Cao Thái Sơn chính thức hóa giải với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, mua lại bản quyền "Con Đường Mưa"

Sau một khoảng thời gian không thể trình diễn những bản hit gắn liền với tên tuổi mình, Cao Thái Sơn thông báo đã hoàn tất thỏa thuận mua lại bản quyền khai thác "Con Đường Mưa", "Pha Lê Tím" cùng hàng loạt ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Về phía mình, Nguyễn Văn Chung khẳng định giữa hai người chưa từng có mâu thuẫn, mọi chuyện chỉ đơn giản là hợp đồng cũ đã hết hạn. Cùng thời điểm này, Cao Thái Sơn còn giới thiệu dự án mới "Ánh Trăng Bật Khóc" kết hợp cùng Châu Khải Phong, chính thức ra mắt đúng đêm Rằm tháng Tám 25/9/2026.

Cao Thái Sơn chính thức mua lại bản quyền "Con Đường Mưa", "Pha Lê Tím" sau nhiều năm gián đoạn

Ngày 22/9/2026, Cao Thái Sơn chia sẻ đã hoàn tất thỏa thuận mua lại bản quyền khai thác các ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, trong đó có "Con Đường Mưa", "Pha Lê Tím" cùng hàng loạt ca khúc từng làm nên tên tuổi của mình. Đây không chỉ là những bản hit gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ mà còn lưu giữ thanh xuân, tình yêu và ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Sau một khoảng thời gian không thể trình diễn những ca khúc quen thuộc này, Cao Thái Sơn cho biết anh đã hoàn tất quá trình trao đổi và mua lại bản quyền khai thác theo thỏa thuận với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, để những bản hit từng bị gián đoạn có thể chính thức vang lên trở lại trên các sân khấu trong và ngoài nước.

Cao Thái Sơn chia sẻ: "Đối với tôi, đây không đơn thuần là việc mua lại bản quyền một số ca khúc, mà là hành trình đón một phần thanh xuân trở về. 'Con Đường Mưa', 'Pha Lê Tím' và những sáng tác của Nguyễn Văn Chung đã đồng hành cùng tôi qua những dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp. Mỗi bài hát đều chứa đựng ký ức của tôi và của rất nhiều khán giả". Theo nam ca sĩ, quá trình trao đổi được hai bên thực hiện trên tinh thần thẳng thắn, tôn trọng và hướng đến giá trị lâu dài của tác phẩm.

Sau những khoảng lặng trong quá khứ, cả Cao Thái Sơn và Nguyễn Văn Chung đều đã có thêm sự trưởng thành để cùng nhìn lại hành trình cũ một cách bình tĩnh và tích cực hơn. "Tôi trân trọng thiện chí của Nguyễn Văn Chung trong quá trình trao đổi. Việc hoàn tất thỏa thuận không nhằm nhắc lại những khúc mắc đã qua mà để khép lại một giai đoạn bằng kết quả văn minh và đẹp đẽ. Khi đặt âm nhạc cùng tình cảm của khán giả lên trên tất cả, tôi tin rằng mọi khoảng cách đều có thể được hóa giải", anh nói thêm.

Việc các bản hit cũ chính thức trở lại cũng giúp Cao Thái Sơn có thể kể trọn vẹn hơn câu chuyện sự nghiệp của mình. Nam ca sĩ cho biết trong suốt những năm không thể trình diễn các ca khúc này, anh thường xuyên nhận được yêu cầu từ khán giả, đặc biệt là những người đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu: "Có những khán giả từng nghe 'Con Đường Mưa' khi còn là sinh viên, nay đã lập gia đình và có con nhưng khi gặp tôi vẫn hỏi bao giờ mới được nghe lại bài hát ấy. Có những lúc đứng trên sân khấu, nhìn thấy sự mong đợi của mọi người nhưng không thể đáp lại trọn vẹn, tôi thật sự rất tiếc. Vì thế, sự trở về lần này có ý nghĩa lớn hơn một câu chuyện bản quyền. Đó là lời tri ân tôi muốn gửi đến những người đã yêu thương và chờ đợi mình".

