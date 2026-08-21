Thế nhưng những hình ảnh ghi nhận vào một ngày cuối tuần lại cho thấy một khung cảnh khác hẳn: dòng xe đạp nối dài trên đường rừng, nhiều đoạn phải giảm tốc độ để tránh phương tiện ngược chiều, còn chuyến phà qua sông Đồng Nai cũng chở kín khách.

Một buổi sáng, đường rừng cũng thành "giờ cao điểm"

Những ngày qua, con đường xuyên rừng ở Nam Cát Tiên bỗng trở nên nhộn nhịp theo một cách khá lạ. Dưới những tán cây còn đọng hơi ẩm sau cơn mưa, từng chiếc xe đạp nối đuôi nhau thành một dòng dài. Có đoạn, xe phải giảm tốc, nhường đường cho chiều ngược lại; đến những khúc cua hẹp, các nhóm du khách lại lần lượt chờ nhau để di chuyển qua.

Cảnh tượng ấy càng trở nên đặc biệt bởi mặt đường vẫn còn ướt và lấm đầy bùn. Giữa không gian vốn thường gợi cảm giác vắng vẻ, yên tĩnh, dòng người cứ thế nối tiếp nhau đi qua rừng. Không tiếng còi xe, không âm thanh động cơ náo nhiệt như ngoài phố, nhưng sự đông đúc vẫn hiện hữu rõ ràng qua từng chiếc xe đạp và những nhóm khách liên tục xuất hiện phía trước.

Và sự đông đúc ấy không chỉ dừng lại trên con đường rừng. Đi về phía khu vực qua sông Đồng Nai, dòng khách tiếp tục kéo dài đến bến phà. Một chuyến phà nhỏ chở kín người, những chiếc áo phao màu cam nổi bật giữa mặt nước, tạo nên một khung cảnh khác hẳn vẻ vắng vẻ thường thấy khi nhắc đến một chuyến đi xuyên rừng. Từ đường bộ đến điểm trung chuyển bằng phà, nhiều khu vực trong cùng một buổi sáng đều đông khách.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo người quay video, ngày 16/8 chỉ là một cuối tuần bình thường, không trùng dịp lễ hay kỳ nghỉ dài. Việc Nam Cát Tiên đông khách đến mức những con đường trong rừng cũng trở nên chật chội khiến chính người ghi lại khoảnh khắc này không khỏi bất ngờ.

Đoạn video sau đó nhận được nhiều bình luận, trong đó có người hài hước ví von: “Ở thành phố stress 1 thì đi Nam Cát Tiên stress x2”. Một câu nói vui, nhưng cũng phần nào cho thấy sự đối lập thú vị của chuyến đi: tìm về rừng để “đổi gió”, nhưng lại có lúc bắt gặp một Nam Cát Tiên đông đúc chẳng kém những điểm đến quen thuộc trong thành phố.

Vì sao người ta tìm đến Nam Cát Tiên?

Nam Cát Tiên nằm tương đối gần TP.HCM, trong khi trải nghiệm mà nơi đây mang lại khác với các điểm vui chơi trong đô thị. Vườn quốc gia Cát Tiên trải rộng trên địa bàn Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, với tổng diện tích khoảng 71.920 ha, nằm trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm và được đánh giá là một trong những vùng rừng tự nhiên có giá trị đa dạng sinh học cao của Việt Nam.

Khoảng cách không quá xa khiến Cát Tiên phù hợp với các chuyến đi ngắn ngày, trong khi hệ sinh thái đa dạng tạo điều kiện cho nhiều hoạt động khác nhau: đạp xe dưới tán rừng, trekking, khám phá vùng đất ngập nước hoặc quan sát động vật hoang dã. Một trong những điểm được nhiều người biết đến là Bàu Sấu, khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) nằm trong vườn quốc gia. Nơi đây từng gắn với quần thể tê giác Java cuối cùng tại Việt Nam, và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển từ năm 2001, sau này mở rộng thành Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai.

Trong số các trải nghiệm tại vườn quốc gia, hành trình đến Bàu Sấu vẫn là điểm nhấn được nhắc đến nhiều nhất. Từ khu trung tâm, du khách di chuyển khoảng 9km bằng xe jeep hoặc xe đạp rồi tiếp tục đi bộ xuyên rừng khoảng 5km, băng qua những cây cầu gỗ bắc ngang vùng đất ngập nước để đến hồ. Trên đường đi, cây Tung cổ thụ hàng trăm năm tuổi với bộ rễ khổng lồ xòe rộng là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách. Đến nơi, du khách có thể thuê thuyền dạo quanh hồ để quan sát cá sấu Xiêm, loài vật đã trở thành hình ảnh gắn liền với Bàu Sấu, bên cạnh cơ hội bắt gặp các loài trong sách đỏ như vượn đen má vàng hay bò tót.

