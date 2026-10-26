Cảnh sát dẫn giải Mr Pips, Shark Bình cùng đồng phạm đến tòa

Sáng nay (26/10), Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TPHCM); Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ của Ngọ); Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, tại Hà Nội, Chủ tịch Công ty Ngân Lượng) cùng hơn 180 đồng phạm đến tòa để xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Trốn thuế...".

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, khoảng 7h30 cảnh sát dẫn giải nhóm bị cáo đến tòa trên 6 xe ô tô. Trong số nhóm bị dẫn giải có Shark Bình, Mr Pips, Mr Hunter. Ngoài ra, có hơn 30 bị cáo được tại ngoại. Tòa đặt một điểm cầu xét xử tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội nên một số khác không ra hội trường chính.

Clip cảnh sát dẫn giải Mr Pips cùng đồng phạm.

Dưới sảnh tầng 1 trụ sở tòa án an ninh lập một chốt kiểm tra giấy tờ của người tham gia tố tụng; nhiều luật sư, bị hại phải để thiết bị điện tử bên ngoài.

Sau một thời gian tạm giam, Mr Pips tinh thần tốt, mặt trắng, tóc dài hơn thời điểm mới bị khởi tố.

Bên ngoài sân, hàng trăm bị hại, người liên quan tiến vào làm thủ tục đợi lên hội trường xét xử. An ninh bên ngoài được thắt chặt.

Trong vụ án, Mr Pips được xác định là chủ mưu. Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ), họ bàn bạc và thành lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế song bản chất lừa đảo.

"Học nghề" tại Thổ Nhĩ Kỳ xong, Mr Pips về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép.

Mr Pips gây dựng hình ảnh "đánh bóng" trên mạng xã hội với các clip khoe vàng, khoe tiền, siêu xe, hàng hiệu. Trước sự hào nhoáng, nhiều nạn nhân sập bẫy vì nghĩ đang đầu tư chứng khoán quốc tế nhưng thực chất toàn bộ kết quả thắng thua do Mr Pips thao túng.

Shark Bình.

Toàn vụ án, Mr Pips bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo lừa đảo 920 vụ, chiếm 1.568 tỷ đồng; Lê Khắc Ngọ được giao quản lý 20 văn phòng, phải chịu trách nhiệm với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng.

Với đội ngũ hàng nghìn nhân viên được chia làm nhiều bộ phận, nhà đầu tư bị "quây kín" trong ma trận những lời mời chào, hứa hẹn, ban đầu thả cho trúng nhỏ để dụ người chơi đầu tư ngày càng lớn.

Sau khi vắt kiệt nạn nhân, cỗ máy lừa đảo sẽ đổ lỗi cho thị trường, không cho rút tiền hoặc đổ lỗi nhà đầu tư thao tác sai để ép nộp thêm tiền mới cho "cứu" tài khoản, hoặc chuyển sang sàn khác, tiếp tục dồn người chơi đến mức "càng thua càng phải gỡ".

Nạn nhân mất nhiều tiền nhất mà công an xác định được trong vụ án, là hơn 20 tỷ đồng.

Khi bắt đầu có khách hàng tố cáo công an, Nam bị xác định câu kết một luật sư và 2 công an để tư vấn cách mớm cung, khai báo, lo lót để không ảnh hưởng đến các "nhân sự cao cấp" của hệ thống. Tổ tư vấn này được trả tới 6,4 tỷ đồng.

Nhằm hợp thức hóa dòng tiền, Mr Pips và Mr Hunter cùng người nhà đã rửa bằng cách mua hàng chục bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang, đồ xa xỉ...

Đáng chú ý, Mr Pips còn tìm đến Shark Bình để "rửa tiền" hơn 319 tỷ đồng.