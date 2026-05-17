Theo thông tin từ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, bệnh nhi nhập viện với các biểu hiện mệt nhiều, nôn ói, thở nhanh và rối loạn tri giác. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ bị toan ceton đái tháo đường mức độ nặng, đường huyết lên tới 32,1 mmol/L, cao gấp nhiều lần bình thường. Đặc biệt, pH máu chỉ còn 6,6 - mức toan nặng nguy hiểm.

Ngay sau nhập viện, bệnh nhi được cấp cứu tích cực, điều chỉnh đường huyết, điện giải và tình trạng toan kiềm. Sau điều trị, sức khỏe trẻ đã ổn định.

Các bác sĩ xác định bệnh nhi mắc đái tháo đường type 1 - bệnh lý tự miễn khiến cơ thể không còn khả năng sản xuất insulin để kiểm soát đường huyết.

Qua khai thác bệnh sử, trước đó trẻ có thói quen nhịn ăn cơm để giảm cân nhưng lại thường xuyên sử dụng trà sữa và nước ngọt. Trong thời gian ngắn, trẻ sụt khoảng 20kg kèm các biểu hiện uống nhiều, tiểu nhiều nhưng không được phát hiện sớm.

Theo các bác sĩ, việc nhịn ăn kết hợp tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có thể khiến đường huyết tăng cao đột ngột, góp phần thúc đẩy tình trạng nhiễm toan ceton nguy hiểm.

Các chuyên gia cảnh báo, đái tháo đường ở trẻ em thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ sót. Khi phát hiện muộn, trẻ có thể rơi vào tình trạng cấp cứu nguy hiểm.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như uống nhiều, tiểu nhiều bất thường, sụt cân nhanh, mệt mỏi kéo dài, đau bụng, nôn ói, thở nhanh hoặc lơ mơ.

Các bác sĩ nhấn mạnh, đái tháo đường type 1 là bệnh mạn tính phải điều trị suốt đời. Việc tuân thủ điều trị, sử dụng insulin đúng hướng dẫn và theo dõi đường huyết thường xuyên đóng vai trò quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, sau giai đoạn cấp cứu, bệnh nhi sẽ được quản lý lâu dài, hướng dẫn dinh dưỡng, sử dụng insulin và kiểm soát đường huyết. Khoa Nhi cũng triển khai Câu lạc bộ Đái tháo đường trẻ em nhằm hỗ trợ phụ huynh và bệnh nhi trong quá trình điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần xây dựng cho trẻ chế độ ăn lành mạnh, hạn chế nước ngọt và đồ uống nhiều đường, khuyến khích vận động phù hợp và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời không chỉ giúp phòng tránh biến chứng nguy hiểm trước mắt mà còn giúp trẻ duy trì chất lượng sống lâu dài.