Một trải nghiệm khác được nhiều người tìm đến là tour xem thú đêm, thường bắt đầu trong khung giờ 19h đến 21h. Du khách ngồi trên xe jeep chuyên dụng, di chuyển chậm dọc các cung đường ven rừng, gần đồng cỏ và bờ sông, những nơi thú rừng thường ra kiếm ăn khi trời tối, với cơ hội bắt gặp nai, hoẵng, lợn rừng hay chồn hương dưới ánh đèn pha. Ngoài ra, đạp xe xuyên rừng dưới tán cổ thụ, cắm trại qua đêm kèm lửa trại, hoặc đơn giản là đi bộ ngắn ngày quanh khu trung tâm để ngắm bướm vào cuối mùa khô, đều là những lựa chọn phù hợp với các nhóm bạn hoặc gia đình không có nhiều thời gian.

Đường đến Nam Cát Tiên và nên đến vào tháng nào?

Nam Cát Tiên cách trung tâm TP.HCM khoảng 150km, quãng đường có thể mất hơn bốn giờ di chuyển tùy phương tiện và điểm xuất phát. Với người tự lái ô tô hoặc xe máy, tuyến đường phổ biến nhất là đi theo cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó rẽ vào quốc lộ 20 theo hướng Đà Lạt. Từ quốc lộ 20, đến ngã ba Tà Lài thì rẽ trái, đi thêm khoảng 24km nữa là tới cổng vườn quốc gia. Người không muốn tự lái có thể chọn xe khách xuất phát từ bến xe Miền Đông, với một số nhà xe chạy tuyến này thường xuyên và giá vé dao động trong khoảng 80.000 đến 120.000 đồng mỗi lượt.

Nếu mục tiêu là đạp xe, trekking hoặc đi sâu vào rừng, khoảng tháng 12 đến tháng 5 thường thuận lợi hơn. Đây là mùa khô, lượng mưa ít hơn và đường rừng dễ di chuyển, đặc biệt với các hành trình trekking đến Bàu Sấu.

Cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là thời điểm mùa bướm xuất hiện tại Cát Tiên, theo tài liệu của Vườn quốc gia Cát Tiên, với hơn 450 loài được ghi nhận trong vườn. Nhiều tuyến đường trong giai đoạn này có thể bắt gặp bướm tập trung quanh các khu vực ẩm và vũng nước.

Từ khoảng tháng 5 đến tháng 11 là mùa mưa. Những cơn mưa khiến rừng trở nên xanh và rậm rạp hơn, nhưng cũng làm việc di chuyển khó khăn hơn, đường ẩm ướt và dễ xuất hiện vắt, du khách cần chuẩn bị trang phục phù hợp nếu lựa chọn đi vào giai đoạn này. Tháng 8, thời điểm rơi vào giữa mùa mưa, thường có những cơn mưa rào đến bất chợt vào buổi chiều, khiến các cung đường đất trong rừng trở nên trơn trượt hơn hẳn so với mùa khô, như chính hình ảnh đường rừng ướt và lấm bùn ghi nhận trong đợt đông khách vừa qua. Với những ai vẫn muốn đi vào tháng này, giày trekking bám đất, quần áo nhanh khô và áo mưa gọn nhẹ là những vật dụng nên mang theo, cùng với việc theo dõi dự báo thời tiết trước khi khởi hành để tránh những ngày mưa lớn kéo dài. Vắt cũng là điều cần lưu ý ở các đoạn đường xuyên rừng ẩm thấp, nên đi giày kín và tất cao, hạn chế dừng lại quá lâu ở những khu vực rậm rạp. Với các hành trình cần qua phà như đoạn qua sông Đồng Nai, nước dâng cao trong mùa mưa cũng có thể khiến thời gian chờ đợi lâu hơn vào những ngày đông khách, nên việc sắp xếp thời gian dư dả và chủ động mặc áo phao là điều nên làm.

Với người ưu tiên việc di chuyển thuận tiện, tháng 12 đến tháng 4 là khoảng thời gian dễ đi hơn, còn nếu muốn trải nghiệm mùa bướm, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là thời điểm phù hợp. Ngày thường thường ít khách hơn cuối tuần, đây là yếu tố cần cân nhắc nếu mục tiêu là tìm một không gian yên tĩnh.