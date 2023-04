Cảnh báo mới về 14 sản phẩm siro ho bị cấm

Bộ Y tế vừa có văn bản số 2349 BYT-QLD về việc cảnh báo đối với một số sản phẩm siro ho bị cấm sử dụng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết đã nhận được công điện của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) cảnh báo các cơ quan chức năng thành viên của Interpol về việc hàng trăm trẻ em đã tử vong hoặc bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm siro bị cấm ở một số quốc gia.

STT Tên sản phẩm Nhà chế tạo Quốc gia bị ảnh hưởng Khu vực 1 Promethazine Oral Solutinon MAIDEN PHARMACEUTICALS LIMITED Gambia Châu Phi 2 Kofexmalin Baby Cough Syrup MAIDEN PHARMACEUTICALS LIMITED Gambia Châu Phi 3 Makoff Baby Cough Syrup MAIDEN PHARMACEUTICALS LIMITED Gambia Châu Phi 4 Magrip N Cold Syrup MAIDEN PHARMACEUTICALS LIMITED Gambia Châu Phi 5 Termorex Syrup PT KONIMEX Indonesia Đông Nam Á 6 Flurin DMP Syrup PT YARINDO Indonesia Đông Nam Á 7 Unibebi Cough Syrup PT UNIVERSAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Indonesia Đông Nam Á 8 Unibebi Demam Paracetamol Drops PT UNIVERSAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Indonesia Đông Nam Á 9 Unibebi Demam Paracetamol Syrup PT UNIVERSAL PHARMACEUTICAL INDUSTRIES Indonesia Đông Nam Á 10 Paracetamol Drops PT AFI FARMA Indonesia Đông Nam Á 11 Paracetamol Syrup (mint) PT AFI FARMA Indonesia Đông Nam Á 12 Vipcol Syrup PT AFI FARMA Indonesia Đông Nam Á 13 Ambronol Syrup MARION BIOTECH PVT.LTD Uzbekistan Trung Á 14 DOK-1 MAX Syrup MARION BIOTECH PVT.LTD Uzbekistan Trung Á

Theo thông tin từ Interpol, các sản phẩm này được sản xuất tại Ấn Độ và Indonesia có chứa Diethylene có thể dẫn đến tổn thương sức khỏe nghiêm trọng hoặc tử vong cho người sử dụng.



Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa, phòng tại đơn vị biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm siro ho nêu trên để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dược việc lưu hành các sản phẩm này nói riêng và các thuốc không có nguồn gốc, xuất xứ, chưa được cấp phép lưu hành nói chung trên thị trường.

Trường hợp phát hiện các sản phẩm này có lưu hành, tiến hành thu hồi, tiêu hủy và xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh dược theo quy định, tránh gây hại cho người sử dụng.

Trước đó, ngay từ tháng 10-2022, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo hàng chục trẻ nhỏ ở Gambia, một quốc gia ở Tây Phi, tử vong do tổn thương thận cấp tính có thể liên quan đến siro trị ho, cảm bị nhiễm độc do một nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ sản xuất.

4 loại siro WHO vừa phát đi cảnh báo nguy hiểm có thể liên quan đến các ca tử vong ở trẻ em

Cảnh báo này bao gồm 4 sản phẩm: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup.

Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm phát hiện lượng diethylene glycol và ethylene glycol ở mức "không thể chấp nhận được". Những chất này rất độc hại và có thể gây tử vong hoặc khiến người dùng gặp phải các tác dụng phụ như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đau đầu… có thể gây độc và dẫn đến tổn thương thận cấp tính.

Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin và đã tiến hành rà soát danh mục các thuốc được nhập về Việt Nam. Kết quả rà soát cho thấy Việt Nam chưa cấp số đăng ký nào cho Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd; chưa cấp số đăng ký cho 4 sản phẩm thuốc ho Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup và Magrip N Cold Syrup. Đồng thời Công ty Maiden Pharmaceuticals Ltd cũng không có hồ sơ nào đang nộp tại cơ quan y tế.