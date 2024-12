Công chúng đang tập trung sự chú ý vào vụ ồn ào sao nữ đình đám "Gossip Girls" Blake Lively kiện nam đạo diễn/diễn viên Justin Baldoni của "It Ends With Us" vì tội quấy rối tình dục cũng như bôi nhọ danh dự cô.

Theo đơn tố cáo của Blake Lively, đạo diễn kiêm bạn diễn Justin Baldoni cùng hãng phim và bộ phận truyền thông của sao nam này đã xây dựng một "kế hoạch nhiều tầng" để hủy hoại danh tiếng của cô. Chưa hết, Blake Lively còn kiện Justin Baldoni có "hành vi quấy rối tình dục lặp đi lặp lại và các hành động đáng lo ngại khác".

Sao nữ "Gossip Girls" Blake Lively tố đạo diễn kiêm bạn diễn với cô trong "It Ends With Us" có hành vi quấy rối tình dục "lặp đi lặp lại" với cô

Blake Lively tiết lộ trong đơn tố cáo rằng, Justin Baldoni đã cho cô xem video và hình ảnh nhạy cảm, nói về việc nghiện nội dung khiêu dâm của anh ta. Thậm chí còn đưa ra những nhận xét xúc phạm về cân nặng và gia đình cô, cũng như thêm những cảnh thân mật ngoài kịch bản.

Chia sẻ về vụ việc này với tờ The New York Times, Blake Lively cho biết: "Tôi hy vọng hành động pháp lý của mình sẽ giúp vén màn chiến thuật trả đũa này để làm hại những người dám lên tiếng về hành vi sai trái và giúp bảo vệ những người có thể trở thành mục tiêu". Đại diện của Blake Lively cũng khẳng định cô không hề tung tin tiêu cực về Justin Baldoni hay hãng phim.

Cả hai hợp tác trong "It Ends With Us"

Luật sư Bryan Freedman đại diện cho Justin Baldoni cùng hãng phim, đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc. Ông Freedman khẳng định những tuyên bố này "hoàn toàn sai sự thật, thái quá và cố tình giật tít nhằm mục đích làm tổn hại Justin Baldoni và lặp lại câu chuyện trên truyền thông".

Vị luật sư này cũng bác bỏ cáo buộc về một chiến dịch bôi nhọ được dàn dựng. Ông cho biết hãng phim đã "chủ động" thuê một quản lý khủng hoảng "do nhiều yêu cầu và đe dọa từ Blake Lively trong quá trình sản xuất".

Luật sư Freedman tiết lộ Blake Lively đã đe dọa sẽ không xuất hiện trên phim trường và không quảng bá cho phim "nếu các yêu cầu của cô không được đáp ứng". Tuy nhiên, vị luật sư này không nêu rõ những yêu cầu đó là gì.