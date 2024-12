Cáo buộc bạn diễn quấy rối tình dục, Blake Lively được đồng nghiệp ủng hộ

Trong đơn kiện, Blake Lively phàn nàn rằng Justin Baldoni đã bàn về cân nặng của cô với huấn luyện viên riêng và nói về đời sống riêng tư của anh ta một cách không phù hợp trong quá trình ghi hình It Ends with Us. Nữ minh tinh cũng chỉ trích thêm nhà sản xuất Jamey Heath vì những hành vi quấy rối tình dục thiếu chuyên nghiệp. Cô khẳng định cả hai đã vào phòng trang điểm của cô mà không xin phép trước.

"Những lo ngại không chỉ liên quan đến bản thân tôi mà còn đối với các nữ diễn viên và thành viên nữ khác trong đoàn", Blake khẳng định. Chưa dừng lại ở đó, nữ chính It Ends with Us cũng tố cáo đạo diễn Baldoni đã có những lời lẽ khiếm nhã tới người bố đã mất cách đây 3 năm của cô.

Trong một tuyên bố khác, vợ của Ryan Reynolds cho biết: "Tôi hy vọng hành động pháp lý của tôi sẽ giúp vén màn những chiến thuật trả thù xảo quyệt nhằm làm hại những người lên tiếng về hành vi sai trái và giúp bảo vệ những người có thể bị nhắm làm mục tiêu".

(Ảnh: Everett Collection)

Trong đơn kiện, Blake Lively đề cập thêm các tin nhắn văn bản và email giữa Baldoni và nhóm PR về chiến lược truyền thông để phản bác lại cô trong trường hợp những hành vi quấy rối và hình ảnh xấu trên phim trường bị rò rỉ ra bên ngoài. "Ông Baldoni và các cộng sự đã bắt tay vào một kế hoạch báo chí và kỹ thuật số tinh vi để trả đũa việc tôi thực hiện quyền hợp pháp của mình trong việc lên tiếng về hành vi sai trái của họ trên phim trường", nữ diễn viên lên tiếng.

Sau vụ tố cáo của Blake, Hiệp hội Diễn viên màn ảnh Mỹ (SAG-AFTRA) cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình: "Chúng tôi hoan nghênh lòng can đảm của Blake Lively khi lên tiếng về các vấn đề trả thù và quấy rối, cũng như yêu cầu có một điều phối viên thân mật cho tất cả các cảnh quay có khỏa thân hoặc nội dung tình dục. Đây là một bước quan trọng giúp đảm bảo một trường quay an toàn".

Trong khi đó, hãng phim Sony Pictures cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với "gà cưng": "Chúng tôi mạnh mẽ lên án mọi cuộc tấn công vào danh tiếng của cô ấy. Những cuộc tấn công như vậy không có chỗ đứng trong môi trường làm việc của chúng tôi cũng như trong một xã hội văn minh".

Bên cạnh đó, tác giả It Ends With Us - Colleen Hoover - cùng với các nữ diễn viên như Amber Heard, America Ferrera, Amber Tamblyn và Alexis Bledel cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Blake Lively trong bối cảnh vụ kiện này.

Theo Variety, Rolling Stones