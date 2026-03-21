Cảnh sát thông tin vụ án nữ MC đài quốc gia chiếm đoạt 3,4 tỷ đồng, nhẫn kim cương của bạn trai doanh nhân

Ngày 20/3, tờ China Times đưa tin cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) thông báo họ đã triệu tập điều tra, khởi tố nữ MC Tiết Khải Lợi với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gồm số tiền 4,2 triệu TWD (3,4 tỷ đồng) và nhẫn kim cương của bạn trai doanh nhân Khâu Trí Vĩnh.

Theo đó, Tiết Khải Lợi và Khâu Trí Vĩnh quen nhau qua mai mối của bạn bè vào tháng 9-10/2021. Không lâu sau, Tiết Khải Lợi đã ôm con gái chuyển đến nhà bạn trai mới quen sống vì gặp khó khăn tài chính. Theo Khâu Trí Vĩnh, ông không muốn chung sống với Tiết Khải Lợi, nhưng nữ MC này cứ ở lỳ chẳng chịu đi. Cuối cùng, Khâu Trí Vĩnh phải thuê căn hộ khác, trả trước 3 tháng tiền nhà để mẹ con Tiết Khải Lợi chuyển đến sống, đồng thời phải chi trả luôn tiền học phí cho con riêng của bạn gái.

MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc) Tiết Khải Lợi bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bạn trai doanh nhân Khâu Trí Vĩnh.

Cô đã bị cảnh sát triệu tập điều tra, khởi tố.

Không lâu sau, Khâu Trí Vĩnh xảy ra tranh chấp tài chính, bị đối tác thuê xã hội đen uy hiếp. Nam doanh nhân đã kể vụ việc cho Tiết Khải Lợi nghe. Khâu Trí Vĩnh chia sẻ lúc đó Tiết Khải Lợi nói rằng cô quen biết với xã hội đen máu mặt hơn, có thể nhờ cậy họ ra mắt giúp ông xử lý tranh chấp tài chính với chi phí 4,2 triệu TWD (3,4 tỷ đồng). Trong lúc hoảng loạn, Khâu Trí Vĩnh đã đồng ý, đi rút tiền giao cho Tiết Khải Lợi. Nữ MC này dựng lên hiện trường giả giao tiền cho 1 người trung gian họ Lai ngay trước mặt Khâu Trí Vĩnh để ông tin tưởng.

Nghĩ rằng bạn gái đã cứu giúp mình trong lúc nguy khốn, doanh nhân họ Khâu mua nhẫn kim cương cầu hôn Tiết Khải Lợi. Tuy nhiên, chưa được bao lâu, sự thật vỡ lỡ. Khâu Trí Vĩnh vẫn bị người của đối tác đe dọa. Nghi bản thân bị lừa, Khâu Trí Vĩnh chất vấn bạn gái và đòi cô trả lại cho mình 3,4 tỷ đồng cùng nhẫn kim cương. Tuy nhiên, Tiết Khải Lợi chối bay chối biến, tuyên bố không trả tiền cho nam doanh nhân rồi ôm con sang Mỹ. Quá cay đắng vì bị lừa tình lừa tiền, Khâu Trí Vĩnh đã trình báo cảnh sát, đệ đơn kiện Tiết Khải Lợi.

Trong phiên tòa điều trần mới đây, doanh nhân Khâu Trí Vĩnh đã khóc nức nở tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trắng trợn của Tiết Khải Lợi. Trong khi nữ MC phủ nhận, cho biết Khâu Trí Vĩnh nói dối, giả tạo và cô cũng không giữ bất kỳ chiếc nhẫn kim cương nào. Xem xét các chứng cứ được cảnh sát đệ trình, tòa bước đầu xác định chưa thấy bất kỳ nội dung tin nhắn nào cho thấy Tiết Khải Lợi từ chối nhận số tiền 3,4 tỷ đồng của doanh nhân Khâu Trí Vĩnh. Phiên tòa sơ thẩm tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 4.

Doanh nhân Khâu Trí Vĩnh được cho biết đã khóc trong phiên điều trần, tố cáo Tiết Khải Lợi lừa tình, lừa tiền ông.

Tiết Khải Lợi sinh năm 1973, là nữ MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Cô từng làm việc cho đài quốc gia TVBS, CTi News Unique Business News và cựu tổng giám đốc của Đài truyền hình vệ tinh AoYa.

