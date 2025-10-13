Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phường Tây Hồ, Nghĩa Đô, Ngọc Hà. Ngoài ra, một vùng mây đối lưu từ phía đông đang có xu hướng di chuyển và mở rộng về phía nội thành Hà Nội.

Trong khoảng từ nay đến 4 giờ tới, các phường: Xuân Đỉnh, Phú Thượng, Ba Đình, Giảng Võ, Cầu Giấy, Việt Hưng, Phúc Lợi, Long Biên, Lĩnh Nam, Yên Sở, Hoàng Mai, Tương Mai, Vĩnh Tuy, Bạch Mai... có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo Hà Nội có thể chuyển mưa dông trong khoảng thời gian từ nay đến 4 giờ tới.

Mây đen giăng kín bầu trời Hà Nội chiều 13/10

Hà Nội cũng nằm trong khu vực sắp chịu ảnh hưởng từ một đợt không khí lạnh yếu kết hợp với gió đông từ hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới lấn tây.

Trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 15.10, khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là Đông Bắc Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, trời chuyển nhiều mây. Dự báo lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến dưới 50mm, nên khả năng xảy ra lũ trên các hệ thống sông là rất thấp.

Tuy nhiên, trong thời gian này vẫn có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, với cường độ mưa lớn 30 - 50mm/giờ, có thể gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất cục bộ ở một số khu vực vùng núi.

Chiều và đêm 13.10, khu vực Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến 15 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.