại học Tài chính - Marketing. Clip nêu trên do cô dâu đăng tải đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, và hàng nghìn bình luận.

Minh Châu được nhiều bạn trẻ biết đến qua những video chia sẻ về makeup tối giản, review mỹ phẩm và lối sống đúng như cái tên "yêu mỹ phẩm nhưng lười makeup", thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên nền tảng TikTok.

Ít ai biết rằng phía sau đám cưới đang gây sốt này là chuyện tình kéo dài suốt 10 năm. Minh Châu và chú rể Đức Thuận quen nhau từ thời còn học tại THPT chuyên Lê Hồng Phong. Cả hai từng là bạn cùng trường, ngồi chung bàn từ những năm cấp ba trước khi dần trở thành người yêu. Sau một thập kỷ đồng hành, cặp đôi chính thức về chung một nhà trong hôn lễ diễn ra vào ngày 16/7 vừa qua.

Đặc biệt, nghi thức trộn bánh tráng trong đám cưới cũng không phải ý tưởng ngẫu hứng. Với Minh Châu và Đức Thuận, đó là cách cả hai tái hiện một phần thanh xuân của mình.

Những buổi chiều tan học, cùng ngồi trên ghế đá trong sân trường, vừa trò chuyện vừa ăn bánh tráng trộn đã trở thành một trong những ký ức đáng nhớ nhất của cả hai. Vì vậy, thay vì cắt bánh kem như thường lệ, cặp đôi quyết định mang chính món ăn gắn với thời học sinh lên sân khấu ngày cưới như một cách khép lại hành trình yêu 10 năm và mở ra chặng đường mới.

Được biết, chú rể Đức Thuận hiện làm việc trong lĩnh vực sản xuất và truyền thông phim (Producer).

Nguồn ảnh: IGNV.