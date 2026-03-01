Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang bày bưởi ngày Tết

Những quả bưởi xanh mướt, tròn đầy thường được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên mâm ngũ quả mỗi dịp Tết đến. Nhiều gia đình chọn rất kỹ, lau từng chút một trước khi bày lên bàn thờ hay phòng khách. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, không ít người giật mình khi phát hiện cuống bưởi bắt đầu mốc, vỏ xuất hiện đốm thâm, thậm chí bên trong đã mềm nhũn mà bên ngoài vẫn còn khá đẹp. Sai lầm trong cách bảo quản có thể khiến loại quả tưởng như “bền nhất mâm” lại nhanh hỏng nhất, đó là những gì nhiều chuyên gia cảnh báo đặc biệt.

Ảnh minh họa

Bưởi trưng Tết – tưởng bền nhưng rất dễ hỏng nếu đặt sai chỗ

So với nhiều loại trái cây khác, bưởi được xem là “ứng cử viên” lý tưởng để trưng lâu ngày vì vỏ dày, ít dập nát. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bưởi có thể để ở bất kỳ vị trí nào trong nhà.

Thực tế, sau 3–5 ngày Tết, nhiều gia đình nhận thấy quả bưởi bắt đầu mềm khi ấn nhẹ, phần đáy có hiện tượng ẩm, cuống chuyển màu nâu sẫm hoặc xuất hiện những đốm trắng nhỏ. Có trường hợp, khi bổ ra mới phát hiện phần ruột đã khô xốp hoặc úng nước.

Nguyên nhân thường đến từ những thói quen rất phổ biến: đặt bưởi sát tường ẩm, gần khu vực bếp nấu có nhiệt độ cao, dưới luồng gió điều hòa hoặc bọc kín trong túi nilon với suy nghĩ “giữ tươi lâu hơn”. Thậm chí, nhiều người còn rửa bưởi trước khi trưng để vỏ bóng đẹp hơn, vô tình khiến độ ẩm lưu lại trên bề mặt, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển.

Ảnh minh họa

Theo khuyến nghị chung về bảo quản nông sản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trái cây nên được đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và môi trường ẩm thấp. Tương tự, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng lưu ý thực phẩm tươi cần hạn chế tiếp xúc với độ ẩm cao để giảm nguy cơ hư hỏng sớm.

Một chi tiết ít người để ý là việc đặt bưởi cạnh chuối chín. Chuối và một số loại quả chín nhanh có thể giải phóng khí ethylene – yếu tố thúc đẩy quá trình chín và lão hóa của trái cây xung quanh, khiến bưởi nhanh xuống cấp hơn bình thường.

Cuống mốc, vỏ thâm – dấu hiệu không nên chủ quan

Trong cấu trúc của quả bưởi, phần cuống là vị trí dễ bị tổn thương và xâm nhập bởi vi sinh vật nhất. Khi cuống bắt đầu mốc hoặc có mùi lạ, đó không chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Nhiều trường hợp, phần ruột bên trong đã bị ảnh hưởng dù lớp vỏ ngoài vẫn còn tương đối nguyên vẹn.

Đáng nói, khi bưởi được đặt chung trong mâm kín với các loại trái cây khác, nấm mốc có thể phát tán bào tử, khiến những quả bên cạnh cũng nhanh hỏng theo. Điều này đặc biệt dễ xảy ra trong không gian phòng khách đóng kín, ít thông gió trong những ngày đầu xuân.

Ảnh minh họa

Sau Tết, tâm lý “tiếc của” cũng khiến nhiều gia đình cố giữ lại những quả bưởi đã có dấu hiệu xuống cấp. Có người cắt bỏ phần hỏng để sử dụng tiếp phần còn lại. Tuy nhiên, khi đã xuất hiện mốc rõ ràng, việc tiếp tục dùng không còn được khuyến khích vì chất lượng quả đã suy giảm đáng kể.

Cách bảo quản đúng để bưởi giữ được lâu mà vẫn đẹp mâm

Để bưởi giữ được độ tươi trong suốt những ngày Tết, một vài lưu ý nhỏ có thể tạo khác biệt lớn.

Trước khi trưng, không nên rửa bưởi nếu chưa có ý định sử dụng ngay. Chỉ cần lau nhẹ bằng khăn khô, sạch để loại bỏ bụi bẩn. Giữ nguyên lớp vỏ tự nhiên sẽ giúp hạn chế ẩm thấm vào bề mặt.

Trong thời gian trưng bày, nên đặt bưởi ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc vị trí quá gần bếp nấu. Không bọc kín bằng túi nilon. Thay vào đó, có thể lót giấy báo hoặc đặt trên đĩa khô để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn ẩm. Mỗi một đến hai ngày, nên kiểm tra phần cuống để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Khi hạ mâm, nếu bưởi vẫn còn tươi, có thể tiếp tục bảo quản ở nơi thoáng mát. Với bưởi đã bóc, nên bọc kín và dùng trong thời gian ngắn để đảm bảo chất lượng. Đồng thời, tránh để chung với các loại trái cây đã chín kỹ hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Mâm ngũ quả ngày Tết không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự chỉn chu, trân trọng của mỗi gia đình trong những ngày đầu năm. Giữ cho những quả bưởi luôn tươi đẹp, không hỏng sớm cũng là cách tránh lãng phí và gìn giữ không gian sống gọn gàng, ấm cúng. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ, cả mâm quả ngày xuân đã có thể giữ trọn vẹn vẻ tròn đầy như ý nghĩa ban đầu.



