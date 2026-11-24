Dù ngày càng có nhiều thiết bị nhà bếp hiện đại ra đời, bếp gas vẫn là lựa chọn quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Để bếp hoạt động, bên cạnh thiết bị nấu, bình gas cũng là bộ phận không thể thiếu, có nhiệm vụ cung cấp nhiên liệu phục vụ việc nấu nướng hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý đúng mức đến cách sử dụng và bảo quản thiết bị này. Những thói quen tưởng chừng nhỏ như đặt bình sai vị trí, không kiểm tra dây dẫn hay quên khóa van sau khi nấu ăn đều có thể ảnh hưởng đến độ an toàn, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, nếu gia đình đang sử dụng bếp gas, mọi người nên ghi nhớ 5 lưu ý quan trọng dưới đây.

1. Đặt bình gas ở vị trí phù hợp, thông thoáng

Vị trí đặt bình gas là yếu tố quan trọng nhưng đôi khi chưa được các gia đình quan tâm đúng mức. Bình gas nên được đặt ở nơi khô ráo, thông thoáng, trên mặt phẳng chắc chắn và thuận tiện cho việc kiểm tra, khóa van khi cần thiết. Gia đình nên tránh đặt bình gần nguồn nhiệt, nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc khu vực thường xuyên ẩm ướt. Không nên để bình gas trong không gian quá kín, bị che chắn hoàn toàn bởi đồ đạc hoặc tận dụng khu vực xung quanh để chứa nhiều vật dụng không cần thiết.

Bên cạnh đó, bình gas cần được đặt thẳng đứng, không nghiêng đổ và có khoảng cách phù hợp với bếp nấu. Với những căn bếp có diện tích nhỏ, gia đình càng cần tính toán vị trí lắp đặt hợp lý để vừa tiết kiệm không gian vừa thuận tiện cho việc sử dụng.

2. Thường xuyên kiểm tra dây dẫn và van gas

Dây dẫn và van gas là những bộ phận cần được chú ý trong quá trình sử dụng. Sau một thời gian dài, dây dẫn có thể bị lão hóa, nứt, gãy hoặc hư hỏng do tác động từ môi trường và quá trình sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, gia đình nên thường xuyên quan sát tình trạng dây dẫn, các mối nối và van điều áp. Nếu phát hiện dây bị biến dạng, nứt vỡ, lỏng mối nối hoặc có dấu hiệu bất thường, cần liên hệ nhân viên kỹ thuật để kiểm tra và thay thế. Không nên tự ý sửa chữa bằng những vật liệu tạm bợ hoặc sử dụng dây dẫn không chuyên dụng. Khi cần thay linh kiện, hãy chọn sản phẩm phù hợp với hệ thống bếp gas đang sử dụng và nhờ người có chuyên môn lắp đặt.

3. Tạo thói quen khóa van bình gas sau mỗi lần nấu ăn

Đây là một trong những thói quen đơn giản mà gia đình nên duy trì mỗi ngày. Sau khi nấu ăn xong, mọi người thường chỉ tắt núm điều chỉnh trên bếp mà quên khóa van bình gas. Trong khi đó, khóa van sau khi sử dụng giúp ngắt nguồn cung cấp gas đến bếp, góp phần hạn chế những sự cố ngoài ý muốn.

Tốt nhất, gia đình nên thực hiện theo một trình tự cố định: tắt bếp, khóa van bình gas và kiểm tra lại khu vực nấu nướng trước khi rời đi. Đặc biệt, thói quen này càng cần được duy trì trước khi đi ngủ hoặc khi gia đình vắng nhà trong thời gian dài. Nếu ngửi thấy mùi gas bất thường, không nên bật lửa hay thao tác với công tắc điện. Hãy khóa van nếu có thể thực hiện an toàn, mở cửa thông thoáng tự nhiên, đưa mọi người ra ngoài và liên hệ đơn vị chuyên môn để kiểm tra.

4. Chọn mua gas ở địa chỉ uy tín, không tự ý sang chiết

Nguồn cung cấp gas cũng là yếu tố gia đình không nên xem nhẹ. Khi mua bình mới, nên lựa chọn đại lý có địa chỉ rõ ràng, được phép kinh doanh và có nhân viên giao lắp chuyên nghiệp. Khi nhận bình, gia đình nên quan sát tình trạng bên ngoài, kiểm tra van, niêm phong và thông tin nhận diện của đơn vị cung cấp. Không nên sử dụng bình bị móp méo nghiêm trọng, rỉ sét hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Đặc biệt, tuyệt đối không tự ý sang chiết gas từ bình lớn sang bình nhỏ tại nhà. Việc này cần thiết bị và quy trình chuyên dụng, không phải thao tác có thể thực hiện tùy tiện trong điều kiện sinh hoạt gia đình. Ngoài ra, khi cần thay bình, sửa chữa hoặc kiểm tra hệ thống gas, nên nhờ nhân viên kỹ thuật có chuyên môn hỗ trợ thay vì tự tháo lắp các bộ phận.