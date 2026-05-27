Bệnh nhi N.K.N., 14 tuổi, trú tại phường Nam Định, được đưa vào viện sau khoảng 2 giờ uống thuốc với các biểu hiện đau ngực, run chân tay, tim đập nhanh. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị ngộ độc thuốc Terbutaline kèm hạ kali máu nặng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tim mạch.

Ngay lập tức, ekip trực đã triển khai các biện pháp cấp cứu như rửa dạ dày, bổ sung kali theo phác đồ và theo dõi sát tình trạng người bệnh. Sau 12 giờ điều trị tích cực, trẻ qua cơn nguy hiểm và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Cấp cứu - sơ sinh.

Các bác sĩ cảnh báo, nhiều gia đình vẫn còn chủ quan trong việc bảo quản thuốc tại nhà, khiến trẻ dễ tiếp cận và uống nhầm hoặc dùng quá liều. Để phòng tránh ngộ độc thuốc ở trẻ, phụ huynh cần bảo quản thuốc trong tủ có khóa, giữ nguyên bao bì, không để lẫn lộn các loại thuốc và loại bỏ thuốc quá hạn.

Ngoài ra, thuốc phải được sử dụng đúng đơn, đúng liều theo chỉ định bác sĩ; tuyệt đối không tự ý mua thuốc cho trẻ hoặc dùng thuốc như "kẹo" để dụ trẻ uống.

Khi phát hiện trẻ uống nhầm hoặc quá liều thuốc, phụ huynh cần nhanh chóng tách trẻ khỏi nguồn thuốc, lấy thuốc còn sót ra khỏi miệng nếu có, không tự móc họng gây nôn. Nếu trẻ tỉnh táo, để trẻ ngồi hoặc đứng; nếu lơ mơ cần đặt nằm nghiêng an toàn và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời mang theo vỏ hoặc lọ thuốc để hỗ trợ bác sĩ xử trí kịp thời.