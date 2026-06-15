Cặp diễn viên - ca sĩ bí mật yêu 5 năm, có con chung chuẩn bị đám cưới?

Từng giữ kín chuyện tình cảm suốt thời gian dài, Thanh Trúc và Châu Khải Phong hiện là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi công khai đã kết hôn và có con chung. Chính vì vậy, mọi động thái mới của cả hai trên mạng xã hội đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.

Mới đây, diễn viên Thanh Trúc gây chú ý khi đăng tải hình ảnh diện váy cưới kèm dòng trạng thái: "Chỉ biết nói là…", đồng thời gắn tên Châu Khải Phong. Động thái này lập tức khiến phần bình luận trở nên náo nhiệt khi nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cư dân mạng liên tục nhắc đến chuyện thiệp cưới, đám cưới.

Dù đã xác nhận mối quan hệ và có tổ ấm riêng, Thanh Trúc - Châu Khải Phong đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Vì thế, màn xuất hiện trong váy cưới lần này càng khiến nhiều người đặt nghi vấn phải chăng cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày vui.

Thanh Trúc xuất hiện với trang phục váy cưới, khiến netizen rộ nghi vấn chuẩn bị kết hôn. Ảnh: FBNV

Dù đã xác nhận mối quan hệ và có tổ ấm riêng, Thanh Trúc - Châu Khải Phong đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Thanh Trúc xác nhận đã chào đón con đầu lòng nhưng lựa chọn giữ kín danh tính bố của em bé. Thời điểm đó, nữ diễn viên gần như không chia sẻ về đời tư và chỉ thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống làm mẹ trên mạng xã hội.

Đến tháng 7/2025, Thanh Trúc và Châu Khải Phong lần đầu công khai xuất hiện với tư cách vợ chồng trong tiệc thôi nôi của con gái. Cặp đôi cũng tiết lộ đã đăng ký kết hôn từ năm 2023 và lựa chọn phương pháp IVF để chào đón con đầu lòng. Đây được xem là lần đầu tiên gia đình nhỏ của Thanh Trúc - Châu Khải Phong chính thức xác nhận mối quan hệ và ra mắt trước công chúng.

Châu Khải Phong đại diện gia đình chia sẻ: "Ngày hôm nay, xin cảm ơn hai gia đình, bố mẹ và bạn bè thân yêu. Tôi không sống tại TP.HCM mà sinh ra ở miền Trung. Sinh nhật con gái là lý do thuyết phục để gia đình, anh em, bạn bè có mặt đông đủ. Cảm ơn những ai đã có mặt hôm nay. Hy vọng mọi người thật vui".

Cả hai đã bên nhau từ năm 2020 nhưng tới tiệc thôi nôi của con mới xác nhận. Ảnh: FBNV

Đầu năm 2024, Thanh Trúc xác nhận đã sinh con đầu lòng nhưng không công khai danh tính bố em bé. Ảnh: FBNV

Thanh Trúc sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều bộ phim truyền hình như Mưa thủy tinh, Tình án, Trà táo đỏ, Trần Trung kỳ án... Sở hữu lối diễn xuất nhẹ nhàng cùng hình ảnh kín tiếng, nữ diễn viên từng có giai đoạn hoạt động khá sôi nổi trước khi dần giảm tần suất xuất hiện và tập trung nhiều hơn cho cuộc sống cá nhân.

Trong khi đó, Châu Khải Phong cũng sinh năm 1986, là ca sĩ được khán giả biết đến qua dòng nhạc trẻ và sở hữu nhiều ca khúc có sức lan tỏa trên nền tảng số. Nam ca sĩ duy trì lịch hoạt động ổn định nhiều năm qua nhưng khá kín tiếng trong đời tư, hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay tạo ồn ào trên mạng xã hội. Chính vì vậy, việc anh và Thanh Trúc công khai mối quan hệ sau thời gian dài giữ kín từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.