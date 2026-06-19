Mới đây, mạng xã hội xôn xao 2 phụ nữ bị sụt lún cát dưới chân khi đang tắm biển. Cụ thể, cài khoản Đ.M.H chia sẻ trên facebook cá nhân với nội dung như sau:

"Nếu tớ chết hôm 30/05 thì hôm nay là chẵn 20 ngày, có khi cỏ cũng bắt đầu mọc lún phún trên mộ! Để tớ kể cho mọi người nghe vụ tớ đuối nước ngoài biển để mọi người cảnh giác nhé!", lời mở đầu câu chuyện khiến nhiều người rùng mình.

Người phụ nữ này kể, 14h30 phút thứ 7 ngày 30/05 đoàn tớ khoảng 20 người gồm 4 gia đình đến khu nghỉ dưỡng tại Thanh Hóa, 16h30 phút mọi người cùng ra biển để tắm, hôm đó trời không nắng, sóng biển không quá lớn.

Cô không biết bơi nên chọn tắm gần bờ. Sau khi tắm khoảng 45 phút thì mọi người ra về, riêng cô và 1 người phụ nữ khác ở lại.

2 chị em bảo nhau lội dọc biển rồi lên về, lúc đó nước chỉ ngang ngực, đang nắm tay nhau vừa lội vừa nói chuyện thì 2 chị em cảm thấy chân không chạm cát, chới với, sóng nhấn chìm, vùng vẫy trong nước, ngoi lên rồi lại chìm xuống, không thở nổi, lúc đó đầu óc cực kì tỉnh táo nhưng vì không biết bơi, không có kĩ năng sinh tồn nên bất lực và tuyệt vọng. 2 chị em chỉ kịp kêu cứu 1 - 2 lần là chìm hoàn toàn trong nước, trong đầu đã xác định là chết (quá trình chìm trong nước kéo dài khoảng 1 phút).

Ảnh chụp màn hình chia sẻ của Đ.M.H

Rồi có 1 cánh tay giơ ra nhưng chưa kịp bám thì cánh tay đó lại rụt lại (vì người cứu họ cũng phát hiện tự nhiên chân họ không chạm cát), cánh tay đó lại giơ ra 1 lần nữa và cô nghe rõ lời nói: "Bám lấy tay anh, bỏ tay người kia ra, chỉ cứu được 1 người thôi"... Thế rồi cuối cùng anh lôi được cả hai thoát ra khỏi vùng nước sâu đó.

Khi lên đến bờ mặt cô tím bầm vì thiếu oxy, cố gắng hít thở sâu thì 1 tiếng sau mặt mới hết bầm tím. Về nơi nghỉ 2 chị em không thở sâu được nhưng cũng không đến nỗi thở khó khăn và nghĩ là ổn!

“Sang trưa ngày hôm sau, khi đang trên đường từ Thanh Hóa về thì tớ bắt đầu xuất hiện cơn đau ngực, mức độ đau tăng theo từng phút, cảm giác như tim mình bị ai đó bóp chặt lại, khoảng 12h30 phút tớ nhập viện cấp cứu, làm tất cả các xét nghiệm và chụp chiếu thì tớ được chẩn đoán viêm màng phổi, đông đặc phổi, tràn nước vào phổi, hạ kali máu”, cô chia sẻ trên trang cá nhân.

Bài học rút ra từ một lần chết hụt khi đi biển

Từ trải nghiệm của chính mình, người phụ nữ đã rút ra những bài học đáng quý:

1. Khi đi tắm biển tuyệt đối không bao giờ được chủ quan, nên tắm chỗ đông người và mặc áo phao.

2. Nên tìm hiểu trước bãi tắm mà mình định tắm.

3. Nếu bị đuối nước mà may mắn thoát chết thì nên đi kiểm tra sức khỏe luôn (không nên để đến ngày hôm sau).

4. Ai đi tắm nhớ chú ý những vùng có cắm biển báo, có nhiều vùng có biển báo cắm ở vị trí lệch so với vũng nước sâu nên càng cẩn trọng hơn.

Ảnh minh họa

“Tớ nghĩ rằng cuộc đời chỉ ban cho tớ 1 tấm vé may mắn và tớ đã sử dụng nó vào ngày 30/05/2026. Nghỉ hè! Nhà nhà người người đi biển. Chúc mọi người vui vẻ bình an trong những chuyến du lịch sắp tới!”, người phụ nữ nhắn nhủ.

Mỗi mùa hè, những bãi biển đông nghịt người lại trở thành điểm đến yêu thích của hàng triệu gia đình. Thế nhưng, chính sự quen thuộc ấy đôi khi khiến nhiều người chủ quan. Không ít nạn nhân đuối nước đã gặp nạn trong điều kiện thời tiết đẹp, sóng không lớn, thậm chí chỉ cách bờ vài chục mét.

Câu chuyện của chị Đ.M.H là lời nhắc nhở rằng tai nạn dưới nước không giống những gì chúng ta thường thấy trên phim ảnh. Người bị đuối nước thường không có nhiều thời gian để la hét hay kêu cứu. Chỉ vài chục giây mất thăng bằng ở vùng nước sâu bất ngờ, một chuyến du lịch vui vẻ có thể biến thành thảm kịch cho cả gia đình.

Điều đáng sợ hơn là nguy hiểm chưa kết thúc khi nạn nhân được đưa lên bờ. Nước biển hít vào phổi có thể gây tổn thương hô hấp nghiêm trọng, dẫn đến viêm phổi, phù phổi hoặc suy hô hấp nhiều giờ sau tai nạn. Vì vậy, bất kỳ ai từng bị đuối nước, dù đã tỉnh táo và cảm thấy bình thường, cũng cần được kiểm tra y tế càng sớm càng tốt.

Biển luôn đẹp và hấp dẫn, nhưng biển không phải hồ bơi. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan, một bước chân lọt vào hố sâu hoặc dòng chảy xa bờ, cái giá phải trả có thể là cả tính mạng. Đừng để những bức ảnh nghỉ dưỡng hạnh phúc trở thành ký ức cuối cùng của một chuyến đi. Trước khi xuống nước, hãy trang bị kiến thức an toàn, tuân thủ cảnh báo của lực lượng cứu hộ và tuyệt đối không đánh cược mạng sống của mình với sự may mắn. Chị Đ.M.H đã có "tấm vé may mắn" để trở về, nhưng không phải ai cũng có cơ hội thứ hai như vậy.