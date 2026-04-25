Canva chính thức đổ bộ Việt Nam, tiết lộ điều gây bất ngờ

Ngày 24-4, Canva, nền tảng sáng tạo và thiết kế toàn diện hàng đầu thế giới - xuất phát từ Úc, đã chính thức ra mắt tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á của nền tảng.

Sự kiện này diễn ra sau thỏa thuận hợp tác giữa TPHCM và Canva vào cuối năm 2025, nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hướng đến thu hút các kỳ lân công nghệ.

Với lần ra mắt này, Canva hướng tới việc mang đến trải nghiệm thiết kế ấn tượng, hiệu quả và đậm bản sắc Việt cho người dùng ở mọi đối tượng - từ học sinh, giáo viên đến doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà sáng tạo nội dung Việt Nam.

"Việc chính thức ra mắt tại Việt Nam đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết dài hạn của Canva đối với một trong những thị trường năng động và tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á" - theo bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Vietnam.

Theo Canva, hơn 20 triệu thiết kế được tạo ra trên nền tảng ở Việt Nam mỗi tháng, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Canva tại khu vực.

"Chúng tôi đang đầu tư vào các nhà sáng tạo Việt Nam, nội dung mang tính bản địa cùng các công cụ ứng dụng AI nhằm hỗ trợ học sinh, giáo viên và các doanh nghiệp nhỏ để Canva thực sự trở nên gần gũi" - Canva Vietnam nhấn mạnh.

Việc ra mắt Canva tại Việt Nam được xây dựng trên nền tảng chiến lược bản địa hoá toàn diện, nhằm giúp nền tảng trở nên gần gũi và trực quan hơn với người dùng Việt Nam.

Điều này bao gồm việc mở rộng các templates (mẫu thiết kế) và elements dành riêng cho Việt Nam, phát triển thư viện đáp ứng nhu cầu của người dùng, tăng cường tài nguyên phục vụ giáo dục, đồng thời cải thiện khả năng tìm kiếm các tài nguyên bản địa Việt Nam trên toàn nền tảng. Bên cạnh đó, các hoạt động này còn bao gồm việc phát triển hơn 500 font chữ tiếng Việt.

Tại thời điểm ra mắt, người dùng tại Việt Nam sẽ được trải nghiệm Canva AI 2.0, bước tiến sản phẩm quan trọng nhất của Canva kể từ khi thành lập.

Tính đến nay, các sản phẩm AI của Canva đã được sử dụng hơn 27 tỉ lần trên toàn cầu, với hơn nửa tỉ thiết kế được tạo ra sử dụng Canva AI.

Canva hiện có mặt tại hơn 190 quốc gia, với hơn 265 triệu người dùng hoạt động hàng tháng trên toàn thế giới. Hơn 400 thiết kế được tạo ra mỗi giây trên nền tảng, với hơn 100 triệu học sinh và giáo viên mỗi tháng.