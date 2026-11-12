Cảnh giác bẫy cho thuê tài khoản ngân hàng

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập của sinh viên, các đối tượng đưa ra mức thù lao hấp dẫn để dụ dỗ mở, cho thuê tài khoản ngân hàng và cung cấp thông tin đăng nhập. Tưởng chừng chỉ là công việc đơn giản, không ít sinh viên đã vô tình tiếp tay cho các đường dây đánh bạc trực tuyến luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ cơ quan công an, một số sinh viên được trả khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi tài khoản ngân hàng cho thuê. Đáng chú ý, một sinh viên năm thứ ba tại Hà Nội đã mở tới 14 tài khoản ngân hàng, trong khi một nữ sinh viên khác mở 8 tài khoản và đứng tên giám đốc hai công ty được thành lập nhằm phục vụ hoạt động của đường dây.

Lợi dụng nhu cầu kiếm thêm thu nhập để trang trải học phí, tiền thuê nhà và sinh hoạt, các đối tượng đưa ra những lời mời làm việc với nội dung tưởng chừng đơn giản như hỗ trợ thanh toán, quản lý giao dịch. Tuy nhiên, để tham gia, sinh viên phải mở tài khoản ngân hàng, bàn giao thẻ, thông tin đăng nhập và SIM điện thoại đăng ký với ngân hàng. Thậm chí, một số trường hợp còn trực tiếp xác thực các giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn mà không biết rõ nguồn gốc dòng tiền hay mục đích giao dịch, vô tình trở thành mắt xích trong hệ thống luân chuyển tiền của các đường dây đánh bạc trực tuyến.

Những thủ đoạn lợi dụng sinh viên để mở, cho thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng trái phép đã được phản ánh trong số phát sóng tuần qua của chương trình Cảnh giác 24/7, chương trình chuyên sâu về phòng, chống lừa đảo tài chính công nghệ cao do Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện, với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank).

Theo đại diện cơ quan công an, nhóm người trẻ thường có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nhưng còn thiếu kinh nghiệm xã hội và nhận thức về rủi ro pháp lý. Các đối tượng thường tiếp cận qua bạn bè, người quen hoặc mạng xã hội, sử dụng hình ảnh về cuộc sống giàu có, thu nhập cao để tạo sức hút.

Trong khi đó, những người cho thuê tài khoản thường chỉ nhận được một phần tiền công nhỏ, nhưng lại trực tiếp tham gia vào quá trình nhận, kiểm soát và chuyển dòng tiền bất hợp pháp, khiến họ dễ bị phát hiện và xử lý hơn những đối tượng cầm đầu ở nước ngoài.

Ngân hàng khuyến cáo

Ông Lương Công Thành, Giám đốc Khối Công nghệ thông tin GPBank, khuyến cáo người dân tuyệt đối không bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào; không giao thẻ ATM, SIM, mật khẩu, mã OTP hay quyền xác thực giao dịch cho người khác để tránh bị lợi dụng.

Đặc biệt, cần cảnh giác với những lời mời làm việc chỉ yêu cầu mở tài khoản, nhận tiền rồi chuyển tiếp để hưởng hoa hồng, hoặc đề nghị đứng tên giám đốc doanh nghiệp nhưng không nắm rõ hoạt động kinh doanh và nguồn tiền.

(Ảnh ông Lương Công Thành – Giám đốc Khối Công nghệ thông tin, Ngân hàng GPBank)

"Trường hợp đã lỡ giao tài khoản hoặc tham gia chuyển tiền theo yêu cầu của người khác, người dân cần dừng ngay các giao dịch, chủ động liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn. Không tiếp tục làm theo chỉ đạo của các đối tượng, đồng thời cần lưu giữ tin nhắn, thông tin liên lạc và dữ liệu giao dịch liên quan để phục vụ xác minh", ông Lương Công Thành chia sẻ.

Hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán thuộc nhóm hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 5 Điều 8 Nghị định 52/2024/NĐ-CP. Từ ngày 9/2/2026, Nghị định 340 quy định mức phạt từ 50 đến 75 triệu đồng đối với hành vi cho thuê, cho mượn từ 1 đến dưới 10 tài khoản và từ 75 đến 100 triệu đồng đối với hành vi liên quan đến 10 tài khoản trở lên, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và vai trò trong các hoạt động bất hợp pháp, người cho thuê tài khoản còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những vụ việc trên cho thấy rủi ro từ việc cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chỉ dừng lại ở nguy cơ mất thông tin cá nhân hay quyền kiểm soát tài khoản, mà còn có thể kéo theo những hệ lụy pháp lý nghiêm trọng khi tài khoản bị lợi dụng để thực hiện giao dịch bất hợp pháp. Để tránh trở thành mắt xích trong các đường dây phạm tội, người dân, đặc biệt là sinh viên và người trẻ, cần cảnh giác trước những lời mời "việc nhẹ lương cao", tuyệt đối không cung cấp thông tin đăng nhập, giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng cho người khác chỉ vì khoản thù lao trước mắt.