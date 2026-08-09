Cảnh tượng ở 1 địa phương khiến khách Úc choáng ngợp, nhận xét: Một trong những nơi "ảo" nhất thế giới!

Ethan Kelly, một du khách Australia quen thuộc trên mạng xã hội với biệt danh “Thằng Úc Việt”, đã đăng hai video ghi lại trải nghiệm tại Biển Vô Cực. Trước không gian gần như không còn ranh giới giữa trời và biển, anh nhận xét đây là một trong những nơi “ảo” nhất thế giới.

Trong video, Ethan Kelly bước giữa lớp nước xâm xấp, phía trước là khoảng trời rộng dường như nối liền với mặt biển. Bóng người, ánh sáng và mây phản chiếu trên mặt nước khiến mỗi bước chân tạo cảm giác như đang đi giữa bầu trời.

Địa điểm khiến vị khách Australia choáng ngợp là vùng bãi triều thường được gọi là Biển Vô Cực, nổi tiếng tại Quang Lang và Thụy Xuân. Trước đây, khu vực này thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các điểm biển hiện thuộc khu vực xã Thái Thụy và xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.

Ảnh Ethan Kelly

Không chỉ khách quốc tế, nhiều du khách Việt cũng cho rằng cảnh bình minh tại đây đáng để đánh đổi bằng một hành trình vất vả. Travel blogger Phượng Đi Đâu từng chia sẻ rằng dù phải đi cả đêm và lội bùn, chuyến đi vẫn “xứng đáng” vì mang về nhiều ảnh đẹp. Một du khách từ Hà Nội được Dân trí dẫn lời cũng nhận xét khoảng 5-6 giờ sáng là lúc mặt nước giống tấm gương khổng lồ, soi bóng vạn vật.

Vì sao mặt biển biến thành “tấm gương” khổng lồ?

Biển Vô Cực không phải bãi tắm cát trắng, nước xanh thường thấy. Đây là vùng bãi triều phía ngoài rừng ngập mặn, có diện tích gần 2.000ha, với bề mặt bãi bồi rộng và tương đối bằng phẳng.

Khi thủy triều rút, một lớp nước mỏng còn đọng lại. Nếu trời quang, gió nhẹ và mặt nước ít gợn, lớp nước này phản chiếu bầu trời, làm đường chân trời gần như biến mất. Hiệu ứng càng rõ lúc mặt trời mọc, khi sắc xanh, tím, hồng rồi cam vàng liên tục thay đổi trên mặt biển.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cảnh quan thường đẹp nhất khoảng 4h30-6h, khi bình minh xuất hiện đồng thời với lúc thủy triều xuống thấp. Hình ảnh người dân cào ngao, bắt ốc hoặc khai thác hải sản giữa mặt nước phản chiếu cũng tạo nên nét riêng của nơi này.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Đây không phải “phim trường” có thể tái hiện cảnh đẹp theo yêu cầu. Khung cảnh hoàn toàn phụ thuộc vào con nước, gió, mây và ánh sáng nên mỗi chuyến đi có thể mang lại kết quả khác nhau.

Muốn thấy cảnh “vô cực”, phải đi đúng con nước

Phía sau những video đẹp là hành trình không hề nhàn. Theo ghi nhận của Dân trí tháng 7/2026, một số du khách phải thức dậy từ khoảng 3 giờ, di chuyển hơn 4,5km qua bãi bồi bằng xe xích chuyên dụng để kịp đón bình minh.

Một du khách 20 tuổi đến từ Hà Nội cho biết cảnh tượng tận mắt nhìn thấy khiến chuyến đi “bõ công sức”. Tuy nhiên, người dẫn khách địa phương nhấn mạnh yếu tố quyết định không chỉ là dậy sớm mà phải đi đúng “con nước”. Giờ khởi hành có thể thay đổi từ 3 giờ đến 4h30 tùy thủy triều và thời tiết.

Nếu chọn sai thời điểm, du khách có thể chỉ nhìn thấy một bãi bồi bình thường. Từng có nhóm lội qua đường bùn trơn trượt nhưng gặp mưa, nước dâng nhanh, có nơi ngập tới đùi và không thấy hiệu ứng phản chiếu như trên mạng.

Ảnh Du lịch Thái Bình

Vì vậy, du khách cần kiểm tra lịch thủy triều mới nhất cùng dự báo mưa, gió và dông; không sử dụng lại những bảng lịch cũ. Người lần đầu tới nên đi cùng người thông thuộc địa hình, bởi bãi triều rộng, xung quanh có rừng ngập mặn, luồng lạch và vùng lún, dễ mất phương hướng khi trời tối.

Ủng hoặc giày chống trơn, đèn pin, nước uống, thuốc chống côn trùng và túi chống nước cho điện thoại là những vật dụng cần thiết. Không nên đi một mình, cố nán lại khi nước bắt đầu dâng hoặc xuống bãi trong ngày mưa giông, gió lớn.