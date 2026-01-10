Chúng ta vẫn thường quen với hình ảnh các anh shipper tất bật trong bộ đồng phục lấm lem bụi đường, thế nhưng, cuộc đua trong ngành giao nhận tại Trung Quốc đã nâng lên một tầm cao mới như một cuộc chiến về mặt hình ảnh.

Mới đây, Eleme (thuộc hệ sinh thái Alibaba) đã khiến dân tình, đặc biệt là hội chị em mê cái đẹp, được phen "đứng ngồi không yên" khi tung ra mẫu đồng phục mới. Không còn là áo khoác gió rộng thùng thình nuốt dáng, bộ đồ mới được thiết kế như trang phục của những tay đua mô tô phân khối lớn, vừa ngầu, vừa tôn dáng, biến mỗi cuốc xe giao hàng thành một màn trình diễn thời trang đường phố đầy mãn nhãn.

Từ "người vận chuyển" đến biểu tượng thời trang đường phố: Cú lột xác ngoạn mục

Nếu như trước đây, câu chuyện đặt đồ ăn chỉ xoay quanh việc "hôm nay ăn gì, mã giảm giá bao nhiêu", thì giờ đây, cư dân mạng xứ Trung lại đang kháo nhau về một chủ đề nóng hổi hơn nhiều: Nhan sắc và thần thái của các anh shipper. Những ngày gần đây, lướt một vòng các trang mạng xã hội hay đơn giản là đi dạo trên phố, không khó để bắt gặp những ánh nhìn trầm trồ hướng về phía những bóng áo cam - đen lướt qua như một cơn gió.

Đó không phải là đoàn phim đang quay cảnh hành động, mà chính là đội ngũ shipper với bộ nhận diện thương hiệu mới toanh. Sự thay đổi này đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi, nhiều người còn đùa rằng thị trường giao đồ ăn giờ đây cạnh tranh khốc liệt đến mức phải dùng "nhan sắc" để giữ chân khách hàng. Nhìn các anh mặc đồ mới, cảm giác như sau khi giao xong hộp cơm này, họ sẽ phi thẳng đến trường đua quốc tế, buông thùng hàng xuống là leo lên chiếc phân khối lớn để chinh phục tốc độ, chứ chẳng phải chỉ là một người làm nghề dịch vụ đơn thuần.

Thiết kế "hack dáng": Khi đồng phục tôn vinh vẻ đẹp nam tính

Điều khiến bộ đồng phục này trở thành cơn sốt chính là tư duy thiết kế phá vỡ mọi quy chuẩn về đồ bảo hộ lao động thông thường. Lấy cảm hứng từ những bộ đồ bảo hộ đua xe (racing suit), bộ trang phục sử dụng tông màu cam - đen tương phản mạnh mẽ, tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ bắt mắt. Nhưng điểm "chết người" nhất lại nằm ở phom dáng. Thay vì kiểu may suông thẳng đuột giấu nhẹm cơ thể, thiết kế mới tập trung vào phần vai cứng cáp, tạo nên những đường nét vuông vức, giúp người mặc trông vạm vỡ hơn hẳn.

Phần eo được xử lý khéo léo với các đai thắt và túi công cụ, vô tình (hoặc cố ý) tạo nên tỉ lệ cơ thể "tam giác ngược" chuẩn chỉnh, bờ vai rộng vững chãi và vòng eo săn chắc. Chính chi tiết này đã khiến các anh shipper, dù là đang đứng chờ đèn đỏ hay đang rảo bước vào tòa nhà văn phòng, đều toát lên vẻ nam tính, khỏe khoắn chẳng kém gì người mẫu ảnh bìa tạp chí. Chẳng trách mà các chị em lại ví von đây là những "món đồ thời trang biết đi", vừa nhìn đã thấy ưng mắt, lạ miệng giữa muôn vàn phong cách công sở nhàm chán thường ngày.

Công nghệ "đen" ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng: Ấm áp và an toàn

Tuy nhiên, nếu chỉ đẹp mà không hữu dụng thì đó không phải là cách làm của những ông lớn công nghệ. Ẩn sau vẻ ngoài "cool ngầu" ấy là cả một bầu trời công nghệ được tích hợp để bảo vệ sức khỏe cho các tài xế trong mùa đông khắc nghiệt. Theo những thông tin bên lề, lớp lót bên trong của bộ trang phục sử dụng vật liệu graphene – một loại vật liệu công nghệ cao được mệnh danh là "vàng đen" trong ngành dệt may. Khả năng giữ nhiệt siêu việt nhưng vẫn đảm bảo độ thoáng khí giúp các anh shipper "mùa đông không lạnh", tha hồ rong ruổi khắp các ngõ ngách mà không lo gió rét thấu xương.

Chưa hết, chi tiết phản quang ở cổ tay và các đường viền áo không chỉ để trang trí cho đẹp. Khi màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường và đèn pha xe cộ, những chi tiết này phát sáng lấp lánh, biến các anh thành những "chú đom đóm" của thành phố. Điều này vừa đảm bảo an toàn tối đa cho những chuyến giao hàng đêm, vừa tạo nên một hiệu ứng thị giác lãng mạn, đậm chất điện ảnh giữa lòng đô thị ồn ào.

Một điểm thú vị khác khiến bộ đồng phục này trở nên độc đáo là sự xuất hiện dày đặc nhưng không hề rối mắt của hơn 20 logo thuộc hệ sinh thái Alibaba. Từ Alipay, Taobao cho đến Hema... tất cả được sắp xếp như những huy hiệu của các nhà tài trợ trên áo đấu của tay đua F1, tạo cảm giác chuyên nghiệp và hiện đại. Thú vị hơn cả là phần miếng dán velcro (miếng dán ma thuật) ở bên hông, cho phép các anh tài xế tự do gắn các khẩu hiệu (slogan) cá nhân hoặc những hình ảnh vui nhộn.

Chi tiết nhỏ này đã biến bộ đồng phục từ một món đồ "công nghiệp" hàng loạt trở nên có hồn hơn, mang đậm dấu ấn cá nhân của từng người mặc. Ai bảo đi làm thuê là không được thể hiện cá tính? Chính sự linh hoạt này đã khiến hình ảnh người giao hàng trở nên gần gũi, đời thường nhưng cũng đầy màu sắc thú vị.