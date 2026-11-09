Nói không với kịch bản "gượng gạo": Show Trung độc lạ mang tình bạn rạn nứt lên bàn cân, chiếm sóng khắp mạng xã hội

Không cần dàn sao đình đám hay những màn ghép đôi lãng mạn, Hẹn Gặp Lại Bạn vẫn tạo nên cơn sốt trên màn ảnh Hoa ngữ nhờ một chủ đề ít được khai thác: những tình bạn từng tan vỡ. Từ chuyện bạn thân cạch mặt nhau suốt 20 năm đến những hiểu lầm kéo dài cả thập kỷ, chương trình liên tục tạo ra những màn đối chất căng thẳng, khiến khán giả vừa tò mò vừa khó rời mắt.

Hẹn Gặp Lại Bạn là show đang gây bão.

Trước khi lên sóng, Hẹn Gặp Lại Bạn không được đánh giá cao về sức hút. Dàn khách mời của chương trình thậm chí còn bị cư dân mạng trêu là "đội hình flop", bởi không có ngôi sao lưu lượng hay những gương mặt đang ở đỉnh cao danh tiếng. Những cái tên được chú ý hơn cả như Mã Thiên Vũ, Trương Manh, Hứa Phi và Lệ Na cũng không phải lựa chọn có thể bảo đảm độ hot cho một show thực tế. Trong khi đó, Vương Tử Tuyền, Văn Cát Nhi, Thanh Trĩ và Bạch Tiểu Thuần còn khá xa lạ với đông đảo khán giả.

Nhưng chương trình lại nhanh chóng tạo nên cú bứt phá ngoài dự đoán. Ngay ngày đầu phát sóng, Hẹn Gặp Lại Bạn đạt 34,9% thị phần lượt xem chính thức theo dữ liệu Vân Hợp, đứng đầu bảng chương trình thực tế. Sang những tập tiếp theo, sức hút tiếp tục tăng mạnh. Đáng chú ý, thị phần ở bảng chương trình mới có thời điểm chạm 92,7%, lập kỷ lục cao nhất của cả 2 bảng xếp hạng kể từ năm 2024. Nói cách khác, cứ 100 người xem show thì có đến 92 khán giả lựa chọn theo dõi Hẹn Gặp Lại Bạn.

Chương trình cũng lập kỷ lục về thị phần.

Không khai thác tình yêu, chương trình đưa tình bạn lên bàn cân

Điểm khác biệt lớn nhất của Hẹn Gặp Lại Bạn nằm ở chủ đề. Thay vì tiếp tục đi theo công thức quen thuộc của các show hẹn hò, nơi những người độc thân gặp gỡ và tìm kiếm tình yêu, chương trình lại mời những người từng là bạn thân nhưng đã xảy ra mâu thuẫn, thậm chí cắt đứt liên lạc, cùng tham gia chuyến du lịch kéo dài 18 ngày ở vùng cao nguyên.

Bốn cặp khách mời gồm Trương Manh và Mã Thiên Vũ, Lệ Na và Hứa Phi, Văn Cát Nhi và Vương Tử Tuyền, Thanh Trĩ và Bạch Tiểu Thuần. Họ từng có những khoảng thời gian gắn bó, nhưng vì hiểu lầm, bất đồng hoặc những chuyện chưa thể giải quyết mà dần trở thành người xa lạ. Khi phải sống chung, trò chuyện và nhìn lại quá khứ, những khúc mắc tưởng đã bị chôn vùi lại lần lượt được khơi lên.

Điều khiến chương trình hấp dẫn là tình bạn đôi khi còn khó xử lý hơn cả tình yêu. Giữa những người từng thân thiết, tổn thương có thể đến từ một câu nói vô tình, sự ích kỷ, lòng tự trọng hay cảm giác bị bỏ rơi. Đáng nói, thời gian trôi qua không đồng nghĩa với việc mọi chuyện tự động được giải quyết. Có những người vẫn nhớ rõ chuyện cũ, có người muốn làm hòa, nhưng cũng có người không còn muốn tiếp tục mối quan hệ.

Drama liên tiếp, không ép khách mời phải làm hòa

Hẹn Gặp Lại Bạn tạo được sức hút nhờ không cố biến mọi cuộc gặp gỡ thành một màn hòa giải cảm động. Chương trình để khách mời nói ra những điều họ từng né tránh, kể cả khi cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng và khiến mối quan hệ khó cứu vãn hơn.

Hứa Phi và Lệ Na trực tiếp đối chất về những bất đồng kéo dài suốt 20 năm. Mã Thiên Vũ và Trương Manh cũng có cơ hội tháo gỡ hiểu lầm đã tồn tại 10 năm. Trong những tập mới, Vương Tử Tuyền thừa nhận sự nông nổi và sĩ diện của bản thân khi còn ở độ tuổi 20, đồng thời nhắc đến khoản tiền 30.000 tệ (khoảng 117 triệu đồng) đã hoàn trả. Chỉ có điều, cuộc trò chuyện không đi đến một cái kết êm đẹp khi cô thẳng thắn tuyên bố không muốn tiếp tục làm bạn với Văn Cát Nhi.

Ở một diễn biến khác, Thanh Trĩ và Bạch Tiểu Thuần vẫn giữ cách tương tác có phần trẻ con, giận dỗi và khó chịu với nhau như những người bạn học trò. Sự khác biệt giữa 4 cặp khách mời khiến chương trình không bị lặp lại một kịch bản hòa giải duy nhất. Có người tìm được cơ hội tháo gỡ khúc mắc, có người nhận ra tình bạn đã không thể trở lại như trước.

Chính những tình huống khó đoán này giúp Hẹn Gặp Lại Bạn liên tục thu hút thảo luận. Chỉ số nhiệt độ trên Weibo của chương trình từng vượt 80 triệu, sau đó liên tiếp có 2 ngày vượt mốc 100 triệu. Thị phần ở bảng chương trình mới cũng tăng lên 81,2%, rồi đạt đỉnh 92,7%, vượt qua nhiều show thực tế có quy mô đầu tư lớn hơn.

Thành công của Hẹn Gặp Lại Bạn cho thấy một chương trình thực tế không nhất thiết phải dựa vào dàn sao đình đám hay những thử thách hoành tráng để thu hút người xem. Đôi khi, chỉ cần đặt con người vào những mối quan hệ thật, để họ đối diện với những tổn thương chưa được giải quyết, drama đã tự xuất hiện. Và với những mối quan hệ bạn bè vừa khó xử vừa nhiều cảm xúc, chương trình đang chứng minh rằng đôi khi tình bạn còn đáng xem hơn nhiều so với những câu chuyện khác.