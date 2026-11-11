Cảnh giác biến chứng cúm A ở trẻ

Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc

Trong khoảng hai tuần gần đây, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc liên tục tiếp nhận nhiều trẻ mắc cúm A đến khám và điều trị. Có những ngày, số trẻ nhập viện lên tới 20-25 trường hợp, chủ yếu ở độ tuổi tiểu học.

Cúm A thường gây các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, đau họng và mệt mỏi. Tuy nhiên, bệnh có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp và các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, trẻ có sức đề kháng yếu hoặc mắc bệnh nền.

Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ khi có biểu hiện nghi mắc cúm. Những dấu hiệu cảnh báo cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay gồm thở nhanh, khó thở, li bì, khó đánh thức, không uống được hoặc có biểu hiện mất nước.

Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine cúm hằng năm theo hướng dẫn; hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; giữ môi trường sống, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

Khi trẻ có triệu chứng nghi mắc cúm, cần cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan. Phụ huynh không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh hoặc thuốc kháng virus khi chưa có chỉ định của bác sĩ.