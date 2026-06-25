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Bệnh viện Tâm thần Hà Nội vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 17 tuổi trong tình trạng mất ngủ kéo dài, buồn chán và xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực. Theo chia sẻ, em từng xem búp bê Kumanthong như một người bạn để tâm sự và tìm kiếm sự đồng cảm. Sau khi gia đình đốt bỏ búp bê, người bệnh cảm thấy hụt hẫng, khó kiểm soát cảm xúc và gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Các bác sĩ cho biết trường hợp này phản ánh nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ tâm lý rất lớn ở lứa tuổi vị thành niên. Trong bối cảnh trào lưu sưu tầm và "nuôi" búp bê Kumanthong lan truyền trên mạng xã hội, một số trẻ có thể hình thành niềm tin đặc biệt vào món đồ này.

Theo chuyên gia, việc lệ thuộc cảm xúc vào một đồ vật có thể khiến trẻ khó tách rời, đặc biệt khi đang cảm thấy cô đơn hoặc thiếu sự kết nối với gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó, các nội dung huyền bí, thiếu cơ sở khoa học liên quan đến Kumanthong có thể làm gia tăng lo âu, sợ hãi, mất ngủ hoặc khiến trẻ lý giải các sự việc theo hướng tiêu cực.

Các bác sĩ cũng cảnh báo việc dành quá nhiều thời gian cho các hội nhóm trực tuyến liên quan đến nội dung huyền bí có thể ảnh hưởng đến học tập, các mối quan hệ xã hội và quá trình phát triển tâm lý của trẻ.

Chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên phản ứng gay gắt khi phát hiện con quan tâm đến Kumanthong mà cần tìm hiểu nguyên nhân, tăng cường trò chuyện và đồng hành cùng trẻ. Đồng thời, cần hướng dẫn trẻ phân biệt giữa nội dung giải trí, niềm tin cá nhân và các thông tin có cơ sở khoa học.

Khi trẻ có biểu hiện mất ngủ kéo dài, buồn chán, thu mình, giảm giao tiếp, học tập sa sút hoặc xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa tâm thần hoặc tâm lý để được hỗ trợ kịp thời.