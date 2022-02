"Cảnh sát chính tả" ngứa hết người khi xem show Hương Giang: Tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều sai!

The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ vừa lên sóng được 2 tập nhưng đã nhận được sự quan tâm của đông đảo fan yêu truyền hình thực tế. Dù được đầu tư quy mô, từ luật chơi đến thử thách đều sáng tạo nhưng chương trình lại khiến không ít người xem cảm thấy chưa thật sự chỉn chu vì những lỗi cơ bản, khiến "cảnh sát chính tả" phải "ngứa hết người".

Trong phần thi thuyết trình của một thí sinh ở tập đầu tiên, câu hỏi dành cho thí sinh lại mắc lỗi "đánh máy". Thay vì là "3 yếu tố vượt trội để bạn chiến thắng The Next Gentleman?", màn hình hiện câu hỏi lại thành "3 yêu tố vượi trội để bạn chiến thắng The Next Gentleman?".

Lỗi tiếng Việt quá cơ bản xuất hiện ngay từ tập 1

Sang đến tập 2, các thí sinh đã có thử thách catwalk trên tàu điện để trình diễn BST Thu - Đông. Theo dõi phần thi của top 18, các "cảnh sát chính tả" phát hiện ngay lỗi sai tiếng Anh cơ bản về tên chương trình. The Next Gentleman đã bị đổi thành... The Next Gengtleman. Đó là chưa kể đến chuyện hình ảnh bị dán méo mó, nhăn nhúm. Chính lỗi nhỏ này đã biến tổng thể cảnh quay thành ra "giả trân", lại bị cho là không chỉn chu.

Đến tên chương trình cũng viết sai thế này...

Hy vọng rằng trong những tập phát sóng sắp tới, ê-kíp chương trình sẽ chuẩn bị kỹ càng mọi thứ để nâng cao chất lượng cảnh quay.