Cao Thái Sơn dự kiến làm mới các bản hit bằng những bản phối được đầu tư chỉn chu, kết hợp cùng ban nhạc, piano và dàn dây, nhưng vẫn giữ trọn linh hồn đã làm nên sức sống của nguyên tác. Với quãng giọng được mở rộng, âm sắc dày hơn cùng sự từng trải sau nhiều năm hoạt động, anh chia sẻ: "Tôi không muốn thay đổi chỉ để tạo cảm giác khác lạ. Tôi muốn khán giả vẫn nhận ra thanh xuân của mình trong từng giai điệu, nhưng đồng thời sẽ được nghe những ca khúc ấy qua một giọng hát trưởng thành hơn, một âm vực mới và một tâm thế hoàn toàn mới. Tôi hát không còn để chứng minh điều gì, mà hát bằng sự chân thành, biết ơn và thoải mái nhất".

Nguyễn Văn Chung lên tiếng: "Hai bên hoàn toàn không có mâu thuẫn hay khúc mắc nào"

Về mối quan hệ với Cao Thái Sơn sau thời gian dài không gặp mặt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh nhận thấy nam ca sĩ đã thay đổi rất nhiều. Về phía mình, nhạc sĩ khẳng định luôn tôn trọng mối quan hệ với tất cả đồng nghiệp, dù có hợp tác hay không. Khi được hỏi về những nghi vấn bất hòa, Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh cả hai hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn hay khúc mắc nào, mọi chuyện đơn giản là do hợp đồng cũ trước đây đã hết hạn, và hiện tại hai bên đã tiến hành tái ký bản quyền các bài hát do anh sáng tác. Sau cuộc gặp lại, nhạc sĩ rất vui vì Cao Thái Sơn vẫn giữ nguyên sự hào hứng với các tác phẩm và dành sự tôn trọng cho tác giả. Cả hai đã trao đổi nhiều về các kế hoạch tương lai và sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng nhau nếu có ca khúc phù hợp.

Song song với việc đưa những ca khúc cũ trở lại sân khấu, Cao Thái Sơn khẳng định anh không muốn chỉ sống bằng hào quang trong quá khứ, mà tiếp tục phát triển những dự án mới, tìm kiếm các sáng tác phù hợp với màu giọng và tư duy âm nhạc ở hiện tại. "Ánh Trăng Bật Khóc" chính là bước tiếp theo trong hành trình ấy.

"Ánh Trăng Bật Khóc": Cao Thái Sơn bắt tay Châu Khải Phong, ra mắt đúng đêm Rằm tháng Tám

Nếu "Con Đường Mưa", "Pha Lê Tím" đại diện cho một thời thanh xuân đã trở thành ký ức, thì "Ánh Trăng Bật Khóc", do nhạc sĩ Đình Nguyễn sáng tác, lại cho thấy hình ảnh Cao Thái Sơn ở hiện tại: trưởng thành hơn trong cảm xúc, rộng mở hơn trong âm vực và bình thản hơn khi kể về những mất mát của tình yêu. Ca khúc mở ra bằng những hình ảnh giàu chất thơ và gần gũi với văn hóa Việt Nam: "Ai cắt đôi nửa vầng trăng làm con đò em sang sông, ai lấy áng mây trên trời dệt cho em thành màu áo cưới…". Thiệp hồng, con đò, dòng sông, ánh trăng và màu áo cưới vốn là những biểu tượng đẹp, nhưng khi đặt vào câu chuyện của một mối tình không thành, tất cả lại trở thành những lát cắt đầy day dứt, khi người con trai đã dành trọn tình cảm suốt nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu trở thành cô dâu của một người khác.

