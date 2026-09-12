Cảnh báo nguy cơ bánh Trung thu trôi nổi gian lận trên thị trường số

Biến tướng tinh vi trên không gian mạng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, trong 8 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng toàn thành phố đã kiểm tra 6.333 vụ, phát hiện và xử lý 6.139 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.780 tỷ đồng, trong đó tiền phạt vi phạm hành chính hơn 426 tỷ đồng và tiền truy thu thuế hơn 1.353 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án đối với 4 bị can liên quan đến các hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm nghiêm trọng.

Đánh giá về thực trạng này, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội nhận định, phương thức hoạt động của các đối tượng vi phạm đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số. Không còn chỉ co cụm tại các kho hàng hay điểm tập kết truyền thống, nhiều đối tượng triệt để lợi dụng mạng xã hội, các nhóm bán hàng tự phát và sàn thương mại điện tử để tiêu thụ bánh Trung thu nhập lậu. Việc xé lẻ đơn hàng, sử dụng các đơn vị vận chuyển trung gian và thanh toán trực tuyến khiến quá trình thu thập chứng cứ, truy vết nguồn gốc hàng hóa của lực lượng chức năng gặp không ít rào cản.

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm dịp cao điểm, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tục kiểm tra, xử lý hàng loạt vụ việc. Qua rà soát riêng đối với mặt hàng bánh Trung thu, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 2.100 sản phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 22 đã phát hiện 1.400 sản phẩm bánh ngọt không rõ nguồn gốc tại Hộ kinh doanh siêu thị Thanh Thủy (phường Phú Diễn) và 520 chiếc bánh nướng nhãn hiệu "MOON CAKE" nhập lậu tại Hộ kinh doanh Thu Phương (phường Tây Tựu). Tại địa bàn do Đội Quản lý thị trường số 2 quản lý, Đội trưởng Nguyễn Duy Tùng thông tin đơn vị đã kiểm tra 8 vụ, xử phạt hành chính 47,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 871 sản phẩm bánh kẹo, bánh Trung thu không bảo đảm điều kiện lưu thông.

Chỉ cần gõ và tìm từ khóa Bánh Trung thu trên trang tìm kiếm, sẽ trả về hàng nghìn kết quả những mẫu bành Trung thu bắt mắt.

Ghi nhận thực tế tại các điểm sản xuất và kênh phân phối cho thấy, công tác kiểm tra quyết liệt của lực lượng chức năng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cơ sở kinh doanh chân chính. Ông Nguyễn Ngọc Quốc Thịnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm sức khỏe BAKER BAKING FOOD, cho rằng việc loại bỏ các mặt hàng giá rẻ trôi nổi giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ uy tín cho các thương hiệu Việt làm ăn chuẩn chỉnh.

Cùng chung góc nhìn, ông Lê Anh Nam, Giám đốc Âm thực Khách sạn Sheraton Hanoi West nhấn mạnh việc tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm và công khai minh bạch nguồn gốc nguyên liệu đầu vào là tiêu chuẩn sống còn để giữ vững niềm tin của khách hàng.

Người tiêu dùng chọn bánh mua bánh trung thu. Ảnh Hà Phong

Là người tiêu dùng, anh Nguyễn Quý Kiên, phường Đại Mỗ cho biết, sự chủ động kiểm soát của cơ quan quản lý giúp người dân giảm bớt lo ngại khi chọn mua thực phẩm cho gia đình trong dịp Tết Trung thu. Chị Nguyễn Thị Hoa, phường Từ Liêm cũng bày tỏ: "Trên các chợ mạng, nhiều loại bánh Trung thu giá rẻ được quảng cáo bắt mắt nhưng hoàn toàn thiếu nhãn phụ tiếng Việt và hạn sử dụng. Khi biết lực lượng chức năng liên tục phát hiện và chặn đứng các lô bánh lậu, người dân chúng tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều".

Tăng cường kiểm soát, bảo vệ thị trường minh bạch

Thực tế thị trường đặt ra yêu cầu phải có giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn. Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, thời gian tới, các lực lượng chức năng thành phố sẽ tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, nắm bắt sát diễn biến địa bàn và từng lĩnh vực quản lý. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ các điểm tập kết, kho chứa trung chuyển lớn, các trung tâm giao nhận chuyển phát nhanh và các gian hàng trực tuyến có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng chức năng xã Phú Xuyên đẩy mạnh kiểm tra, nâng cao ý thức an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ảnh PV

Theo Phó Chi cục trường Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Kiều Đình Cảnh cho biết, đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2026 sẽ tiếp tục được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn trong thời gian tới, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chuyên trách, Sở Công Thương Hà Nội khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi mua sắm. Chỉ mua bánh Trung thu và các loại thực phẩm tại các điểm bán cố định, địa chỉ rõ ràng hoặc gian hàng trực tuyến chính thống đã được xác thực.

Nhấn mạnh vai trò kiểm soát sát sao từ cấp cơ sở, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng nhấn mạnh, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra liên ngành, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với người tiêu dùng, người dân chỉ nên chọn mua các sản phẩm bánh Trung thu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhãn mác đầy đủ và còn hạn sử dụng. Tuyệt đối không mua bán, sử dụng các loại bánh "3 không" (không nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng) trôi nổi, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn.