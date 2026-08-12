Cảnh sát giải cứu 8 em nhỏ, 3 người lớn mắc kẹt trong thang máy: “Dũng cảm lên! Có chú đây rồi!”

"Dũng cảm lên! Có chú đây rồi!"

Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu những người mắc kẹt trong thang máy tại Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Trong video, các chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ có mặt tại khu vực thang máy, khẩn trương phối hợp để mở cửa và đưa từng người ra ngoài. Không gian bên trong khá chật hẹp, trong khi những người mắc kẹt, đặc biệt là các em nhỏ, cần được đưa ra ngoài an toàn trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh việc thực hiện các thao tác nghiệp vụ, các chiến sĩ liên tục trấn an, hướng dẫn những người bên trong giữ bình tĩnh. Khi hỗ trợ đưa các em nhỏ ra ngoài, một chiến sĩ còn nhẹ nhàng động viên: "Dũng cảm lên! Có chú đây rồi!"

Nguồn: Bộ Công an

Những lời trấn an ngắn gọn nhưng đầy ấm áp giữa lúc căng thẳng đã khiến các bé cũng như người gặp nạn khác không khỏi an tâm và thêm tin tưởng.

Đoạn video về quá trình giải cứu sau khi được chia sẻ đã nhận được vô số bình luận tích cực. Nhiều người dành lời cảm ơn tới các chiến sĩ, đồng thời cho rằng hình ảnh những người lính cứu hỏa kiên nhẫn động viên, hỗ trợ các em nhỏ trong tình huống căng thẳng là khoảnh khắc đặc biệt xúc động.

Việc giải cứu thành công 13 người một lần nữa cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự bình tĩnh và chuyên nghiệp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi thực hiện nhiệm vụ.

Giải cứu an toàn 13 người, trong đó có 8 em nhỏ

Theo thông tin từ Bộ Công an, tối 6/8, tại phường Định Công (TP Hà Nội), thang máy trong một ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh gặp sự cố, khiến 13 người bị mắc kẹt bên trong, gồm 5 người lớn và 8 em nhỏ. Trong số này có 2 người nước ngoài.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 13 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Các cán bộ, chiến sĩ vừa trấn an, hướng dẫn những người mắc kẹt giữ bình tĩnh, không hoảng loạn, vừa triển khai các biện pháp kỹ thuật để đưa cabin thang máy về đúng vị trí tầng.

Sau đó, lực lượng cứu nạn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ mở cửa thang máy, tạo lối thoát và lần lượt đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo: Bộ Công an