Sự kết hợp giữa Cao Thái Sơn và Châu Khải Phong là điểm nhấn đặc biệt của ca khúc. Cả hai đều sở hữu giọng hát nam tính, giàu nội lực và từng tạo dấu ấn qua nhiều bản tình ca được đông đảo khán giả yêu mến. Nếu Cao Thái Sơn mang đến sự sâu lắng, từng trải cùng lối xử lý tinh tế thì Châu Khải Phong tạo nên màu sắc mạnh mẽ, mộc mạc và trực diện, hai giọng hát không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau, như hai tiếng lòng cùng cất lên từ một câu chuyện tình yêu tan vỡ. Cao Thái Sơn chia sẻ: "Tôi và Châu Khải Phong đều đã trải qua một hành trình đủ dài trong âm nhạc và cuộc sống. Khi hát 'Ánh Trăng Bật Khóc', chúng tôi không chỉ thể hiện câu chuyện trong ca từ mà còn đặt vào đó trải nghiệm và sự trưởng thành của chính mình. Nỗi đau trong tình yêu không thuộc riêng về bất kỳ ai. Khi được cất lên bằng sự chân thành, nó có thể chạm đến những trái tim từng yêu, từng tổn thương và từng phải học cách buông tay".

Ca khúc cũng tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong giọng hát của Cao Thái Sơn sau thời gian dài nghiêm túc rèn luyện, khi anh đã mở rộng âm vực, cải thiện độ vang, độ dày và khả năng kiểm soát những đoạn cao trào. Tuy nhiên, anh khẳng định mục tiêu quan trọng nhất không phải là phô diễn những nốt cao mà là dùng kỹ thuật để phục vụ cảm xúc: "Ngày trước, đôi khi tôi bước vào phòng thu với áp lực phải hát thật hay, phải chinh phục được nốt cao hoặc chứng minh khả năng của mình. Bây giờ, tôi hát với một tâm thế nhẹ nhàng và tự do hơn. Âm vực của tôi đã rộng hơn, giọng hát có thêm độ dày và sự từng trải, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành. Tôi muốn khán giả không chỉ nghe thấy một giọng hát mà còn cảm nhận được một trái tim đang kể chuyện".

Việc lựa chọn phát hành đúng ngày 25/9/2026, ngay Rằm tháng Tám, đêm trăng tròn nhất trong năm, mang một ý nghĩa đặc biệt. Trung thu vốn tượng trưng cho đoàn viên, cho những cuộc trở về và khoảnh khắc trọn vẹn bên người thân yêu, nhưng trong tình yêu, không phải lời hẹn nào cũng có thể đi đến cuối cùng, và không phải người từng cùng ngắm trăng cũng sẽ cùng nhau bước qua hết một đời. Chính sự tương phản giữa vầng trăng tròn ngoài trời và khoảng trống trong lòng người ở lại đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho ca khúc. "Tôi chọn ra mắt bài hát đúng Rằm tháng Tám bởi đây là đêm trăng đẹp và tròn nhất, nhưng trong ca khúc, ánh trăng ấy lại phải chứng kiến một mối tình không thể trọn vẹn. Có những người cùng nhìn một vầng trăng nhưng đã không còn đứng cạnh nhau. Và đôi khi, thứ bật khóc không chỉ là ánh trăng mà chính là phần ký ức vẫn còn ở lại trong mỗi người", Cao Thái Sơn chia sẻ.

Dù kể về sự mất mát và dang dở, "Ánh Trăng Bật Khóc" không hướng người nghe đến sự oán trách. Phía sau nỗi đau vẫn là mong muốn được đối diện với sự thật, chấp nhận một mối duyên đã khép lại và trả lại sự bình yên cho chính mình. Đây cũng là tinh thần âm nhạc Cao Thái Sơn lựa chọn trong giai đoạn hiện tại: Hát về tổn thương nhưng không chìm trong bi lụy, nhắc lại quá khứ nhưng không để quá khứ níu giữ, dùng âm nhạc để hóa giải, chữa lành và kết nối.

Sự trở về của "Con Đường Mưa", "Pha Lê Tím" cùng hàng loạt bản hit cũ và sự ra mắt của "Ánh Trăng Bật Khóc" đã tạo nên một dấu mốc đặc biệt trong hành trình của Cao Thái Sơn: quá khứ được trân trọng, những khoảng cách được hóa giải và một chương âm nhạc mới chính thức được mở ra. "Ánh Trăng Bật Khóc" của Cao Thái Sơn kết hợp Châu Khải Phong chính thức ra mắt ngày 25/9/2026, đúng Rằm tháng Tám Âm lịch.