Cận Tết, nhu cầu mua sắm online càng rộn ràng vì tiện, nhanh, nhiều lựa chọn mà đôi khi giá cũng dễ chịu hơn. Thế nhưng song song với sự háo hức ấy là một nỗi lo quen thuộc lặp đi lặp lại mỗi năm: liệu đơn hàng có kịp về ăn Tết hay không. Với những tín đồ đam mê mua sắm trên sàn thương mại điện tử, đặc biệt là dân miền Bắc có lẽ đều đang trong tình trạng thấp thỏm không yên khi thấy đơn hàng "dừng chân" tại kho Bắc Ninh.

Nhu cầu mua sắm online Tết năm nay rộn ràng không kém các năm trước

Trên mạng xã hội, không ít người mua hàng online đang rơi vào trạng thái "1 chờ 2 đợi" khi thấy thông tin đơn hàng án binh bất động tại kho Bắc Ninh. Nhiều người vẫn liên tục mở ứng dụng để kiểm tra tình trạng vận chuyển, từ thời gian dự kiến giao cho tới từng cập nhật nhỏ nhất, nhưng cảm giác yên tâm thì vẫn chưa thực sự xuất hiện. Bởi lẽ, đơn hàng có thể đã nằm trong kho, song việc có kịp đến tay người nhận trước Tết hay không lại là câu chuyện khác, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm khi lượng đơn tăng đột biến và thời gian giao nhận thường kéo dài hơn dự kiến.

Kho Bắc Ninh được réo tên nhiều nhất vào mùa Tết hàng năm

Dân tình không khỏi thấp thỏm về đơn hàng online

Vì sao dân miền Bắc lại "ám ảnh" với kho hàng Bắc Ninh trong dịp Tết

Hiểu một cách đơn giản, trước khi được chuyển về tay người nhận, hầu hết các đơn hàng đều phải đi qua tổng kho để phân loại, chia tuyến và sắp xếp lộ trình giao hàng. Với khu vực miền Bắc, Bắc Ninh là một trong những tổng kho trung chuyển lớn, vì vậy vào dịp cận Tết - khi lượng đơn tăng đột biến - phần lớn đơn hàng đều sẽ tập kết tại đây. Ngay cả khi người mua sinh sống tại Hà Nội và đặt hàng từ các shop ở Hà Nội, đơn hàng vẫn có thể được điều hướng về kho Bắc Ninh để chờ phân loại trước khi tiếp tục chuyển về kho giao nhận gần địa chỉ người nhận. Chính khâu trung chuyển bắt buộc này khiến nhiều đơn hàng "đứng hình" tại kho Bắc Ninh lâu hơn dự kiến, từ đó tạo nên cảm giác chờ đợi và lo lắng cho người mua trong những ngày sát Tết.