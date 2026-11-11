Cặp bạn thân cạch mặt nhau vì 117 triệu đồng, tranh cãi gay gắt trên show thực tế

Show Hẹn Gặp Lại Bạn đang gây chú ý khi quy tụ những cặp khách mời từng thân thiết nhưng nay đã rơi vào cảnh không nhìn mặt nhau. Trong số 4 cặp tham gia, câu chuyện giữa nữ diễn viên Vương Tử Tuyền và nhà văn Văn Cát Nhi gây tranh cãi nhất.

Mâu thuẫn giữa 2 người được nhắc đến xoay quanh việc Vương Tử Tuyền từng nhận 30.000 tệ (khoảng 117 triệu đồng) từ Văn Cát Nhi để viết lời tựa cho một cuốn sách. Với Vương Tử Tuyền, đó là chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, khi cô mới 20 tuổi, còn non nớt và khá coi trọng thể diện. Tuy nhiên, Văn Cát Nhi dường như vẫn xem khoản tiền này là khúc mắc chưa được giải quyết, cho rằng việc một người bạn nhận tiền để giúp viết lời tựa là điều khó chấp nhận.

Trong chương trình, Vương Tử Tuyền tỏ ra khá bình tĩnh khi nhìn lại chuyện cũ. Cô thừa nhận bản thân khi ấy chưa đủ trưởng thành, không hiểu hết cách ứng xử giữa bạn bè và sẵn sàng hoàn trả số tiền đã nhận. Thậm chí, trước mặt các khách mời khác, cô chủ động nhìn nhận những thiếu sót của mình mà không trực tiếp đổ lỗi cho đối phương.

Nhưng phản ứng của Văn Cát Nhi lại khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng. Cô liên tục nhắc lại việc Vương Tử Tuyền từng nhận tiền, đồng thời đặt câu hỏi liệu đối phương có từng cảm thấy do dự khi cầm số tiền đó hay không. Văn Cát Nhi cho rằng nếu chỉ là bạn bè bình thường giúp đỡ nhau thì không nên nhận thù lao. Vương Tử Tuyền thậm chí không còn nhớ rõ mình từng nhận khoản tiền này, càng không thể nhớ được tâm trạng cụ thể của bản thân vào thời điểm ấy.

Điều khiến khán giả chú ý là dù Vương Tử Tuyền đã xin lỗi và đề nghị hoàn tiền, cuộc tranh luận vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Cô bật khóc, cho biết mình đã nhận lỗi, đồng ý trả lại tiền và cố gắng giải thích nhưng dường như mọi điều đều không được chấp nhận. Khoảnh khắc nữ khách mời nghẹn ngào hỏi tại sao đối phương cứ phải ép mình đến mức đó nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước khi xuất hiện cuộc đối chất này, 2 người đã có một lần tranh cãi ngay trong tập đầu tiên. Khi đó, Văn Cát Nhi phàn nàn rằng một người bạn của Vương Tử Tuyền chủ động kết bạn với cô nhưng sau đó lại thất hẹn. Vương Tử Tuyền vốn không biết chuyện, chỉ hỏi liệu Văn Cát Nhi có đề nghị điều gì với người kia hay không. Câu hỏi này khiến Văn Cát Nhi tức giận, bỏ bữa và kéo bạn thân ra ngoài cửa hàng để tranh luận.

Theo những người có mặt tại hiện trường, cuộc cãi vã chỉ kéo dài khoảng 5-6 phút nhưng cả 2 đều có những động tác khá gay gắt, khiến tình hình suýt vượt khỏi tầm kiểm soát. Sau đó, Mã Thiên Vũ phải chủ động đứng ra xoa dịu Văn Cát Nhi để sự việc không tiếp tục căng thẳng.

Dù vừa xảy ra tranh cãi, khi đến khu vực núi tuyết và Văn Cát Nhi khó chịu do độ cao, Vương Tử Tuyền vẫn giúp cô xoa bóp chân. Trong phần phỏng vấn riêng, Vương Tử Tuyền còn bày tỏ sự hối hận vì đã cãi nhau, lo rằng tâm trạng của bạn mình bị ảnh hưởng. Những chi tiết này khiến một bộ phận khán giả cho rằng cô vẫn dành sự quan tâm cho mối quan hệ cũ, dù bản thân đã phải chịu không ít áp lực.

Sau khi chương trình phát sóng, Văn Cát Nhi tiếp tục nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một người bạn của cô từng lên tiếng trong buổi livestream, cho rằng Văn Cát Nhi có tính cách đơn thuần và dễ bị người khác lợi dụng. Nhưng những diễn biến trên show lại khiến khán giả đặt câu hỏi về mục đích thực sự của cô khi tham gia chương trình, nhất là khi câu chuyện 30.000 tệ liên tục được nhắc lại.

Cuối cùng, Vương Tử Tuyền đã chuyển trả khoản tiền cho Văn Cát Nhi. Đối phương nhận tiền mà không do dự, đồng thời giải thích rằng việc giữ lại khoản tiền này là để giúp bạn cũ. Chi tiết đó càng khiến cuộc tranh cãi trên mạng xã hội thêm gay gắt, bởi Vương Tử Tuyền từng viết lời tựa và hỗ trợ quảng bá cuốn sách, còn khoản thù lao đã được nhận từ nhiều năm trước.

Từ một khoản tiền 117 triệu đồng, tình bạn từng thân thiết giữa 2 người giờ đây trở thành câu chuyện gây tranh cãi trên show thực tế. Điều khiến khán giả bàn luận không chỉ là chuyện ai đúng, ai sai trong giao dịch năm xưa, mà còn là cách cả 2 đối diện với những tổn thương và bất đồng sau khi mối quan hệ đã rạn nứt.