Cao Minh Tiến gieo mầm yêu văn hóa từ những “nàng thơ nhí”

Thời trang trẻ em, đặc biệt là áo dài dành cho trẻ nhỏ, từ lâu đã được Cao Minh Tiến xem như một mảng sáng tạo quan trọng và được anh đầu tư nghiêm túc. Trong những năm gần đây, dòng thiết kế này ngày càng được đẩy mạnh, trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình định hình phong cách của nhà thiết kế.

Giống như các bộ sưu tập dành cho người lớn, áo dài thiếu nhi của Cao Minh Tiến luôn mang sự hòa quyện chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, trong đó yếu tố văn hóa dân tộc giữ vai trò chủ đạo, tạo nên bản sắc khó trộn lẫn.

Bộ sưu tập dành cho các “nàng thơ nhí” chào Xuân 2026 được xây dựng trên cảm hứng từ sắc xuân đất trời ngày Tết, lấy chất liệu văn hóa dân gian làm trục chính. Những thiết kế áo dài mang gam màu rực rỡ, giàu không khí lễ hội nhưng vẫn được tiết chế để phù hợp với lứa tuổi, dễ ứng dụng trong nhiều bối cảnh sinh hoạt, lễ hội hay chụp ảnh kỷ niệm đầu năm.

Trong từng thiết kế, Cao Minh Tiến chú trọng giữ trọn nét ngây thơ, trong trẻo của trẻ nhỏ, đồng thời nâng niu vẻ đẹp ấy bằng chất liệu cao cấp và phom dáng mềm mại. Lụa tơ tằm được sử dụng chủ đạo, tạo độ rủ nhẹ, bay bổng như làn gió xuân, mang lại cảm giác thoải mái khi mặc. Bên cạnh đó, tơ sống và organza được xử lý khéo léo để tạo nên những dáng áo bồng bềnh, gợi nhắc hình ảnh tà áo dài xưa, nhưng vẫn mang tinh thần hiện đại, tinh giản.

Màu sắc trong bộ sưu tập được phối hợp hài hòa như một bức tranh mùa xuân thu nhỏ. Sắc đỏ tượng trưng cho may mắn và thịnh vượng ngày Tết; sắc vàng hoàng kim lan tỏa nguồn năng lượng tích cực; trong khi xanh tơ liễu và hồng cánh đào nhẹ nhàng tôn lên vẻ đáng yêu, tinh khôi của các em nhỏ. Những gam màu này không chỉ làm nổi bật trang phục mà còn góp phần truyền tải trọn vẹn không khí xuân ấm áp, vui tươi.

Giá trị cốt lõi của bộ sưu tập nằm ở kỹ thuật thủ công tinh xảo được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Các họa tiết hoa mẫu đơn, hoa cúc được thêu nổi 3D sống động trên thân áo; hàng nghìn viên ngọc trai, cườm đá được đính kết tỉ mỉ, tạo hiệu ứng lấp lánh theo từng chuyển động. Phụ kiện đi kèm như mấn đội đầu hay các lớp tà áo xếp chồng đều được chăm chút kỹ lưỡng, thể hiện sự trân trọng dành cho giá trị truyền thống trong dòng chảy thời trang đương đại.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, bộ sưu tập áo dài thiếu nhi mừng Tết 2026 của Cao Minh Tiến còn mang theo một thông điệp bền bỉ: gìn giữ và tiếp nối bản sắc văn hóa dân tộc từ những điều gần gũi nhất. Thông qua thời trang, anh mong muốn khơi gợi tình yêu văn hóa truyền thống nơi trẻ nhỏ, để những giá trị ấy được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

Đây cũng chính là tôn chỉ sáng tạo mà Cao Minh Tiến theo đuổi trong nhiều năm qua. Sự kiên trì với con đường khai thác chất liệu dân gian, cùng tinh thần làm nghề nghiêm túc, đã giúp anh tạo dựng vị thế riêng trên sàn diễn thời trang Việt, đồng thời ghi dấu ấn bằng một phong cách thiết kế mang đậm bản sắc, giàu chiều sâu văn hóa.



