Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tượng trong phòng ngủ lúc gần 4h sáng khiến nhiều người nín thở theo dõi.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 3h53 sáng ngày 24/11 tại một ngôi nhà ở TP.HCM.





Trong lúc ba thành viên trong gia đình đang ngủ say, một con rắn sọc đen trắng lặng lẽ trườn trên sàn nhà chật hẹp. Không gian yên tĩnh càng làm nổi bật sự xuất hiện bất ngờ của vị “khách không mời”. Con rắn trườn một vòng quanh phòng rồi dừng lại ngay trước mặt cô gái, ngước cổ quan sát xung quanh.



Đáng chú ý, cô gái chợt tỉnh giấc, nhìn xung quanh và phát hiện con rắn nằm cách mình chỉ một bước chân. Thay vì hoảng loạn, la hét hay bỏ chạy, cô gái bình tĩnh ngồi dậy, nhẹ nhàng đánh thức người phụ nữ trung niên bên cạnh để thông báo tình hình. Hành động điềm tĩnh, tỉnh táo của cô gái đã khiến nhiều người theo dõi clip vô cùng ấn tượng.





Chia sẻ thêm bên dưới phần bình luận, người đăng tải clip cho biết, hai bên của căn nhà là tường nhà hàng xóm sát vách. Cả gia đình cũng không biết con rắn chui vào bển trong nhà bằng cách nào.



Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem. Nhiều bình luận khen ngợi sự bình tĩnh của cô gái, cho rằng đây là cách ứng xử thông minh, tránh gây hoảng loạn và nguy hiểm cho cả gia đình. Một số ý kiến khác cũng bày tỏ lo lắng về việc phòng ngủ thiếu biện pháp bảo vệ, khuyến nghị gia chủ cần lắp lưới chắn, kiểm tra và xử lý ngay các mối nguy cơ từ động vật bò sát.

Sự việc một lần nữa nhắc nhở mọi người cần cẩn trọng, chủ động bảo vệ không gian sống, đồng thời học cách giữ bình tĩnh để xử lý tình huống bất ngờ một cách an toàn.