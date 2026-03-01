Theo gia đình, trong lúc sơ ý, trẻ đã nuốt phải một lượng dầu thơm dùng trong nhà. Chỉ ít phút sau, trẻ xuất hiện ho liên tục, nôn và khó thở nên được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng xử trí ban đầu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát. Kết quả chẩn đoán ghi nhận suy hô hấp, viêm phổi hít do ngộ độc dầu thơm.

Sau khi được điều trị tích cực, chỉ sau một ngày, tình trạng bệnh nhi đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe của trẻ đã ổn định và được xuất viện.

Các bác sĩ cảnh báo, dầu thơm, tinh dầu hay dung dịch xịt phòng dù có mùi dễ chịu nhưng chứa các thành phần hóa học độc hại. Khi nuốt hoặc hít phải, trẻ có nguy cơ bị tổn thương phổi nghiêm trọng, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng.

Để phòng tránh, phụ huynh cần để các loại hóa chất ngoài tầm với của trẻ, không đựng trong chai nước uống hoặc vật dụng quen thuộc.

Khi trẻ nuốt nhầm hóa chất, tuyệt đối không tự gây nôn tại nhà mà cần đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.