Ngày 14.12, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, t hời gian gần đây, tình trạng kết hôn của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc thông qua môi giới có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, để lại nhiều hậu quả nặng nề cho xã hội.



Đa số nạn nhân là phụ nữ trẻ sinh sống tại các địa bàn vùng núi, nông thôn, người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, hiểu biết hạn chế về pháp luật. Bên cạnh đó, các đối tượng “môi giới” ngày càng tinh vi, triệt để sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Wechat để vẽ nên những viễn cảnh tươi đẹp khi kết hôn với người Trung Quốc; đưa thông tin sai lệch về người người Trung Quốc có nhu cầu kết hôn với người Việt Nam như có điều kiện kinh tế ổn định, công việc đảm bảo, sinh sống tại các thành phố lớn...

Nhưng thực tế, đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam chủ yếu là người có độ tuổi ngoài 35 trở lên, sinh sống ở các vùng nông thôn, có thu nhập thấp, công việc không ổn định, cơ bản là lao động phổ thông hoặc làm công nhân trong các nhà máy, phân xưởng không đủ khả năng kinh tế lấy vợ Trung Quốc. Trong khi đó, nếu kết hôn với phụ nữ Việt thì chi phí thấp, thuận tiện đi lại, thủ tục đăng ký kết hôn dễ dàng.

Các đối tượng “môi giới” thường sử dụng thủ đoạn tinh vi như thông qua mạng xã hội Weichat để giao dịch móc nối với người Trung Quốc đang có nhu cầu tìm phụ nữ Việt Nam làm vợ. “Môi giới” sẽ gửi hình ảnh phụ nữ Việt Nam cho người Trung Quốc, nếu đồng ý thì người Trung Quốc sẽ nhập cảnh và đến gia đình nhà gái xem mặt, đặt sính lễ (khoảng 20.000.000 - 150.000.000 VNĐ) .

Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện thì các đối tượng dùng các lý do biện minh, không thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Việc giao dịch trả tiền công môi giới (tiền sẽ trả đủ thông qua ứng dụng tài khoản Weichat ở nước ngoài) , hỗ trợ thủ tục kết hôn được trả khi đã có giấy tờ kết hôn hợp pháp. Cơ bản những gia đình có con gái kết hôn với người Trung Quốc có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ sẽ nhận số tiền đặt sính lễ rất cao và đồng ý gả con cho người Trung Quốc mà không biết con em mình có thể gặp phải những rủi ro, hệ lụy từ việc môi giới, kết hôn chóng vánh.

Qua tiếp xúc, làm việc với phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Trung Quốc trở về địa phương ghi nhận nhiều trường hợp “vỡ mộng” sau khi kết hôn. Đa phần phụ nữ vấp phải rào cản về ngôn ngữ, bị bóc lột sức lao động, bạo hành, nô lệ tình dục, hôn nhân đổ vỡ, bỏ trốn về Việt Nam... Để không là nạn nhân của tình trạng trên khuyến cáo người dân khi muốn kết hôn với người nước ngoài cần tìm hiểu kỹ về công việc, đời sống của người mình lấy làm chồng, tỉnh táo trước chiêu trò dụ dỗ các đối tượng môi giới để tránh tình trạng sau khi kết hôn không chịu được những hệ lụy phát sinh, phải trốn chạy về nước gây tổn thương cho bản thân và gia đình...

Các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền về những rủi ro của hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, chủ động tố giác đối tượng “môi giới” kết hôn trái phép.